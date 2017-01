Fallece la actriz Francine York a los 80 años

LOS ÁNGELES.

La actriz estadunidense Francine York, reconocida por su participación en la película The doll squad, falleció este viernes a los 80 años víctima de cáncer.

York, quien también será recordada como la sensual villana Lydia Limpet en la serie de Batman, murió esta mañana en el Valley Presbyterian Hospital de Van Nuys, California, informó a The Hollywood Reporter su amigo, el productor Pepper Jay.

Francine nació el 26 de agosto de 1936 en Minnessota y su gusto por la interpretación la hizo evidente desde pequeña, por lo que participó en variedad de obras escolares. A los 17 años ganó un concurso local de belleza y poco después obtuvo trabajo como modelo.

En su juventud se mudó a Los Ángeles y comenzó a tener pequeñas intervenciones en la televisión dentro de las series Rescue 8, Bringing Up Buddy, Lock up y Shannon.

Su debut en la pantalla grande llegó en 1962 de la mano de Frank Tashlin en It's only money, al lado del humorista Jerry Lewis, con quien compartió créditos en otras cinco películas (The Nutty Professor, The Patsy, The Disorderly Orderly, The Family Jewels y Cracking Up).

Sin embargo su personaje más popular fue el de Sabrina Kincaid, una de las protagonistas de The doll squad (1973) de Ted V. Mikels.

Otras apariciones de York en el Séptimo Artes son: Bedtime Story (1964), junto a Marlon Brando; y Tickle Me (1965) de Elvis Presley.

La actriz también participó en las series Los intocables, General Hospital, Mi marciano favorito, Slattery's People, Burke's Law, Perry Mason, Death Valley Days, Perdidos en el espacio, The Wild Wild West y Mi bella genio.

Además de Tierra de gigantes, The Rome with love, Hechizada, Love, American Style, Las calles de San Francisco, Lois y Clark: las nuevas aventuras de Superman y The King of Queens.

En lo que respecta a su situación sentimental, mantuvo una relación con el director Vincent Sherman durante 10 años (1996-2006).

hch