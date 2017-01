Trump critica a Schwarzenegger por bajos raitings en programa

CIUDAD DE MÉXICO.

El actor de ‘Terminator’, Arnold Schwarzenegger, fue el elegido para remplazar a Donald Trup como el conductor del programa de televisión ‘The Apprentice’ para su 15 temporada.

El primer episodio se transmitió a principios de esta semana, donde mostró cuál sería su frase para despedir a los concursantes, haciendo alusión a una de sus películas más exitosas, Terminator. Con la frase ‘Estás terminado. Vete al helicóptero’, Schwarzenegger inició una nueva era en el programa.

Desafortunadamente no muchos están contentos con su participación en el show, hablando específicamente de Donald Trump -que permanece como productor ejecutivo- y que señaló al ex gobernador de California por los malos raitings del programa.

Una vez más el presidente electo tomó su cuenta de Twitter para escribir en contra del actor.

Por su parte, Schawarzenegger respondió a Trump con tres mensajes.

En un tercer mensaje le envió un pequeño video donde recita una frase del discurso inaugural de Lincoln, la cual lo inspiró cuando fue gobernador y espera que le ayude a Trump.

Please study this quote from Lincoln's inaugural, @realDonaldTrump. It inspired me every day I was Governor, and I hope it inspires you. pic.twitter.com/QRoOFTZfQ9

— Arnold (@Schwarzenegger) January 6, 2017