Efemérides: Rod Stewart, 'forever young' aún a los 72

CIUDAD DE MÉXICO.

Este 10 de enero se cumple un año de la muerte del cantante y actor David Bowie, en la misma fecha en que fallecieron la diseñadora Coco Chanel, los cineastas italianos Francesco Rosi y Carlo Ponti, la actriz Maila NurmiVampira, el actor Juanito Navarro y la tristemente célebre actriz porno Linda Lovelace. También en un día como hoy nacieron el compositor Gonzalo Curiel, los actores Víctor Parra, Raúl Astor, Bernard Lee, Óscar Servín, Sal Mineo y Blanca Guerra, así como los cantantes Rod Stewart, Scott McKenzie, Jim Croce, Pat Benatar y Ana Bárbara.

1904.- Nace el compositor mexicano Gonzalo Curiel. Autor de tres conciertos para piano y orquesta, más de 150 canciones y boleros como "Vereda tropical" y "Cortesana", así como de la música de más de 180 películas, incluidas ocho estadunidenses y tres francesas. Dirige su propia orquesta, Escuadrón del Ritmo. Es cofundador del Sindicato Mexicano de Autores, Compositores y Editores de Música y, luego, de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Muere el 4 de julio de 1958.

1904.- Nace el actor estadunidense Ray Bolger, conocido principalmente por su papel de "El espantapájaros" en "El mago de Oz", película de 1939. Trabaja en vodevil, Broadway, cine y televisión. Copresidió la película documental óEsto sí es bailar!, ingresa a los salones de la fama del Teatro y del Tap Internacional. Muere el 5 de enero de 1987.

1908.- Nace en Austria el actor, productor y director estadunidense Paul Henreid televisión, cuyo nombre real es Paul George Julius von Hernreid. Aparece en más de 300 películas y series de televisión. Su papel más destacado es en el filme “Casablanca”, donde interpreta a “Victor Laszlo”. Dirige más de 80 episodios del programa “Alfred Hitchcock presenta”. Tiene dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Muere el 29 de marzo de 1992.

1908.- Nace el actor inglés Bernard Lee. Conocido por su rol como “M” en los primeros 11 filmes de la saga de “James Bond”. Debuta en teatro a los seis años y para cine se especializa en papeles de detective. Aparece en más de 100 filmes, series de televisión y obras de teatro Muere el 16 de enero de 1981.

1917.- Nace el productor musical estadunidense Gerald “Jerry” Wexler. Reportero de la revista Billboard, dio el nombre de “Rythm and blues” a la música popular negra y colabora en su evolución hacia el soul. Luego pasó a Atlantic Records, donde se convierte en uno de los productores más influyentes del país, al trabajar con Bob Dylan, George Michael y Carlos Santana, entre otros. En 1987 entró al Salón de la Fama del Rock and Roll. Muere el 15 de agosto de 2008.

1920.- Nace en México el actor Víctor Parra, quien aparece en 41 filmes como “Campeón sin corona”, "Los Fernández de Peralvillo", "El muchacho alegre", “El Suavecito” y "Ángeles del arrabal". Trabaja en teatro y cine, donde personifica casi siempre a villanos-galanes. También produce y escribe guiones. Muere el 20 de febrero de 1994.

1925.- Nace el actor, productor, director, presentador y locutor argentino Raúl Astor, cuyo nombre verdadero es Raúl Ignacio Spangenberg Parera. Trabaja en películas como "Mujeres, mujeres, mujeres", al lado de Ana Bertha Lepe, y "El calavera". En la televisión deja huella por programas como "La cosquilla", "No empujen" y "Sábado loco, loco", así como en “Topo Gigio”. Escribe y produce telenovelas como “María Guadalupe”. Muere el 22 de junio de 1995.

1927.- Nace el cantante estadunidense Johnnie Ray. Recordado por sencillos como “Cry”, "Just walking in the rain" y "Such a night". A los 13 años queda sordo del oído derecho y en 1958 pierde casi totalmente la audición. Fallece el 24 de febrero de 1990.

1929.- Aparece por primera vez "Tintín", famosa historieta creada por el dibujante belga Georges Remi “Hergé”. Se calcula que se venden desde entonces más de 250 millones de álbumes en 40 idiomas, sin contar las ediciones piratas. La primera publicación se titula: "Tintín en el país de los soviets". Su última edición es lanzada el 13 de abril de 1976.

1932.- Nace en Laredo, Texas, el actor Óscar Servín, quien se naturaliza mexicano. Se inicia en el teatro en 1954 con la obra "Té y simpatía". Trabaja en 40 puestas en escena y 18 comedias musicales; también actúa en telenovelas y en los programas "Las suegras" y "Los compadres", además de hacer cine. Muere el 25 de junio de 2004 en Monterrey.

1939.- Nace el actor Salvatore “Sal” Mineo. En 1951 aparece en Broadway, en la obra "La rosa tatuada". Su debut en cine se da con "Platón" en "Rebelde sin causa", papel por el que es nominado al Oscar y repite su postulación por "Éxodo". En televisión actuó en series como “Combate”, “SWAT” y “Misión imposible”. Como cantante graba varios singles y un disco. Muere acuchillado el 12 de febrero de 1976, durante un aparente intento de asalto.

1939.- Nace el cantante estadunidense Scott Wallace McKenzie, mejor conocido como Philip Blondheim. Famoso gracias a su éxito “San Francisco” (“be sure to wear flowers in your hair”), tema que le daría un lugar en la historia de la música popular.

1942.- Nace el director estadunidense Walter Hill. Conocido por haber revitalizado en las últimas décadas el género de las películas del oeste. Colabora en los guiones de “La huida y “Alien, el octavo pasajero”. Dirige filmes como “Warriors”, “48 horas”, “Una bala en la cabeza” y “Tomboy, a revenger's tale”, que se estrenará este 2017.

1943.- Nace el cantante estadunidense de folk, Jim Croce. Compositor de temas como “Time in a bottle” y “Operator”, muere en un accidente aéreo el 20 de septiembre de 1973. En 2003 su viuda Ingrid y su hijo A.J. Croce lanzan el DVD "Jim Croce (Live). Have you heard", con videos inéditos de presentaciones en vivo del artista.

1944.- Nace el cantante estadunidense Frank Sinatra Jr., hijo del cantante Frank Sinatra y de Nancy Barbato. Lanza siete discos durante su carrera, entre ellos “That face!” y “Young love for sale”, además de componer temas como “Spice” o “Missy”. Participa en varios programas de televisión. Muere el 16 de marzo de 2016.

1945.- Nace el cantante británico Rod Stewart, cuyo nombre completo es Roderick David Stewart. Participa en varias bandas de rock antes de lanzarse como solista. En 2012 publica “Stewart de Rod: The autbiography”. Uno de los cantantes más exitosos y reconocidos en el mundo, dos veces ha sido inducido al Salón de la Fama del Rock: como solista y como parte del grupo Faces. En octubre de 2016 es nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico.

1946.- C como parte del Proyecto Diana, un grupo de científico dirigido por John H. DeWitt, logra conectar la Luna y la Tierra con una señal de radar. Es el primer intento de sondear activamente un cuerpo celeste, se convierte en base de la técnica de rebote lunar.

1948.- Nace Donald Fagen, fundador de la banda jazzista Steely Dan junto a Walter Becker; también realiza una importante carrera como solista. Steely Dan lanza en 2003 el disco "Everything must go".

1948.- Nace Guillermo Montesinos, actor español que" en 1988 trabaja bajo la dirección de Pedro Almodóvar en la película "Mujeres al borde de un ataque de nervios” por el que se le nomina a un premio Goya. Participa en más de 52 filmes, decenas de obras de teatro y en menor medida en televisión.

1949.- Nace Linda Lovelace, actriz estadunidense de cine pornográfico y quien se hace famosa con la película "Garganta profunda", bajo la dirección de Gerard Damiano. De nombre real Linda Susan Boreman, muere en un accidente automovilístico el 22 de abril de 2002 en Colorado.

1953.- Nace la actriz mexicana Blanca Guerra, una de las más reconocidas y con mayor presencia en la cinematografía de México. Su formación académica la orienta al principio de su carrera al trabajo teatral. Posteriormente participa en filmes como "En un claroscuro de Luna", "Un embrujo" y "Salón México". Su telenovela más reciente es "Tres veces Ana”.

1953.- Nace Pat Benatar, considerada una de las rockeras más importantes de Estados Unidos. Ganadora de cuatro premios Grammy como mejor cantante femenina de rock gracias a temas como "Hit me with your best shot", "Fire and ice", "Love is a battlefield" o "Promises in the dark", y nominada en otras cuatro ocasiones. Su verdadero nombre es Patricia Mae Andrzejewski.

1958.- Muere la actriz Celia Montalbán, quien protagoniza en 1925 "El milagro de la Guadalupana", una película muda que dirige el estadunidense William P. S. Earle. Participa en la revista “Ra-ta-plan”, además de filmar en Europa y Hollywood. Nace en agosto de 1899.

1960.- Nace la directora de cine británica de origen indio Gurinder Chadha. Sus filmes generalmente exploran la vida de indios viviendo en el Reino Unido. Es mejor conocida por el exitoso filme “Bend It Like Beckham”.

1967.- Nace la actriz estadunidense Trini Alvarado, quien participa en películas como "The frighteners” y “Tpodas las cosas buenas, además de actuar en programas de televisión, como “Fringe” y “La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales”.

1971.- Nace la cantante, actriz y compositora mexicana Ana Bárbara, cuyo nombre verdadero es Altagracia Ugalde Mota. Ha compuesto más de 60 canciones como “Alma perdida” y “Dos abrazos”. Tiene más d e10 álbumes.

1971.- Muere la diseñadora Coco Chanel, cuyo nombre verdadero era Gabrielle Chanel. Es la primera mujer en cortarse el cabello al modo masculino y acortar las faldas para mostrar los encantos de las piernas femeninas. Se inicia en la moda con una tienda de sombreros y su fortuna se incrementa a lanzar el perfume Chanel Número 5, uno de los más vendidos. Nace el 19 de agosto de 1883.

1973.- El cineasta español Luis Buñuel es galardonado en Hollywood con el Oscar a mejor filme de habla no inglesa por “El discreto encanto de la burguesía”.

1974.- Nace el actor hindú Hrithik Roshan. Ha trabajado en Bollywood y ha ganado seis veces los Premios Filmfare, los más importantes de su país. En 2016 participa en el drama de época “Mohenjo Daaro”.

1976.- Nace el cantante y músico español David Muñoz Calvo, voz y guitarra del grupo español Estopa, del que forma parte con su hermano José (guitarra). En julio de 2000, durante una gira, se casa con Maripaz y en 2007 es padre por primera vez.

1980.- Nace la actriz, modelo y antigua animadora de los Dallas Cowboys, Sarah Shahi. Llamada en realidad Aahoo Jahansouz Shahi, trabaja en series de éxito como "Alias", "Dawson's Creek", “The L word”, en “Life” y “Person of interest”, además de en filmes como “Una bala en la cabeza”.

1980.- Nace el cantante y compositor puertorriqueño Obie Bermúdez. En 1998 empieza a grabar su primer disco de salsa, se da a conocer como uno de los intérpretes de este género más jóvenes. En 2003 inicia su impresionante internacionalización y reconocimiento con el público fuera del mundo de la salsa. En 2016 presenta el álbum “Cambios”.

1981.- Muere el actor estadunidense Richard Allen Boone. Destaca en teatro y hace varias apariciones en televisión. Firma en 1950 un contrato con la 20th Century Fox y debuta en el cine con "Situación desesperada". Es más recordando por la serie “Have gun, will travel”. Nace el 18 de junio de 1917.

1982.- Nace en Kiev, Ucrania, la actriz Ana Layevska. Toca violín, guitarra y piano. En 1997 debuta en la televisión con "Alguna vez tendremos alas". Más tarde, actúa en "Preciosa" y "Primer amor a mil por hora", además de series como “Sin rastro”. También actúa en teatro y cine, como en los filmes “Cansada de besar sapos” y “Cantinflas”.

1982.- Nace el actor Josh Ryan Evans, quien hace de “El Grinch” cuando es niño. ACon solo un metro de altura, actúa en series como “Ally McBeal” y “P.T. Barnum”, así como en la telenovela “Passions”. Muere el 5 de agosto de 2002 durante una operación.

1985.- Nace el actor español Martiño Rivas López, más conocido como Martín Rivas. Conocido por su actuación en la serie de televisión “El internado”, participa en cintas como “Tres bodas de más”, así como en teatro, con obras como “Cuestión de altura” y series como “Las chicas del cable”.

2003.- Otorgan al cineasta estadunidense Steven Spielberg su estrella en el Paseo de las Fama de Hollywood. Entre las películas que dirige están "Tiburón", "La lista de Schindler", "Munich" y “Mi amigo el gigante”.

2003.- Se informa que son recuperadas películas de 1969 de The Beatles, tras 30 años de estar desaparecidas. Los filmes cuentan con material nunca antes publicado.

2007.- Muere el productor italiano de cine Carlo Ponti. Esposo de la actriz Sofía Loren, produce más de 150 películas, entre ellas “La strada” y “Doctor Zhivago”. Nace el 11 de diciembre de 1912.

2008.- Muere la actriz finesa-estadunidense Maila Nurmi. Es creadora del personaje de la década de los años 50, "Vampira". Trabaja en películas como “Too much” y “Plan nine from outer space”. Nace el 11 de diciembre de 1922.

2011.- Muere la cantante estadunidense de big band y de pop tradicional Margaret Whiting. Su sentido de la improvisación y del swing se aproximan en ocasiones al ámbito del jazz. Entre sus éxitos más sonados están “It might as well be spring” y “Moonlight in Vermont”. Nace el 22 de julio de 1924.

2011.- Muere el actor español Juan Navarro Rubinos. Conocido como Juanito Navarro. Destaca en papeles cómicos de revista, en obras de teatro cómicas y musicales, en televisión y cine durante 61 años. Nace el 8 de julio de 1924.

2013.- La cinta histórica "Lincoln", de Steven Spielberg, y la fantasía en 3D "Una aventura extraordinaria", de Ang Lee, obtienen 12 y 11 postulaciones, respectivamente, para la próxima entrega de los premios Oscar. Chile es invitado por primera vez con "No" en la categoría de Mejor Película Extranjera.

2014.- La actriz Sandra Bullock, protagonista de la película "Gravity", gana cuatro galardones durante la entrega de los People's Choice Awards.

2015.- Muere el cineasta italiano Francesco Rosi, director de “El caso Mattei”, “Salvatore Giuliano” y ganador del León de Oro del Festival de Venecia por la película “Le mani sulla città”. Se posicionó como un referente en su país por su cine de investigación. Nace el 15 de noviembre de 1922.

2015.- Muere el guionista y productor británico Brian Clemens, responsable de éxitos televisivos del género policial y de aventura, entre ellos "The avengers" y "The professionals", entre otros. Condecorado en 2010 por la reina Isabel II con la medalla de la Orden del Imperio Británico. Nace el 30 de julio de 1931.

2016.- David Bowie, músico y actor británico, ícono de la cultura pop cuyo verdadero nombre era David Robert Jones y su alter ego era “Ziggy Stardust”, fallece por cáncer. Actúa en la película “Laberinto” y “La última tentación de Cristo”. Tiene éxitos como “Space oddity”, “Fame” y “Let´s dance”, vendió 140 millones de álbumes en todo el mundo. Nació el 8 de enero de 1947.

