Churchill lo intimida

Pese a que la carrera del experimentado John Lithgow va de la comedia al drama — fue la voz en inglés de Lord Farquaad en Shrek y también el simpático doctor Dick Solomon en la serie 3rd. Rock From the Sun—, inter­pretar a Wiston Churchill en la emisión The Crown no fue tarea fácil.

En principio, subrayó, fue una sorpresa porque él no es inglés, aunque esto no fue im­pedimento para que su ca­racterización del ex primer ministro británico cautivara a la crítica y a la Asociación de la Prensa Extranjera de Ho­llywood que lo nominó en la categoría de Mejor Actor de Reparto en una Serie, Mini­serie o Película para la Televi­sión en los Globos de Oro que se realizan hoy.

Nominado en dos ocasio­nes a dichos premios y otro par de postulaciones al Oscar por otros proyectos, el estadu­nidense está agradecido por haber tenido la oportunidad de mostrar el lado más per­sonal de uno de los estrategas políticos más influyentes del siglo XX.

“El reto más grande para mí fue dejar atrás el miedo. Me sentía muy intimidado por la idea de interpretar a Chur­chill, siendo estadunidense dar vida a este caballero in­glés, entre tantos actores de teatro y cine en Inglaterra, era aterrador”, dijo en conferencia de prensa.

Pero todo el trabajo rea­lizado valió la pena, ya que además de su nominación, The Crown cuenta con una para Mejor Serie Dramática, una más para Claire Foy como Mejor Actriz en Serie Dramá­tica por su papel de Isabel II.

En la carrera por el Globo, Lithgow se enfrenta a Sterling K. Brown (The People vs. O.J. Simpson), Hugh Laurie (The Night Manager), Christian Sla­ter (Mr. Robot) y John Travolta (The People vs. O.J. Simpson).

“Para vencer el miedo, simplemente me sumergí en la historia de Churchill. Vi tantos videos y escuché to­dos los audios que pude en­contrar, todo antes de llegar a Inglaterra y comenzar con los ensayos. Encontré todo lo que pude sobre los caba­lleros ingleses de la épo­ca para poder representar de una manera impecable a Winston Churchill. Que fue curioso, porque al final hablamos de dos hombres, el real y el de ficción, fue un reto combinar ambos”, añadió.

The Crown cuenta en su primera temporada los primeros años de Isabel II como reina de Inglaterra. Aquí, Lithgow compar­te créditos con Claire Foy, Matt Smith, Jared Harris, Vanessa Kirby y Greg Wise.

Para Lithgow, quien fue ganador del Globo de Oro en 2010 por su trabajo de un homicida en Dexter y uno más en 1997 por su ac­tuación en 3rd Rock From the Sun, lo más complica­do fue dejar a un lado toda su investigación para po­der lograr que la gente lo viera como un personaje y no como al verdadero pri­mer ministro británico.

“Mi mayor reto fue ol­vidarme del Churchill real, pero al mismo tiempo ha­cerlo tan auténtico como me fue posible. Lo que mu­cha gente sabe sobre él es que era una figura pública, alguien a quien la historia no ha olvidado. Todo mun­do ha escuchado alguno de sus discursos, pero lo fascinante es lo que había detrás de ellos.

“Es muy difícil encontrar material de archivo o audio del Churchill verdadero. Es muy diferente del público, muy gri­tón por llamarlo de alguna ma­nera, y oratorio. Pero cuando encuentras esos audios, él es oro”, expresó el actor.

Visitar el museo de Chur­chill en Londres fue uno de los mejores apoyos que Lithgow tuvo para realizar su interpretación.

“Es un sitio muy interacti­vo y ahí encontré un video de unos cinco minutos. No escu­chas su voz, pero lo vez tomar un almuerzo con algunos sol­dados en un hangar. Todo lo que vi fue su comportamiento físico. Fuma un cigarro, come como puerco, nunca deja de hablar, ríe. Se le ve muy com­prometido con los soldados. Pero ése sólo es un lado de él.

“También tenía un lado muy personal y depresivo. Como actor fue fascinante combinar todo el guión con todo lo que acumulé. Además, había que sumar el vestuario, el maqui­llaje. Tuve el mejor traje con exceso de peso que podía te­ner. Nadie se quejó sobre mi interpretación, así que estoy agradecido”, añadió.

DEJA AL DR. POR UN REINO

Otro de los hombres de la rei­na en The Crown es el británi­co Matt Smith, quien de 2010 a 2013 fue El Doctor en la serie Doctor Who.

Ahora Smith cambió de gé­nero e interpreta al príncipe Felipe, duque de Edimburgo.

“El príncipe es un hombre muy interesante. Para ser ho­nesto, antes de iniciar con este proyecto era un total ignoran­te de la realeza. Estaba al tanto que existe una familia real, ob­viamente, pero no les prestaba mayor atención. Pero la histo­ria de este hombre es particu­larmente interesante porque llega a formar parte de esta fa­milia de la nada.

“Llegó de Grecia a vivir en Montbatten. Pero, ¿qué pasó con su madre? Estaba distan­ciado de ella. Su padre se exilió en Mónaco. Simplemente pue­do decir que me enamoré de su vida”, dijo vía Skype a distin­tos medios de comunicación mundiales.

De acuerdo con el actor, el príncipe no ha tenido una vida sencilla, sobre todo porque desde que su esposa se con­virtió en reina, él siempre “ha tenido que ir dos pasos atrás”.

“Creo que Peter (Morgan, el creador) ha hecho un tra­bajo brillante con él. Lo mues­tra en todas sus facetas, desde el hombre deportista y ama­ble hasta el hombre cuya vida dio un giro completo al ser rey consorte. Las vidas de ambos cambiaron definitivamente. Él tiene que ir dos pasos detrás de ella de por vida y él lo logró con dignidad e ingenio. Así lo escribió él y también le añadió un poco de torpeza”, agregó el inglés.

