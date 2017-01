A James McAvoy le gustaría regresar con los 'X-Men'

CIUDAD DE MÉXICO.

El actor británico James McAvoy fue el encargado de darle vida a una versión más joven del profesor Charles Xavier en las más recientes cintas de 'X-Men', donde se plantearon los orígenes de mutantes como Magneto, Mistique, Beast, Jean Grey, Cyclops y Storm.

Sin embargo, tras la última cinta ‘X-Men: Apocalypse’ el futuro de algunos personajes era incierto, en especial después se anunciarse la próxima producción ‘New Mutants’, que contará con la participación de Anya Taylor-Joy (The Witch) y Maisie Williams (Game of Thrones).

Hasta el momento no se sabe si los personajes de Michael Fassbender (Magneto) y Jennifer Lawrence (Mistique) regresarán a la pantalla, pero, James McAvoy confesó que le encantaría interpretar una vez más al profesor y líder los X-Men.

Si me ofrecen una parte buena, estoy dentro. Si no es tan buena, entonces… lo pensaré. Me encanta interpretar a Charles y siempre he tenido las ganas de hacer cosas interesantes con el personaje, entonces si eso continua por supuesto que me encantaría ser parte’, confesó el actor al sitio Fandango durante una entrevista de su próxima cinta ‘Split’.