Efemérides: Mel Gibson ya tiene 61 años

CIUDAD DE MÉXICO.

Un 3 de enero nacieron los actores Daniel Chino Herrera, Ray Milland y Mel Gibson, los directores John Sturges y Sergio Leone, la bailarina Yolanda Montez Tongolele, los músicos Van Dyke Parks, John Paul Jones (Led Zeppelin) y Adrián Dárgelos (Babsónicos), el productor de The Beatles George Martin, así como las actrices Victoria Principal y Danica McKellar (Winnie Cooper en The Wonder Years). Además murieron el director de orquesta y compositor Juan García Esquivel, el locutor cubano Eduardo Rosillo y el estadunidense-alemán William Joyce, el jazzista Paul Bley, lo mismo que los actores Judith Anderson y Franky Linero.

1892.- Nace el escritor y filólogo John Ronald Reuel Tolkien en Bloemfontein, Sudáfrica. Mejor conocido como J.R.R. Tolkien, entre sus obras se encuentran “Beowulf”, "El silmarillion", "El hobbit" y "El señor de los anillos", que fueron llevados al cine por Peter Jackson. Muere el 2 de septiembre de 1973.

1903.- Nace el actor y comediante mexicano Daniel "Chino" Herrera, quien actúa al lado de actores como Mario Moreno "Cantinflas" y María Félix; en películas como “Si yo fuera millonario”, además de programas como “Estudio Raleigh”, “Martes de 21:30” y “Noches tapatías”. Muere el 29 de septiembre de 1983.

1907.- Nace el actor y director británico Ray Milland, cuyo nombre real es Reginal Alfred Tuscott Jones. Interviene en filmes de aventura, terror, comedias, dramas, "thrillers" y ciencia ficción. Gana un Oscar por su interpretación en “Días sin huella”. Muere el 10 de marzo de 1986.

1909.- Nace el pianista, actor, compositor y comediante danés Børge Rosenbaum, quien es conocido como Víctor Borge o “el rey de los payasos de Dinamarca". Prodigio del piano, da su primer recital a los ocho años. Trabaja en revistas musicales, teatro, comedias y películas. Compositor de “Serenata azul”, es un artista de la voz superpuesta. Muere el 23 de diciembre de 2000.

1910.- Nace el director de cine estadunidense John Sturges. Entre cuyos largometrajes se encuentran "La captura", "El caso O'Hara", "Astucia de mujer", "Conspiración de silencio", "El sexto fugitivo", "El viejo y el mar" y "Los siete magníficos". Muere el 18 de agosto de 1992.

1920.- Nace Renato Carosone, uno de los más importantes cantantes italianos de música ligera de la posguerra. Su canción "Torero" se ubica como primera en la lista de éxitos estadunidenses durante 14 semanas y es traducida a 12 idiomas. Se retira del espectáculo en 1960 y muere en Roma, el 20 de mayo de 2001.

1921.- Nace el actor estadunidense John Russell. Conocido principalmente por interpretar al alguacil “Dan Tropo” en la serie de televisión del género "western" titulada “Lawman”, de 1958 a 1962. Muere el 19 de enero de 1991.

1922.- Nace el actor británico, guionista y director de cine Bill Travers. Destaca por sus papeles en el cine de Reino Unido desde 1950 como “Los siete pecados” y “Born free”. También activista de los derechos de los animales. Muere el 29 de marzo de 1994.

1926.- Nace George Martin, en Londres, Inglaterra, músico, productor y arreglista musical de casi todos los álbumes del grupo The Beatles. Es padre del también productor Giles Martin y del actor Gregory Paul Martin. En los años 90 la reina Isabel II de Inglaterra lo nombra sir. Ingresa al Salón de la Fama del Rock en 1999. Muere el 8 de marzo de 2016.

1929.- Nace el director de cine italiano Sergio Leone. Ayudante de dirección en “El ladrón de bicicletas”, “Quo vadis” y Ben-hur”. Funda el género “spaguetti western”, pasa a la historia por su llamada “trilogía del dólar”: "Por un puñado de dólares", “Por unos dólares más” y “El bueno, el malo y el feo”, además de destacar con "Érase una vez en América". Muere el 1 de mayo de 1989.

1932.- Nace en Washington la actriz y bailarina Yolanda Ivonne Montez, mejor conocida como “Tongolele”, quien en 1946 llega a México donde trabaja en la época de oro del cine nacional. Participa en filmes como “Chucho, el remendado”, en telenovelas como “La pasión de Isabela”, en cabaret y en teatro como en “Perfume de gardenias”. El Senado mexicano la galardona por su contribución al fortalecimiento de lazos de hermandad en América Latina y el Caribe.

1932.- Nace el actor estadunidense Dabney Coleman. Participa en más de 50 películas, como “Infierno en la torre”, "Cómo eliminar a su jefe", "Tootsie" y "Juegos de guerra". También se le ve en series como “Blanco y negro” y “Kojak”.

1936.- Nace el bandoneonista, director, orquestador, compositor y arreglista argentino Raúl Garello. Integrante de las orquestas de Radio Belgrano, Carlos Dante, Alberto Morán y Horacio Salgán. Director de la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Participa en el filme “Tango para dos”. Fallece el 29 de septiembre de 2016.

1943.- Nace el compositor, arreglista, productor, músico de sesión, cantante y actor estadunidense Van Dyke Parks. Su trabajo abarca seis décadas, en las que destacan “Smile””, su “disco perdido” con los Beach Boys; bandas sonoras como “El libro de la selva”, y sus álbumes “Song cycle”, “Discover America”, “Jump!”, “Clang of the Yankee Reaper”, “Tokyo rose” y “Orange Crate Music.

1945.- Nace el músico estadunidense Stephen Stills. Fundador de Buffalo Springfield, con Neil Young, Graham Nash y David Crosby crea Crosby, Stills, Nash & Young. Activo militante de causas sociales. Graba los discos “Manassas” y otro con Jimmi Hendrix y Eric Clapton que lleva su nombre.

1946.- Nace el músico británico John Paul Jones. Integrante del grupo Led Zeppelin, toca piano, bajo, mandolina, guitarra, banjo y flauta dulce. Director y arreglista de otros artistas como The Yardbirds, Cat Stevens y Tom Jones, también colabora en discos o conciertos con REM, Peter Gabriel o Foo Fighters, entre muchos más. Escribe la banda sonora del filme “Scream for help”.

1946.- Muere ejecutado el escritor y locutor de radio estadunidense William Joyce, quien llega a usar el seudónimo de “lord Haw-Haw”. Se nacionaliza alemán el 26 de septiembre de 1939. Es sentenciado por difundir propaganda radiofónica para los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Nace el 24 de abril de 1916.

1950.- Nace en Japón la actriz, productora y empresaria estadunidense Victoria Principal, elegida Miss Miami en 1969. Protagoniza la popular serie "Dallas" como “Pam Barnes Ewang”, fama que aprovecha para sacar una línea de cosméticos y cuatro libros de belleza con los que se hace multimillonaria. Crea la organización Victoria sobre la violencia y funda la compañía Victoria Principal Productions.

1956.- Nace en Nueva York el actor, productor y director de cine Mel Gibson, cuyo nombre real es Mel Columcille Gerard Gibson. Se da a conocer a nivel internacional con la película australiana "Mad Max", a la que le siguen “Maverick", "El patriota", "El hombre sin rostro" y la saga de "Arma mortal"; dirige y actúa en "Corazón valiente", por la que gana un Oscar; dirige y produce “La pasión de Cristo” y “Hasta el último hombre”, reconocida en el Festival de Venecia de 2016.

1962.- Nace la actriz española de cine, teatro y televisión Marta Calvó García. Tiene una amplia experiencia como actriz de teatro, en el que ha representado más de 25 obras a lo largo de su carrera. También destaca como actriz de doblaje.

1964.- Nace Bruce LaBruce, escritor, realizador cinematográfico y fotógrafo canadiense. Ha realizado algunas controvertidas películas que mezclan las técnicas del cine independiente con la pornografía gay.

1964.- El grupo británico The Beatles debutan en la televisión estadunidense, en el programa “The Jack Para show”, en el cual interpretan el tema “She loves you”.

1969.- Nace Adrián Rodríguez, actor y cantante del grupo musical argentino Babasónicos mejor conocido como Adrián Dárgelos. Es también director de algunos de sus videos, circunstancia en la que se hace llamar Benito Scorza.

1975.- Nace Jason Marsden, actor y director estadunidense. Actúa en películas como "Cómo fabricar un monstruo", "El showman de los sábados" y "Tormenta blanca", además de series como “Ally Mcbeal”. Dobla su voz para personajes tanto de caricaturas como “Los padrinos mágicos” y “Goofy”, como de videos, entre ellos el protagonista de “Tak and the power de juju”.Dirige videos y cortometrajes.

1975.- Nace la actriz y matemática estadunidense Danica McKellar. Recordada por su papel de "Winnie Cooper" en la serie "Los años maravillosos", es autora del libro "Las matemáticas no son tonterías: cómo sobrevivir con la matemática en la educación media sin enloquecer o romperte una uña", entre otros best-sellers sobre el tema. Da voz a “M'gann M'orzz” en la serie Young justice.

1975.- Nace Thomas Bangalter, músico francés de house y electrónico. Miembro fundador de la banda Daft Punk, con Guy-Manuel de Homem Christo. Produce música para el grupo Stardust y para el filme "Irreversible". También se une con DJ Falcon, bajo el nombre de Together. Su música con éste es de estilo house francés, filter house y tekfunk. Participa en el filme galo “Reality”

1976.- Nace Nicholas González, actor estadunidense. Da vida al personaje de "Alex", el menor de los hermanos Santiago en "Resurrection Boulevard" y al hijo de Fidel Castro en “My Little assassin”. También trabaja en series como “True blood” y “Pretty Little Liars”. En 2016 ficha para la tercera temporada de “Narcos”.

1977.- Nace Iliana Fox, actriz que ha participado en telenovelas como "Señora", "Tres veces Sofía", "Cuando seas mía", "Mirada de mujer. El Regreso" y "Machos". También participa en "A corazón abierto", producción de Azteca.

1977.- Nace la cantante británica, compositora y presentadora de televisión Michelle Stephenson, quien a los 17 años se suma por poco tiempo al grupo Spice Girls, para finalmente ser sustituida por Emma Bunton. Hace voces de fondo en proyectos de Ricky Martin y Julio Iglesias.

1986.- Nace el cantante estadunidense Lloyd Harlin Polite Jr., conocido como Lloyd. Debuta con el tema “Southside” y tiene éxitos como “Lay it down”.

1987.- La cantante Aretha Franklin es inducida al Salón de la Fama del Rock and Roll. La llamada “reina del soul” es la primera mujer en recibir este reconocimiento. En ese mismo año lanza su éxito “I knew you were waiting for me”, que canta en dueto con George Michael.

1992.- Muere la actriz estadunidense Judith Anderson, de origen australiano. Se le recuerda como la malvada ama de llaves “Mrs. Danvers” en la película "Rebeca", del director Alfred Hitchcock, asi como la sacerdotisa de “Star Treck 3: en busca de Spock”. Nace el 10 de febrero de 1897.

2002.- Muere el músico, arreglista, director de orquesta y compositor mexicano Juan García Esquivel, conocido como Esquivel. Llamado "Duke Ellington mexicano", musicalizó decenas de series como “Los Picapiedra”, “El hombre nuclear”, “Columbo”, “Magnum P.I.”, “Miami vice” y “Alfred Hitchcock presenta”, así como ocho películas de Disney y el programa infantil mexicano “Odisea burbujas”. Recordado como “el padre del lounge”, innovó con la incorporación de sonidos hechos con aparatos electrónicos e instrumentos inusuales con la orquesta. Destaca el disco compilatorio “Loungercore” Nace el 20 de enero de 1918.

2007.- A los 66 años muere de un infarto el actor colombiano Franky Linero, con más de 50 años de carrera en cine, televisión y teatro. Participa en la comedia “Yo y tú”; en películas como “El inmigrante latino”, “Con su música a otra parte” y "El amor en los tiempos del cólera", además de telenovelas. Nació el 7 de marzo de 1940.

2007.- El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu es nominado en la ciudad de Los Ángeles por su película "Babel" al premio del Mejor Productor de 2006 por el Sindicato de Productores de América (PGA, por sus siglas en inglés).

2011.- La veterana actriz Zsa Zsa Gabor sufre la amputación de una parte de su pierna derecha, luego de que se le encontraran coágulos que ponían en riesgo su vida, confirmó su representante.

2013.- Muere la actriz Patty Shepard. Trabaja fundamentalmente en la década de los años 60 en España e Italia, sobre todo en cine de terror, además de “spaghetti western” como “Y si no, nos enojamos”. En 1967 contrae matrimonio con el también actor Manuel de Blas. Nace en Estados Unidos el 1 de octubre de 1945.

2013-. El cantante, compositor y baterista italiano Valerio Negrini fallece. Es letrista y cofundador con Mauro Bertoli de la banda de rock progresivo y sinfónico Jaguars, que luego cambia su nombre a Pooh. Nació el 4 de mayo de 1946.

2015.- Muere Eduardo Rosillo, locutor cubano de populares programas como "Alegrías de sobremesa", "Discoteca popular", "Discoteca del ayer" y "Un domingo con Rosillo". Nace el 20 de febrero de 1929.

2016.- Muere el tenor mexicano Alejandro Treviño Alanís. Forma parte del trío “Los Enamorados”. Maestro de canto.

2016.- El pianista y compositor canadiense Hyman Paul Bley fallece de un infarto. Crea la organización Jazz Workshop y la compañía Improvising Artists. Graba más de 90 álbumes con tríos, cuartetos o como solista. Nace el 10 de noviembre de 1932.

