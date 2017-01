Diego Luna comparte tierna historia de ‘Rogue One’

CIUDAD DE MÉXICO.

El éxito de 'Rogue One: A Star Wars Story' es innegable, desde su estreno a mediados de diciembre del 2016, se ha mantenido en los primeros lugares de la taquilla y recaudó millones de dólares en su primer fin de semana en la pantalla grande.

El actor mexicano Diego Luna forma parte del elenco de esta historia, donde da vida al capitán Cassian Andor, uno de los líderes de la Rebelión y uno de los protagonistas de la cinta.

En diversas ocasiones Luna manifestó su felicidad por ser parte del universo de 'Star Wars', pero, sobre todo, por el elenco tan diverso que formó parte de esta producción.

A través de su cuenta de Twitter, Diego Luna compartió la historia que una usuaria de Tumblr publicó en ese sitio. Aquí relató cómo llevo a su padre -de origen mexicano que vive en Estados Unidos- a ver 'Rogue One', quien se conmovió con el acento marcado del actor mexicano en la pantalla grande, así como con su papel protagónico.

I got emotional reading this! #RogueOneStarWars pic.twitter.com/kfNXxYxWWI

‘Me conmoví leyendo esto’ #RogueOneStarWars’, escribió Luna en el mensaje.

Llevé a mi padre a ver Rogue One, quise llevarlo desde hace mucho tiempo. Quería que mi padre mexicano, con su fuerte acento mexicano, experimentara lo qué era ver un héroe que hablará cómo él lo hace’. […] Cuando el personaje de Diego Luna apareció en la pantalla y comenzó a hablar, mi papá me dijo ‘tiene un fuerte acento’.

Cuando la película terminó me dijo ‘¿notaste su acento?’ y yo le dije ‘sí papá, como el tuyo’.

Después me preguntó por qué Diego Luna no había cambiado su acento y le dijo que él habló abiertamente de mantener su acento y de lo orgulloso que se siente. Estuvo callado por un momento y me dijo ‘Y era un personaje principal’. Mi padre estaba tan contento. Comenzó a contarme de otros actores mexicanos que deberían aparecer en películas en Estados Unidos.

La representación importa’.