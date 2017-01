El conmovedor mensaje de Ryan Gosling a Eva Mendes

CIUDAD DE MÉXICO.

Durante la entrega de los Globos de Oro, Ryan Gosling ofreció un conmovedor mensaje su pareja, la actriz Eva Mendes, a quien le reconoció ser una de las principales responsables de que él lograra sujetar entre sus manos el premio al mejor actor de comedia o musical por su trabajo en ‘La La Land’.

Aseguró que mientras él se encontraba bailando y cantando, Eva Mendes hizo la mayor parte del trabajo; cuidando a su hija primogénita, cargando en el vientre a su segundo hijo y enfrentando una dura batalla junto a su hermano, quien falleció a causa de cáncer.

No llegas aquí arriba sin el apoyo de mucha gente. No tengo tiempo para agradecérselo a todo el mundo, pero me gustaría agradecérselo adecuadamente a una persona, ya que, mientras yo estaba cantando, bailando, tocando el piano y teniendo una de las mejores experiencias de mi vida rodando, mi mujer estaba cuidando a nuestra hija, a la vez estaba embarazada de nuestro segundo bebé y trataba de ayudar a su hermano en su batalla contra el cáncer”, expresó.