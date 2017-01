Retrato Hablado: Damien Chazelle; el músico cineasta

CIUDAD DE MÉXICO.

En ocasiones, el arranque de una exitosa carrera artística no siempre empieza en la especialidad en la que se triunfa. Así es el caso del cineasta estadunidense Damien Chazelle, quien con su más reciente cinta, La La Land, se hizo acreedor a siete nominaciones de los Globos de Oro, colocándola como una de las favoritas de la entrega que se realizará hoy en The Beverly Hilton, en Beverly Hills, California.

Para el originario de Rhode Island, su acercamiento a las artes fue a través de la música. Si bien su pasión por el cine comenzó a una edad muy temprana, Chazelle luchó por convertirse en baterista de jazz durante su paso por la preparatoria de Princeton donde tuvo a un estricto profesor de música que, con el tiempo, se convertiría en la inspiración para darle personalidad a Terence Fletcher, uno de los personajes principales de la cinta Whiplash: Música y obsesión, con la cual alcanzó notoriedad en el mundo del cine.

Fue su experiencia durante la preparatoria —y darse cuenta de que no contaba con el talento suficiente para ser un profesional en la industria de la música— la que al tiempo, hizo que el también guionista, escribiera la historia de Andrew Neiman, un joven baterista que lucha por encontrar un espacio en el jazz, todo bajo la tutela de Fletcher. Esta experiencia primero se rodó como un cortometraje que ganó en el Festival de Cine de Sundance en 2013.

“Nadie sabe lo aterrorizante que puede llegar a ser baterista de jazz. Para mí lo fue cuando intentaba serlo así que con Whiplash me siento satisfecho de poder compartir sólo un poco de esa experiencia, auque haya sido de una forma un poco sádica”, compartió Chazelle en una entrevista para Financial Times.

Su paso por la escuela de música, además de darle la inspiración para crear el guión de la cinta, también redituó en que tuvo la oportunidad de conocer al compositor Justin Hurwitz, quien desde aquellos años se convirtió en el proveedor de todas las bandas sonoras de sus cintas.

Tras haberse graduado de Harvard en 2007 donde estudió en el Visual and Environmental Studies Department, Chazelle debutó como guionista y director en 2009 cuando estrenó Guy and Madeline on a Park Bench; cuatro años después se adentró en la aventura de escribir los guiones de El último exorcismo Parte II —en la cual comparte el crédito con Ed Gass-Dennelly— y Grand Piano.

Pero fue hasta 2014, y tras su paso por Sundance, que el cineasta de 30 años puso toda su maquinaria creativa a trabajar para aprovechar la oportunidad y el escaparate que el festival le había ofrecido con Whiplash: Música y obsesión —además del impulso de los tres Oscar y los tres BAFTA a los que se hizo acreedor— puso en marcha el proyecto de La La Land.

“Justo después de Sundance los productores y yo estábamos en Los Ángeles donde de manera frenética comenzamos a hacer reuniones para empezar con La La Land porque estábamos preocupados de que la ventana que se acababa de abrir se pudiera cerrar en cualquier momento”, explicó a Financial Times.

Con Emma Stone y Ryan Gosling en los papeles protagónicos dando vida a Mia y Sebastian, Chazelle se aventura a contar, a través de un musical que recuerda a aquellos que se hicieron durante la época dorada de Hollywood, una historia de amor de dos jóvenes que persiguen sus sueños artísticos en Los Ángeles, California. Una vez más el cineasta conjuga en la pantalla grande sus dos pasiones: el cine y la música.

Hasta cierto punto la película tiene un lado muy personal ya que tiene mucho de las películas que más me gustan y tiene música; como saben, cuando era joven fui baterista de jazz y al mismo tiempo me empecé a obsesionar con los musicales de Hollywood, con los musicales de antes, las películas de Fred Astaire o Gene Kelly.

Al principio era que me gustaba esa parte como clásica, pero me encontraba viviendo en Los Ángeles desde hace 10 años y tratando de que mis proyectos de cine funcionaran... y me parece que de ahí viene la idea de la película, de ver si toda esa parte clásica y esa música de antes podría hablar hoy en día y cómo, si se podría traer todo eso a un plano contemporáneo y plantear una historia real”, dijo Chazelle en entrevista para The Wall Street Journal.

La La Land tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia en agosto pasado y a partir de ese momento la cinta se presentó en festivales de cine como Telluride, Toronto, Zúrich, Londres, Chicago, Austin, Filadelfia, Viena, Denver y Mumbai, entre otros. Para el 3 de enero, la cinta ya se había estrenado en más de 20 países y recolectado más de 70 millones de dólares a nivel mundial.

La cinta llegó arropada por las favorables críticas que la prensa especializada ha escrito, además de que en diciembre pasado, La La Land alcanzó siete nominaciones a los premios Globo de Oro que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood: Mejor Película Musical o de Comedia, Mejor Actor en Película Musical o de Comedia, Mejor Actriz en Película Musical o de Comedia, Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Canción Original y Mejor Banda

Sonora.