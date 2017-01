J.K. Rowling actualiza libro de 'Animales Fantásticos'

NUEVA YORK.

J.K. Rowling no le ha puesto punto final a nueva historia del mundo de Harry Potter que llegó a la pantalla grande hace algunos meses

El cibersitio de la autora Pottermore anunció el jueves que una nueva edición de la historia derivada de Harry Potter, 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' será publicada en marzo.

El libro que llegará las tiendas cuatro meses después de la adaptación cinematográfica, incluirá un prólogo escrito por Rowling bajo el nombre del magizoólogo Newt Scamander, nuevo arte y algunas bestias nuevas.

The new edition of Fantastic Beasts and Where To Find Them will feature a foreword by Newt and six new beasts! https://t.co/6ENab9rwGo pic.twitter.com/0RfNH2mT9V

