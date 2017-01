Amigos de David Bowie le homenajean con un concierto

LONDRES.

Varios antiguos miembros de los grupos que lideró David Bowie le homenajearán hoy con un concierto en Londres organizado por su amigo el actor Gary Oldman, en el día en que el fallecido cantante hubiera celebrado su 70 cumpleaños.

Mike Garson, Earl Slick, Adrian Belew y otros colaboradores de Bowie participarán en Celebrando a David Bowie, que tendrá lugar en la sala O2 del barrio de Brixton, donde el carismático intérprete nació el 8 de enero de 1947.

La función, cuya recaudación se destinará a la beneficencia, se celebra dos días antes del primer aniversario de su muerte, el 10 de enero del año pasado, y forma parte de varios eventos organizados en el Reino Unido para conmemorar su legado.

La cadena pública BBC2 emitió ayer el documental David Bowie: The Last Five Years, en el que se revelaba que el cantante recibió el diagnóstico de que se moría cuando estaba grabando en octubre el video de su último sencillo, Lazarus, apenas tres meses antes de fallecer.

Hoy hace justo un año, al cumplir los 69, Bowie sacó su vigésimo quinto y último álbum de estudio, Blackstar, después de realizar su sueño de estrenar en Broadway (Nueva York) su musical Lazarus, que se interpreta actualmente en el West End londinense.

Con más de 136 millones de discos vendidos en todo el mundo, Bowie alcanzó la fama en 1972 con The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spider From Mars y ha dejado para la posteridad trabajos como Heroes (1977), Lodger (1979) o Scary Monsters (1980).

