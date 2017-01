Ariadna Gutiérrez ahora sí se la cree; llega al cine

CIUDAD DE MÉXICO.

La modelo colombiana Ariadna Gutiérrez Arévalo, conocida mundialmente tras ser coronada erróneamente como Miss Universo en 2015, aseguró que la invitación de Vin Diesel para sumarse al equipo de xXx: Reactivado le cambió la vida.

Esto fue lo mejor que me pudo haber pasado y le agradezco a Dios porque es algo que todavía no me lo puedo creer, es un sueño hecho realidad”, expresó Ariadna, quien se mostró agradecida también por el cariño que le han brindado los mexicanos