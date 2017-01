Efemérides: Till Lindeman, de Rammstein, apagará 54 velas

CIUDAD DE MÉXICO.

Un 4 de enero nacieron los directores de cine Carlos Saura y Gerardo Vallejo, las actrices Julia Ormond e Irán Castillo, los cantantes Bernard Sumner (Joy Division y New Order), Michael Stipe (R.E.M.), Till Lindemann (Rammstein) y Beth Gibbons (Portishead), además del bolerista Tito Rodríguez; y murieron, en cambio, el músico Phil Lynott, el cineasta Carlo Bragaglia, la actriz Mae Questel, el cantante Sandro de América, el bajista Mick Karn, el actor Harry Fowler, el marimbista Hugo Reyes Palacios y el cineasta francés René Vautier.

1926.- Nace el cantante, músico, compositor, productor y director de orquesta puertorriqueño Pablo Rodríguez Lozada, conocido como “Tito Rodríguez”. Conocido como “el rajá del mambo” o “el Inolvidable”, participa en varias orquestas hasta fundar la suya, así como el sello discográfico “TR Records”. Muere el 28 de febrero de 1973.

1929.- Nace el actor argentino y comediante Juan Carlos Altavista, conocido como "Minguito" por las películas "Mingo y Aníbal en la mansión embrujada" y "Mingo y Aníbal contra los fantasmas". Muere el 20 de julio de 1989 de un ataque cardiaco.

1932.- Nace en España el director, fotógrafo, escritor y guionista de cine Carlos Saura. Realiza documentales, cortometrajes y filmes como "La caza", "El jardín de las delicias", "Ana y los lobos" y "Mamá cumple 100 años".

1936.- La revista estadunidense "The Billboard" publica la primera lista de éxitos (“Hit parade”)" del mundo. Actualmente, el listado de los discos más vendidos o los más "votados" es una práctica muy difundida en publicaciones especializadas de música y radio.

1938.- En Buenos Aires, Argentina, se inaugura la Casa del Teatro, que cuenta con dos salas: la Regina Pacini de Alvear, donde se conservan elementos que pertenecieron a la señora de Alvear, creadora del recinto, y la Carlos Gardel, que exhibe documentos y objetos personales del inolvidable cantautor.

1942.- Nace el director argentino, camarógrafo, productor y guionista de cine Gerardo Vallejo. Su primera película fue realizada en 1968 y titulada "El camino hacia la muerte del viejo Reales". Para televisión realiza la serie “Testimonios de Tucumán”. Exiliado en España, rueda “Reflexiones de un salvaje” y escribe el libro “Un camino hacia el cine” antes de regresar a Argentina, donde fallece el 7 de febrero de 2007.

1950.- Nace el compositor, músico y cantante español Joan Baptista Humet i Climent. De cultura bilingüe, su obra consta de trabajos en castellano y en catalán. Destacan sus temas “Gemma”, “Kristine” y “Entramos en Acuario”. Muere el 30 de noviembre de 2008.

1954.- El cantante Elvis Presley graba un disco para regalárselo a su madre, ocasión en la que Sam Phillips descubre en él un talento que lo lleva a la fama.

1955.- Nace el cantante, músico y compositor inglés Mark Hollis. Conocido como el líder del grupo de la “nueva ola” Talk Talk. En 1998 presenta como solista un disco con su nombre, tras lo cual se retira del mundo del espectáculo.

1956.- Nace el músico británico Bernard Sumner. Es el guitarrista y tecladista de la banda Joy Division, así como vocalista de New Order. Con Johnny Marr forma en1990 la banda Electronicy y es cofundador de la banda Bad Lieutenant. En 2014 edita el libro “Joy Division, Electronic and New Order Versus the World”.

1960.- Nace Michael Stipe, productor, artista gráfico y vocalista del grupo de rock alternativo R.E.M. que funda con Mike Mills, Bill Berry y Peter Buck. En 1982 sale su primer álbum "Chronic town", los encumbra es "Out of time" en 1991, sobre todo "Losing my religión" y anuncia su desaparición en 2002. Desde entonces se dedica a la escultura en bronce.

1960.- Muere el escritor francés Alberto Camus en un accidente automovilístico. Es autor de "El extranjero", "La peste", "Calígula", "Los justos", "La devoción de la cruz", "El caballero de Olmedo", "El derecho y el revés", "Bodas" y "Cartas a un amigo alemán". Nace el 7 de noviembre de 1913 en Drean, Argelia.

1963.- Nace el escritor, poeta y actor Till Lindemann, vocalista de la banda alemana Rammstein, a la que se suma tras abandonar el grupo Arsch, en la que era baterista. En 2002 publica el libro de poemas “Messer” (cuchillo).

1965.- Nace la actriz Julia Ormond en Inglaterra. Destaca en filmes como “Leyendas de pasión”, "El primer caballero", "Sabrina", “El curioso caso de Benjamin Button” y "Smilla". Protagoniza la serie de televisión “Beach girls”.

1965.- Nace la cantante, compositora y productora británica Beth Gibbons. Forma parte del grupo de trip-hop Portishead con el que lanza los álbumes: “Dummy”, “Portishead” y “Third”. En 2002 lanza el disco solista "Out of season", producido por Rustin Man, exintegrante de Talk Talk.

1973.- Nace la actriz española Laia Marull. Tras su paso por la escuela de Teatro Nancy Tuñón de Barcelona, debuta como actriz en la teleserie "Estació d'enllaç". Ha participado en nueve películas como “Fugitivas”, Te doy mis ojos” y “Pan negro”, que le han reportado nada menos que tres premios Goya y una Concha de Plata en el Festival de San Sebastián. En teatro participa en obras como “Incendios”.

1977.- Nace la actriz y cantante mexicana Irán Castillo. Participa en telenovelas como "Agujetas de color de rosa" y “El bienamado”. En cine trabaja en "La segunda noche" y "El tigre de Santa Julia". Cuenta con dos discos "Tiempos nuevos" y "Tatuada en tus besos". Participa en la serie “Por siempre Joan Sebastian”, además de doblar la voz a personajes de los filmes “Toy Story 2 y 3”, así como “Sabel redemption” y participar en el “reality” “Mi sueño es bailar”.

1978.- Nace la cantante y compositora española María Isabel González-Meneses García-Valdecasas, más conocida como Mai Meneses. Se dio a conocer en el “Reality” “Operación triunfo”. Vocalista y compositora del grupo Nena Daconte, que forma con Kim Fanlo y del que se separa en 2010. Luego retoma ese nombre para presentarse en solitario.

1978.- El excéntrico Ozzy Osbourne regresa a Black Sabbath, considerada una de las bandas clásicas del heavy metal. Su estancia en la banda es corta, ya que sólo graba "Never say die!", debido a las controversias y al elevado consumo de drogas y alcohol. Finalmente se separa y continúa su carrera profesional como solista.

1979.- Nace el músico estadunidense Jeph Howard, cuyo nombre verdadero es Jepharee Michael Howard. Bajista de la banda de The Used; antes de que Bert McCracken se uniera a la banda, él era el cantante.

1980.- Nace la actriz y bailarina española Alexandra Jiménez. Triunfa en la televisión gracias a la serie "Los Serrano". En cine interviene en "La fiesta" y “Fuera de carta”. Participa en cortometrajes como "Low bat" y "Anillos de Saturno", así como en el programa de monólogos “El club de la comedia”.

1983.- Nace la cantante estadunidense Spencer Chamberlain. En 2003 se suma como vocalista a la banda cristiana post hardcore Underoath. Ha lanzado tres discos de estudio. Al mismo tiempo se suma al proyecto “This runs trough”.

1986.- Muere por una sobredosis de droga Phil Lynott, quien tenía 35 años. Cantante, instrumentista, compositor y líder del grupo Thin Lizzy. Nace el 20 de agosto de 1949 en Dublín, Irlanda.

1988.- Muere la actriz estadunidense Mae Questel. En 1931 Max Fleischer la contrató para hacer la voz de su personaje "Betty Boop", que dobla hasta en el filme “¿Quién engañó a Roger Rabbit?”. También hace las voces de “Olivia”, “Popeye” (dos años), “Gasparín” y “la pequeña Lulú”, entre otras. Actúa en Broadway y Hollywood, además de comerciales de televisión. Nace el 13 de septiembre de 1908.

1995.- Nace la cantante y actriz española María Isabel López Rodríguez, conocida como María Isabel. A los nueve años gana el festival Eurovisión Junior 2004 con su canción "Antes muerta que sencilla" que incluye en el álbum “No me toque las palmas que me conozco” al que le siguen otros cinco discos.

1998.- Nace la actriz y bailarina estadunidense Courtney "Coco" Jones, que también canta pop y rap. Se presenta en “Next big thing” de Radio Disney. También protagoniza la película de Disney Channel "Let it shine", además de actuar en el programa “So random!”. En 2010 lanza su disco “Coco Jones”

1998.- Muere Carlo Bragaglia, escritor, poeta y director de cine italiano. Dirige "Los cuatro monjes", "La espada y la cruz" y "Aníbal", entre otras. Nace el 8 de julio de 1894en Lazio, Italia.

2005.- La actriz Blanca Portillo gana el Premio Miguel Mihura, de la Sociedad General de Autores, por su interpretación en "La hija del aire", un montaje dirigido por el argentino Jorge Lavelli.

2007.- La actriz mexicana Adriana Barraza es nominada como Mejor Actriz de Reparto y Mejor Elenco a los premios del Sindicato de Actores de la Pantalla de Estados Unidos, por la película "Babel".

2010.- Muere el cantautor, productor y actor argentino Roberto Sánchez, más conocido como “Sandro de América” y apodado “El gitano”. Intérprete de balada romántica, rock y pop en español, en cuatro décadas de carrera lanzó 52 discos con temas como “Rosa, Rosa”, “Porque yo te amo”, “Ese es mi amigo el puma” y “Una muchacha y una guitarra”. También protagoniza 16 películas y encabeza el programa de televisión “La hora de Sandro”. Nace el 19 de agosto de 1945.

2011.- Muere el bajista y escultor chipriota-británico Mick Karn, de nombre real Andonis Michaelides. Integrante de la banda Japan desde 1974 hasta 1982, graba cinco discos. A su salida, lanzó en solitario el álbum “Titles”. Dos años después forma Dali's Car con Peter Murphy. Nace el 24 de julio de 1958 en Nicosia, Chipre.

2012.- Muere el actor británico Harry Fowler. Aparece casi 200 veces en pantallas de cine o televisión durante los 60 años de carrera. Protagoniza varios papeles juveniles y destaca en "Hue and cry”, así como en los filmes “Lawrence de Arabia” y “El día más largo”, además de series como “The Army Game”. Su voz es usada en comerciales para televisión. Nace el 10 de diciembre de 1926.

2013.- Muere el actor estadunidense Tony Lip, cuyo verdadero nombre es Frank Anthony Vallelonga. Conocido por su papel como el jefe mafioso "Carmine Lupertazzi" en la serie televisiva "Los Soprano", también actúa en películas como “El padrino”, “Goodfellas” y “Donnie Brasco”. En 2005 coescribe el libro "Shut up and eat!". Nace el 30 de julio de 1930.

2014.- Diego Quemada-Diez, director de "La jaula de oro", película mexicana más premiada en 2013, gana el prestigioso premio al Mejor Realizador del Año que otorga la Fundación Satyajit Ray.

2015.- Muere el marimbista, compositor y arreglista chiapaneco Hugo Reyes Palacios, ganador de un Disco de Oro, de Plata y Platino. Fundador y director de la Marimba Orquesta Virreinal, su trayectoria abarcó 105 discos. Nace el 2 de febrero de 1926.

2015.- Muere en un accidente automovilístico Edith Rosario Bermeo Cisneros, llamada "Sharon, la hechicera". Actriz, modelo cantante y empresaria ecuatoriana, forja su carrera musical en el género de la tecnocumbia e impone un estilo de vestimenta en los grupos de esa rama. Nace el 28 de marzo de 1974.

2015.- Muere el cineasta francés anticolonialista René Vautier, director de películas sobre la guerra de Argelia como "Avoir 20 ans dans les Aurès" y autor de "Afrique 50", un cortometraje documental considerado la primera película anticolonialista de la historia del cine galo, que estuvo censurado por 40 años y por el que fue encarcelado un año. Nace el 15 de enero de 1928.

2016.- Fallece el actor francés Michel Galabru. Trabaja en filmes como “El rififi y las mujeres”, “Belle epoque”, “Ásterix y Óbelix contra César” y “El gendarme en Saint Tropez”. Nace el 27 de octubre de 1922 en Marruecos.

