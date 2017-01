Efemérides: Irina Shayk, la belleza rusa de 31 años

CIUDAD DE MÉXICO.

Un 6 de enero nacieron los actores Loretta Young, Eddie Redmayne, Fernando Carrillo, Tiaré Scanda y Rowan Atkinson (Mr. Bean), el cómico Gaspar Henaine Capulina, los músicos Syd Barrett (Pink Floyd), Malcolm Young (AC/DC) y Alex Turner (Arctic Monkeys y The Last Shadow Puppets), los cantantes Yuri y Nek, así como y la modelo rusa Irina Shayk, los directores Anthony Minghella y John Singleton. En esa misma fecha fallecieron el músico Dizzy Gillespie, el cantante Lou Rawls, la comunicadora mexicana María Victoria Llamas, la modelo venezolana Mónica Spear y la actriz italiana Silvana Pampanini.

1854.- Aparece por primera vez el mítico detective Sherlock Holmes, personaje de ficción creado por Arthur Conan Doyle. Holmes es llevado muchas veces al cine y al teatro, al tiempo que aparece en novelas, relatos, historietas, dibujos animados y series de televisión.

1913.- Nace la actriz estadunidense Loretta Young, una de las artistas más valoradas de su tiempo. Tras alcanzar la fama en el plano interpretativo decide abandonar la pantalla grande en 1953 para protagonizar su propio programa de televisión, "The Loretta Young show", que es todo un éxito. “Lady in the corner” es su última actuación, en 1989. Muere el 12 de agosto de 2000.

1924.- Nace Earl Scruggs, especialista en banjo crea un estilo de tocar ese instrumento que luego sería muy imitado. Toca Bluegrass y country. Colabora con Bob Dylan, Johnny Cash, John Fogerty y Joan Báez, entre otros artistas. Fallece el 28 de marzo de 2012.

1925.- Nace el cineasta peruano Enrique Carreras, cuyo nombre verdadero es Enrique Santes Morello. Guionista, escritor, actor, productor, dirige en Argentina filmes como "Galería del terror", "Mingo y Aníbal contra los fantasmas", "Sálvese quien pueda", "Mírame la palomita", "Los extraterrestres", "Los reyes del sablazo" y "Sucedió en el fantástico circo". Muere el 29 agosto de 1995.

1926.- Nace el actor húngaro Miklós Hargitay, conocido como Mickey Hargitay. Es Mr. Universo en 1955. Se casa con Jane Mansfield y es padre de la actriz Mariska Hargitay. Actúa en las dos películas más importantes de Mansfield: "The loves of Hercules" y "Promises! Promises!". Muere el 14 de septiembre de 2006.

1926.- Nace en Chignahuapan, Puebla, el actor, músico, cantante, productor y comediante Gaspar Henaine "Capulina", conocido como “el rey del humorismo blanco”. Con el también cómico Marco Antonio Campos "Viruta" hace 24 películas y programas de televisión. Actúa en 84 filmes y cuenta con 12 discos. Muere el 30 de septiembre de 2011.

1934.- Nace la actriz británica Sylvia Syms. Es recordada por su desarrollo fílmico en los 50 y 60, pero trabaja en teatro y filma para cine y televisión. Actúa en las películas "The tamarind seed", "Ice cold in Alex", "No trees in the street" y "Woman in a dressing gown", además del drama de televisión “Timeless”.

1937.- Nace la cantante y compositora estadunidense de soul Doris Troy. Integrante de The Sweet Inspirations. Su álbum debut es "Just one look", que está acompañado del éxito del mismo nombre. Escribe la obra para teatro “Mama, I want to sing” que interpreta en el West End. Fallece el 16 de febrero de 2004.

1938.- Nace el cantante, actor, guionista y director italiano Adriano Celentano, quien debuta en el Palacio del Hielo de Milán durante el Primer Festival del Rock and Roll. Entre sus éxitos están "Azzurro" e "Il ragazzo della via Gluck". En 1961 gana el segundo lugar del festival de San Remo. Funda la compañía Clan celentano. Entre sus filmes están “I Frenetici” y “Yuppi du”. Escribe dos libros.

1940.- Nace el músico, productor, arreglista y compositor estadunidense Van McCoy, famoso por "The hustle" del álbum instrumental “Disco Baby”. Compositor de más de 700 temas como “Walk away from love”, a comienzos de los 70 se une a Charles Kipps, con quien compone y produce éxitos para el grupo The Stylistics. Además forma la orquesta Soul City Symphony, funda la compañía Van McCoy Productions (VMP) y el sello Vando. Muere de un infarto el 6 de julio de 1979.

1946.- Nace Syd Barrett, cuyo verdadero nombre es Roger Keith Barret. Cantante, guitarrista y compositor, es uno de los fundadores del grupo de rock psicodélico Pink Floyd. A medida que la fama del grupo crece, también aumenta su abuso a las drogas y su enfermedad mental. Crea temas como “Interstellar overdrive” o “See Emily Play”. Como solista graba dos discos, tras los cuales se retira y se recluye. Muere el 7 de julio de 2006.

1947.- Llegan a Santa Cruz de Tenerife, España, el cuerpo del compositor Manuel de Falla, quien muere el 14 de noviembre de 1946 en Alta Gracia, Argentina. Las autoridades civiles y religiosas reciben sus restos, que son trasladados a la Catedral de Cádiz.

1953.- Nace el músico escocés Malcolm Young. Con su hermano Angus funda en 1973, en Sydney, Australia, el grupo AC/DC, considerada una de las bandas más importantes del mundo en el género de hard rock y que en 2013 es incluida en el Salón de la Fama de Rock And Roll. En 2015 se anuncia su retiro de la agrupación por padecer demencia.

1954.- Nace en la Isla de Wight, Gran Bretaña, el productor, director y guionista de cine Anthony Minghella. Destacan sus trabajos en los filmes “Cold mountain”, “Truly madly deeply”, “El talentoso señor Ripley” y “El paciente inglés”, por el que en 1996 gana el Oscar a la mejor película del año. En 2006 dirige la puesta en escena de la ópera “Madame Butterfly” en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Desde 2003 dirigía el British Fil Institute. Muere el 18 de marzo de 2008.

1954.- Nace en Buenos Aires (Argentina), Diego Arnedo, bajista primero del mítico grupo Sumo y luego, de la banda Divididos, con Ricardo Mollo y Catriel Ciavarella.

1955.- Nace el actor y comediante británico Rowan Atkinson. Conocido por su caracterización de "Mr. Bean". En 1983 escribe, en colaboración con el guionista Richard Curtis, la comedia "La víbora negra". En 2005 protagoniza "Secretos de familia" y en 2007, "Las vacaciones de Mr. Bean". En 2016 da vida al “detective Maigret”, creado por el belga Georges Simenon, en un par de telefilmes.

1964.- Nace en Veracruz, México, la cantante, presentadora y actriz Yuri, cuyo nombre completo es Yuridia Valenzuela Canseco. En 1976 forma el grupo La Manzana Eléctrica, con el que comienza en el mundo de la música. En 1979 gana el título de Revelación del OTI. Este 2016 se presenta en el Auditorio Nacional y graba un álbum Primera Fila.

1966.- Nace el actor, modelo y cantante venezolano Fernando Carrillo, una de las figuras más importantes de la televisión hispana. Destaca por telenovelas como "Rosalinda", "Siempre te amaré", “Abigail” y "La dama de rosa", así como series de televisión,. Entre ellas “The Ponderosa”. En 2016 participa en el “reality” “Bailando 2016”.

1966.- Nace la actriz, cantante y presentadora de televisión filipina Sharon Cuneta. En 1981, con sólo 15 años, empieza a trabajar como actriz en un filme del director Gabby Concepción. En 1995 colabora en el documental “A place called home” y participa en el “reality” “The Voice Kids”.

1966.- Nace el músico y cantante estadunidense Andrew Wood. Es el vocalista de las bandas Malfunkshun y Mother Love Bone, pertenecientes al denominado "sonido de Seattle" o grunge. Muere el 19 de marzo de 1990, de sobredosis de heroína poco antes de la publicación del primer disco de Mother Love Bone, "Apple".

1968.- Nace el director de cine, productor y guionista estadunidense John Singleton. Nominado al Oscar en las categorías de Mejor Director y Mejor Guion Original por la cinta “Boyz n the Hood”. Dirige y/o produce series de televisión como “American Crime Story: The People v. O.J. Simpson” y películas como “Cuatro hermanos”. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

1972.- Nace el cantante italiano Nek, cuyo verdadero nombre es Filippo Neviani. Alcanza la fama gracias a la canción "Laura no está". En 2000 gana un Grammy en la categoría de Artista Revelación. Entre sus discos se encuentra "El año cero: lo mejor de Nek". Actualmente trabaja sobre todo en España e Italia.

1974.- Nace la actriz y cantante Tiaré Scanda, quien comienza su carrera artística en televisión con el melodrama "Muchachitas". Resalta su trabajo como "Casilda", en "Amarte es mi pecado", así como en el filme “El callejón de los milagros” y en el teatro con “Cabaret”.

1976.- Nace el actor estadunidense Johnny Yong Bosch, conocido por interpretar el papel de "Adam Park" en distintas series de "Power Rangers". También forma una banda musical llamada Eyeshine, en la que canta e interpreta la guitarra. Presta su voz para animes y videojuegos.

1981.- Nace la actriz japonesa Yuriko Kikuchi. Conocida a nivel internacional por su participación en la película "Babel", que es premiada con los galardones Gotham y Oscar al mejor actriz revelación y de reparto, respectiva,mente. Actualmente ytrabaja para televisión y cine en su país de origen.

1982.- Nace el actor y modelo británico Eddie Redmayne. Actúa con el National Youth Music Theatre y realiza su debut en la obra "Noche de reyes". Gana el premio al Actor Revelación en los Evening Standard Awards de 2004 por su actuación en la obra "The goat or who is Sylvia?". Participa en los filmes “La teoría del todo” por el que ganó un Oscar, el Bafta, el Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores, “La chica danesa” que le dio nominaciones a todos los galardones anteriores, así como “Animales fantásticos y dónde encontrarlos”.

1986.- Nace el cantante, compositor y guitarrista británico Alex Turner, vocalista de las bandas Arctic Monkeys y The Last Shadow Puppets. Con estos últimos lanza en 2016 el álbum “Everything you've come to expect”. Además trabaja con el rapero Dizzie Rascal en la canción "Temptation", del álbum de "Maths and english".

1986.- Nace la modelo e incipente actriz rusa Irina Valérievna Shaijlislámova, mejor conocida como Irina Shayk, quien además de destacar en las pasarelas por su indudable belleza también lo fue por su mediático romance con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo y actualmente por su relación amorosa con el actor hollywoodense Bradley Cooper.

1991.- Nace la actriz española Belén Beltrán Carmona. Reside en Estados Unidos. Es reconocida como la primera actriz española en participar en la saga de "Crepúsculo". El reconocimiento como actriz le ha llegado por su trabajo en varios repertorios musicales en Broadway.

1993.- Muere el músico estadunidense Dizzy Gillespie, cuyo nombre verdadero es John Birks Gillespie. Es trompetista, compositor y director de orquesta, así como figura clave del bee-bop. Destaca como líder de varias bandas de renombre. Activista por la integración racial. Nace el 21 de octubre de 1917.

2004.- La cantante Céline Dion es homenajeada y recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

2006.- Muere el cantante estadunidense Lou Rawls, a causa de cáncer pulmonar y de cerebro. Intérprete de góspel, soul, jazz y blues, a lo largo de cinco décadas graba 60 álbumes, de los que vende más de 40 millones de copias. Trabaja en televisión, Hollywood y Broadway, además de prestar su voz para dibujos animados. Apoya causas sociales como la educación de jóvenes de raza negra. Nace el 1 de diciembre de 1933.

2007.- Muere el compositor, cantante y locutor Antonio Valdez Herrera, víctima de un infarto al miocardio. Es autor de sonados éxitos como "Tu camino y el mío", "Renunciación" y "Puro cachanilla". Nace el 13 de septiembre de 1922.

2008.- Muere periodista, escritora, intérprete y guionista María Victoria Llamas en la Ciudad de México. Activa feminista, también es pionera en el país de temas ecológicos. Conduce programas de radio y televisión, publica textos en revistas y periódicos, además de editar libros como “Claudia: una liberación”. Nace el 13 de junio de 1940.

2009.- Muere Ronald (Ron) Asheton, a los 60 años. Es guitarrista y bajista de The Stooges, que funda con su hermano Scott como baterista y el cantante Izzy Pop (llamado en realidad James Osterberg). Luego participa en proyectos como “Destroy al monsters”, “Dark carnaval” y “The powertrane”. En 2003 se reagrupan y lanzan el álbum “The weirdness”. Nace el 17 de junio de 1948.

2011.- Es designado el reconocido actor estadunidense Robert De Niro presidente de la 64 edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, Francia, que se efectuará del 11 al 22 de mayo.

2012.- Tras una larga enfermedad fallece el baterista Tom Ardolino. En 1974 se une al grupo New Rythm and Blues Quartet (NBRQ) que mezcla esos géneros con jazz, pop, rockabilly, rock, entre otros. En 2009 lanza su álbum en solitario “Unknown brain”. Nace el 12 de enero de 1951.

2013.- Fallece el cantante, actor y presentador belga Bart Van den Bossche. Lanzan temas como “La ciudad de mi juventud”, “Hacer casi cualquier cosa” y “Trastorno”. Nace el 17 de abril de 1964.

2014.- El actor y músico canadiense Larry D. Mann muere a los 91 años. Comenzó su carrera como disk jockey y durante 10 años participa en comerciales con el personaje “El jefe” de Bell Canada. Trabaja en más de 20 filmes como “El golpe” y “En el calor de la noche”, además de series de televisión como “Hechizada” Nace el 18 de diciembre de 1922.

2014.- Durante un asalto fallecen la actriz y modelo venezolana Mónica Spear y su exesposo Thomas Henry Berry, con quien trataba de reconciliarse. Participa en telenovelas como “El desprecio”, “Calle luna, calle sol” y “La mujer perfecta”. Gana el concurso Miss Venezuela en 2004 y un año después queda en cuarto lugar en Miss Universo. Nace el 1 de octubre 1984.

2016.- La reconocida actriz italiana Silvana Pampanini muere. Gana el segundo lugar en el concurso Miss Italia en 1946 pero ante las protestas del público le dan el primer sitio con Rossana Martini. Participa en cintas como “El secreto de don Giovanni” y “La bella de Roma”, trabaja en Argentina, Francia, España, Egipto y México. Rechaza actuar en Hollywood. Nace el 25 de septiembre de 1925.

