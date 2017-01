Efemérides: Marilyn Manson, 48 años del provocador del rock

CIUDAD DE MÉXICO.

Un 5 de enero nacieron los actores Manuel Medel, Robert Duvall, Enrique Rocha, George Reeves (Superman), Diane Keaton, Bradley Cooper y January Jones, el locutor y productor Sam Phillips, los rockeros Chris Stein (Blondie) y Marilyn Manson y el maestro de la animación japonesa Hayao Miyazaki y el rey de España Juan Carlos de Borbón; y murieron el músico Sonny Bono, los actores Alma Muriel, Massimo Girotti, Arthur Kennedy y Leopoldo Beristáin, la bailarina Jeanne Bourgeois Mistinguett, el barítono mexicano Hugo Avendaño Espinoza y el director de orquesta y compositor francés Pierre Boulez.

1906.- Nace Manuel Medel, considerado uno de los grandes genios de la comedia mexicana y perteneciente a la generación de cómicos formada en las carpas. En sus inicios hace mancuerna con Mario Moreno “Cantinflas”, con quien tiene éxito en teatros de todo el país. Actúa en 40 películas, entre ellas “La vida inútil de Pito Pérez”. Muere el 14 de marzo de 1997.

1911.- Nace el actor francés de teatro, televisión y cine Jean-Pierre Aumont, cuyo nombre verdadero es Jean-Pierre Salomons. Actúa en más de 100 películas, tales como "Socia de alcoba", "Una americana en Buenos Aires", "La noche americana", "Georgio" y "El lago de las damas". Muere el 30 de enero de 2001.

1914.- Nace el actor estadunidense de cine, teatro y televisión George Reeves, cuyo verdadero nombre es George Keefer Brewer. Trabajó en filmes como “Lo que el viento se llevó”, pero es conocido sobre todo por su papel de "Superman" en la serie de televisión "Aventuras de Superman". Muere el 16 de junio de 1959 en circunstancias extrañas.

1917.- Nace la actriz estadunidense de cine y televisión Jane Wyman, cuyo nombre real era Sarah Jane Mayfield. Es la primera esposa de Ronald Reagan. En 1948 gana el Oscar por su papel de sordomuda en el filme “Belinda”. Destaca por su papel protagónico en la serie “Falcon crest”. Muere el 10 de septiembre de 2007.

1921.- Nace el dramaturgo, narrados y artista plástico suizo Friedrich Dürrenmatt, autor de obras de teatro vanguardistas como “Está escrito”, piezas radiofónicas, textos sobre teoría teatral y novelas policíacas existencialistas cmo “El juez y su verdugo”. Muere el 14 de diciembre de 1990.

1923.- Nace Sam Phillips, locutor, técnico radiofónico, productor y fundador del sello discográfico Sun Records. Se hace famoso por descubrir a Elvis Presley, por editar el álbum “Rocket 88” considerado el primer disco de rock and roll, y por su estudio discográfico. Ha sido inducido a los salones de la fama del Rock and Roll, el Blues, el Country y el Rockabilly. En 1991 recibe un Grammy por los logros de toda una vida. Muere el 30 de junio de 2003.

1929.- Nace Wilbert Harrison, cantante estadunidense de R&B que en 1959 estuvo en el puesto número uno de la lista Billboard con el tema "Kansas City", así como el tema “Let's Work Together”. Muere el 26 de octubre de 1994.

1931.- Nace el actor, director, guionista y productor estadunidense Robert Duvall, ganados de premios Globo de Oro, Oscar, Bafta y del Sindicato de Actores. Destaca en los filmes "Tender mercies", “Matar a un ruiseñor”, “El Padrino 1 y 2”, “Impacto profundo”, “Apocalypse now” y “El juez”. En 1992 funda la productora Butchers Run Films y en 2005 recibe la Medalla Nacional de las Artes.

1932.- Nace el cantante de soul y gospel estadunidense Johnny Adams, llamado “el canario negro”, quien alcanza fama gracias a su disco de larga duración “Heart & soul”. Resaltan temas como “I don't cry”, “A losing battle”, “Life is struggle”, “Release me” y “Reconsider me”. Muere el 14 de septiembre de 1998.

1938.- Nace Bela George Lugosi, hijo del actor Bela Lugosi, quien se caracteriza por participar en filmes de terror como "Drácula" y "Frankenstein y el hombre Lobo". Abogado que presenta el caso “Lugosi contra Universal Pictures”, el cual llevó a la elaboración de la Acta de los Derechos de las Celebridades.

1938.- Nace el rey de España Juan Carlos de Borbón, hijo de Juan de Borbón y nieto de Alfonso XIII. Su nombre completo es Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias. Está casado con Sofía de Grecia y Hannover, sus hijos son: Elena, Cristina y Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos. El 2 de junio de 2014 anuncia su abdicación en favor de su hijo, el ahora rey Felipe VI.

1940.- Primera demostración de radio de Frecuencia Modulada (FM) en Estados Unidos por Edwin Armstrong, una de las personalidades más importantes de la historia de las telecomunicaciones. A pesar de eso, se suicida tras quedar en bancarrota por la campaña en su contra de RCA, emporio radiofónico basado en la Amplitud Modulada. Su viuda gana el juicio por las patentes y él es reconocido con la medalla Franklin, el máximo galardón al mérito científico otorgado en ese país.

1941.- Nace el director de cine de animación, ilustrador, dibujante de cómics (mangaka) y productor de dibujos animados (anime) japonés Hayao Miyazaki. Realiza diversos filmes de animación como "El viaje de Chihiro", "La princesa Mononoke", "Mi vecino Totoro" y "El castillo ambulante". En 2013 estrenó "Kaze tachinu" ("Se ha levantado viento”), su último filme como director.

1942.- Nace el actor mexicano Enrique Rocha, quien ha participado en obras de teatro como “La cantante calva”, cine y telenovelas, además de que su voz ha sido escuchada en numerosos comerciales, en la película de acción real “El libro de la selva” de 2016, como “Bagheera”, y en los discos “Esplendor del agua” y “Canto de Dios escondido”, que contienen poemas escritos por Juan Pablo II.

1946.- Nace la actriz estadunidense Diane Keaton, cuyo nombre verdadero es Diane Hall. Participa en películas como "El Padrino", "Interiores", "Manhattan", "El dormilón", "El precio de la pasión" y "El padre de la novia". También presta su voz en el filme “Buscando a Dory”.

1948.- Muere el actor y director escénico mexicano Leopoldo Beristáin, apodado “el Cuatezón”, quien destaca en drama, zarzuela y revista política. Sobresale por las películas "Cuando la Tierra tembló", “Lo que el viento trae” y "México lindo". Recordado por su paso en los teatros del Renacimiento, Lelo de Larrea y María Guerrero. Nace en la Ciudad de México en noviembre de 1875.

1950.- Nace Chris Stein, cofundador y guitarrista de Blondie, banda neoyorkina de punk. Presenta el libro de fotografías “Negativos de Chris Stein: Blondie, la llegada del punk y yo”. Aedmás compone las partituras de las películas “Union city” y “Pie in the sky: The Brigid Berlin story”.

1952.- Se estrena en París "Esperando a Godot", del dramaturgo irlandés Samuel Beckett. Su nombre se asocia, sobre todo, al teatro del absurdo con esta obra.

1953.- Nace la actriz estadunidense Pamela Sue Martín. Se inicia como y a los 19 años debuta en el cine con la película "To find a man", a la que sigue "La aventura del Poseidón". Protagoniza la serie "Nancy Drew Mysteries"; actúa en “Dinastía” y “Strong medicine”; produce, protagoniza y coescribe “Torchlight”, además de ser directora artística del Grupo de Teatro Interplanetario.

1956.- Muere la cantante, bailarina y vedette francesa Jeanne Bourgeois, conocida como “Mistinguett”. Estrella del music-hall, trabaja en el Casino de París, Moulin Rouge y Folies-Bérgere, es considerada el gran amor del "showman" Maurice Chevalier. Actúa en filmes como “Los Miserables” y “La Glu”. En 1919 asegura sus piernas por 500 mil francos. Nace el 5 de abril de 1874.

1960.- Nace el británico Phil Thornalley, compositor y productor. Un breve lapso fue bajista de la banda de rock alternativo The Cure y por coescribir con Scott Cutler y Anne Preven y producir la canción "Torn". Trabaja como ingeniero de sonido con Duran Duran, Sting, Thompson Twins y Cindy Lauper, además de producir para Brian McFadden, Brian Adams y Mattafix, entre otros.

1967.- Nace el actor estadunidense Joe Flanigan. Interpreta al “teniente coronel John Sheppard” para la serie “Stargate Atlantis”. También participa en los filmes “6 balas” y “Aprendiendo a vivir”.

1968.- Nace el músico sueco René Baumann, también conocido como el DJ BoBo. Ha ganado más de 250 premios o discos de diamante, oro y platino, así como 11 World Music Awards y registra más de 60 millones de discos vendidos. Este 2017 hará una gira mundial por sus 25 años de trayectoria con el espectáculo “Mystorial”.

1969.- Nace el cantante, compositor, actor, escritor, pintor y director de cine estadunidense Marilyn Manson, cuyo nombre verdadero es Brian Hugh Warner. Además de sus álbumes y concierto por todo el mundo, ha participado en varios filmes, entre ellos “Lost Highway”, “Party monster” y “Phantasmagoria”, el documental “Masacre en Columbine” y la serie “Sons of anarchy”.

1972.- Nace el cantante, empresario, modelo y atleta griego Anastasios "Sakis" Rouvas. Gana el Festival de la Canción de Tesalónica, con la canción "Parta", ha participado en el concurso Eurovisión y su tema “Shake it” es uno de los más vendidos en la hitoria de Grecia y Chipre. Trabaja en cine y teatro, lanza 11 álbumes.

1975.- Nace el actor estadunidense Bradley Cooper. Comienza su carrera profesional junto a Sarah Jessica Parker, en "Sexo en la ciudad” y le siguen otras como “Jack and Bobby”, “Nick/tup” y “Alias”, además de películas como “El francotirador”, además de hacer la voz del mapache “Rocket” en “Guardianes de la galaxia”.

1978.- Nace la actriz estadunidense January Jones. Ex modelo, forma parte de la serie dramática original "Mad men" con el papel de “Betty Draper”. Actúa en filmes como “Dirty danding: Havana nights” y “Los tres entierros de Melquiades Morales”, al igual que en series como “The last man on Earth”.

1979.- Nace Raúl Sandoval, cantante de música regional mexicana. Forma parte de la primera generación del “reality show” "La academia". El también conocido como "el Cachanilla" está casado con Fran Meric. Actúa en los programas de televisión “Dos chicos de cuidado en la ciudad” y “Siempre tuya en Acapulco”.

1990.- Muere a causa de un tumor cerebral Arthur Kennedy, actor estadunidense quien en los años 40 aparece en filmes como "El justiciero", "La ventana" y "El ídolo de barro", además de ser asiduo en obras en Broadway, como “Muerte de un viajante”. Nace el 17 de febrero de 1914.

1998.- Muere el músico estadunidense Sonny Bono, cuyo nombre real era Salvatore Bono. Uno de los productores más importantes de finales de los años 60 y diputado republicano. Durante 10 años fue pareja artística y sentimental de Cher, con quien interpreta duetos como "I got you babe". Nace el 26 de febrero de 1935.

1998.- Muere el afamado barítono y actor mexicano Hugo Avendaño Espinoza, uno de los máximos exponentes de la música lírica y popular romántica, sobre todo de boleros. En sus casi 50 años de carrera recibe aproximadamente de 90 premios en Europa y América. Nace el 8 de marzo de 1927 en Tuxpan, Veracruz.

2003.- Muere en Roma el actor italiano Massimo Girotti. Participa en más de 150 películas, tales como "Una romántica aventura", "Tosca", "Obsesión" y "El último tango en París"; con directores como Roberto Rossellini, Michelangelo Antonioni, Bernardo Bertolucci y Roberto Benigni. Nace el 18 de mayo de 1918.

2003.- Muere Richard Newell, llamado "King Biscuit Boy". Uno de los más conocidos músicos de armónica que ha dado Canadá. Toca blues con artistas de la talla de Muddy Waters, Etta James, Joe Cocker, Otis Span o Dr. John and The Band, y graba siete álbumes. Nace el 9 de marzo de 1944.

2006.- Muere por una enfermedad pulmonar el colombiano-estadunidense Bill Lynn, baterista de sesión cuyo verdadero nombre era Guillermo Rueda. Trabaja casi 10 años con Elvis Presley, con quien graba el tema “It's now or never” y participa en los filmes “Easy come easy go” y “Speedway”, al igual que con Ray Charles, la Nitty Gritty Dirt Band y Jimmy Velvet. Nace en 1932.

2007.- La película "Apocalypto", de Mel Gibson, es estrenada en Italia con el pedido del gobierno de evitar que sea vista por niños debido a sus escenas de violencia.

2007.- Michael Jackson enfrenta dos acusaciones por adeudos de más de un millón de dólares para antiguos contadores y una compañía que le instaló televisores en su rancho Neverland en Santa Bárbara.

2009.- El cantante Cristian Castro presenta en la radio nacional y de Estados Unidos su sencillo "No me digas", primer corte de su nuevo álbum de pop.

2013.- La actriz británica Helen Mirren, ganadora de un Oscar por su caracterización de Isabel II en la película "La Reina", obtiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

2014.- Muere en Playa del Carmen Alma Muriel, actriz mexicana de cine, teatro y televisión. Destaca su trabajo en las películas "Porque nací mujer", “Mecánica nacional” y "Retrato de una mujer casada"; en las telenovelas como "El noveno mandamiento" y "Fuego en la sangre", así como en el monólogo "Para ti Sor Juana". Nace el 20 de octubre de 1951.

2015.- Fallece el cantautor y guitarrista italiano Pino Daniele, quienes desarrolla en géneros como blues, jazz y rock, con temas de denuncia social. Colabora con artistas como Chuck Correa, Leandro “el Gato” Barbieri y Pat Metheny.

2016.- Pierre Boulez, director de orquesta, ensayista y compositor francés muere en Baden-Baden. Es considerado “el último vanguardista del siglo XX”. Autor de temas como “Sonatina para flauta” y “Le marteau sans maître” con poemas de René Cher. Nace el 26 de marzo de 1925.

