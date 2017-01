Los Pixies anuncian que tocarán en México

CIUDAD DE MÉXICO.

La banda ochentera de Boston, Pixies, ofrecerá un concierto en la Ciudad de México durante el año que inicia, sin que aún se precise la fecha exacta ni el lugar, así como la salida a la venta de los boletos y los precios de las entradas.

"Feliz Año Nuevo... 2017 nos llevará a Japón, Australia, Sudáfrica, EStados Unidos, Canadá, México y Europa", publicó el grupo en su cuenta de Twitter.

Happy New Year......2017 will take us to Japan, Australia, NZ, South Africa, Usa, Canada, Mexico and Europe. #PixiesLive pic.twitter.com/XQzZjfr99h

— PIXIES (@PIXIES) 2 de enero de 2017