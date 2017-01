U2 podría anunciar su nueva gira la próxima semana

CIUDAD DE MÉXICO.

La banda irlandesa U2 junto con la empresa global de entretenimiento Live Nation podrían anunciar la próxima semana su nuevo tour que comenzaría en Estados Unidos, que llegaría a Europa en verano y culminaría en Latinoamérica al incio de 2018.

Según una página de fans del grupo dublinés en España aún su esperado nuevo disco del cual aún no hay nada claro, habiendo anuncio de gira no sería descabellado pensar que también podría haber un single de estreno y en los próximos meses la aparición oficial de Songs Of Experience.

Con respecto al 30 Aniversario del álbum The Joshua Tree (el 9 de marzo de 1987), la web atu2 tiene información acerca de un supuesto concierto en el Rose Bowl de Pasadena para el próximo 20 de mayo.

Este sería uno de los show especiales para la celebración de su aclamado disco que incluyera contundentes sencillos como Where The Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For y With Or Withot You, entre otros.

Las entradas para este show saldrían a la venta el próximo 17 de Enero.

cmd