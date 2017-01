Jacky Bracamontes sorprende al 2017 con espectacular bikini

CIUDAD DE MÉXICO.

A unos meses de convertirse en mamá, Jacky Bracamontes lució una espectacular figura durante sus vacaciones de año nuevo.

La conductora, que vacaciona al lado de sus dos princesas y su marido Martín Fuentes en Puerto Rico, no dejó de compartir con sus seguidores de Instagram algunos detalles de su viaje.

¡Simplemente guapísimas!

Cortesía de imágenes: Instagram

HACE CINCO MESES...

La mañana del 15 de julio se dio a conocer el nacimiento de Renata, la tercera hija de la actriz Jaqueline Bracamontes y Martín Fuentes.

Según se informó en el programa "Hoy", Renata nació de madrugada en Miami y tanto ella como su mamá están en perfectas condiciones. La bebé nació a las 12:35 horas a través de cesárea y pesó 3.23 kilos.

Fue el papá quien se encargó de dar la noticia en Instagram, junto a una foto con Jacky desde el hospital, escribió:

"Happy Daddy and Mommy @jackybrv!!! Gracias a Dios ya Llegó nuestra princesa Renata al mundo con todas las bendiciones y mucha salud. // Happy to have my Baby Renata in our arms, healthy and blessed. #RenataFuentes #RF".

"Gracias a Dios ya Llego nuestra princesa Renata al mundo con todas las bendiciones y mucha salud", reza el mensaje que acompañó de una fotografía donde ambos padres posan abrazados y sonrientes desde una camilla en el hospital.

