Aventurera, otra vez

CIUDAD DE MÉXICO.

La actriz Susana González será la protagonista de Aventurera, la revista musical que vuelve a los escenarios a partir del 14 de febrero en el Auditorio BlackBerry de la Ciudad de México. Así lo revela la publicidad de la producción comandada por Juan Osorio y Gerardo Quiroz.

Los anuncios de la nueva adaptación de la historia escrita por Álvaro Custodio, a cargo esta vez de la dramaturga Ximena Escalante, descubren también al resto del elenco conformado por Carmen Salinas, Rafael Inclán, Ernesto Laguardia, Ernesto Gómez Cruz, Alexis Ayala, Laura Vignatti y Mauricio Islas, bajo la dirección de Enrique Pineda.

En entrevista previa con Excélsior, Juan Osorio develó algunos de los detalles de la producción de 2017, inspirada en la historia que fuera protagonizada en 1950 por Ninón Sevilla en la pantalla grande.

“Conocí a una señora maravillosa, Isabel Custodio, la primera novia en México de Fidel Castro y autora del libro El amor me absolverá. Es una mujer culta, escritora, hija de Álvaro Custodio, madre de Ximena Escalante y dueña de los derechos de Aventurera. Hicimos una gran amistad, vimos los derechos y ahora los tengo. Siempre hay que tener la humildad de aprender todos los días.

He producido televisión, cortometrajes, he hecho radio y teatro, pero siempre hay que actualizarse. Así que cuando decidí meterme en esto necesitaba a alguien que tuviera más experiencia y entonces busqué a Gerardo Quiroz, mi socio, con quien antes había hecho Las noches del Salón México y me había entendido muy bien. Él acepta y es así como estrenaremos el 14 de febrero”, expresó Osorio vía telefónica.