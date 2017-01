Rosie O’Donnell califica a Trump como ‘mentalmente inestable’

CIUDAD DE MÉXICO.

El 20 de enero, Donald Trump recibirá la investidura como presidente de los Estados Unidos, lo que por supuesto tiene nerviosos a gran parte de la población estadunidense que se encuentran en contra del magnate.

Una de las figuras del espectáculo que más ha atacado a Trump desde su campaña es la conductora y comediante Rosie O’Donnell, cuya rivalidad se remonta hasta el 2006 cuando ella lo llamó un ‘vendedor de aceite de serpiente’ y el presidente respondió con adjetivos como ‘gorda’ y ‘fea’.

En esta ocasión, O’Donnell tomó su cuenta de Twitter y compartió un mensaje, pidiendo que la población detenga a Trump.

‘Donald Trump es mentalmente inestable. Menos de 3 semanas para detenerlo Estados Unidos’, se lee en mensaje, donde incluyó una liga a un texto de CNN, donde el escritor Harry Hurt III -quien escribió una biografía de Trump, ‘Lost Tycoon: The Many Lives of Donald J. Trump’- relata cómo fue expulsado de un campo de golf de la compañía del magnate en Florida por considerar su presencia ‘inapropiada’.

DONALD TRUMP IS MENTALLY UNSTABLE - https://t.co/6AvhoPq1du

LESS THAN 3 WEEKS TO STOP HIM AMERICA

— ROSIE (@Rosie) January 1, 2017