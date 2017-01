CIUDAD DE MÉXICO.

¿A dónde van los desaparecidos y por qué es que se desaparecen? La canción de Rubén Blades, de 1984, hizo tal pregunta que parece hasta hoy no tener una respuesta concreta. Sin embargo, la música no es la única que ha manifestado su inquietud ante tal problemática social. Actualmente dos obras de teatro en México plantean la incógnita: la del dramaturgo mexicano Alejandro Ricaño, La guerra en la niebla y la escrita y publicada en 1986 por el peruano Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura 2010 y el Premio Cervantes 1994, titulada La Chunga.

La guerra en la niebla, protagonizada por Lisa Owen, Arturo Ríos, Álvaro Guerrero, Adrián Vázquez y Sara Pinet, bajo la dirección del propio autor de la obra en el Foro Lucerna, plantea el estrés y el caos en el que vive una familia tras la desaparición de su hijo mayor, quien fue levantado afuera de una fiesta sin motivo aparente. Un supuesto militar retirado, que se dedica a localizar a desaparecidos y negociar por su regreso, aparece en la casa y les regresa un poco de esperanza para encontrarlo, pero también dolor al desentrañar lo que pudo haberle pasado.

“Reuní una cantidad de información que quería que la gente supiera y le fui dando una forma dramática en esta historia. Pensaba en las familias de los desaparecidos, en la gente que se queda. No sabemos bien a bien lo que pasa con los desaparecidos, y la magnitud del sufrimiento que viven. Con los familiares sí, los podemos seguir y pensé en ellos cuando escribí, en cómo viven o no viven; en cómo dejan de vivir y están suspendidos, van como zombies y dedican su vida a buscar a sus familiares. Creo que pierden la esperanza y la fe en la humanidad, pero no pueden dejar de buscar. Nadie da por muertos a sus desaparecidos. Mientras no tengas un cuerpo es difícil dejar de buscar.

“Para el texto, empecé a trabajar con una chava que trabaja en una organización que acompaña a familiares de desaparecidos. A través de ella me acerqué a un par de familiares. Sin embargo, lo vi desde todas las perspectivas: platiqué con policías, investigadores, gente de la fiscalía que me explicó su punto de vista porque son vistos como los malos, pero hacen un trabajo y resuelven casos.

“No quería que fuera una obra donde el Estado era el malo y los ciudadanos los buenos, sino mostrar un problema desde todas sus perspectivas. La otra realidad es que no todos los desaparecidos son santos, aunque nadie se merece eso. No quería una visión victimizada del desaparecido, sino tratar de mostrar todo lo que pude ver de este panorama”, explicó Alejandro Ricaño a Excélsior.

Lisa Owen interpreta a la madre en La guerra en la niebla. El personaje, tras la desaparición de su hijo, vive en un sillón, al lado de una ventana, sin dormir, sin comer, en total desesperación, siempre a la espera del regreso. Una actuación que estalla en lágrimas, gritos y silencios dolorosos que conmueve al espectador.

“La obra habla de una guerra interior que libra esta familia. Vi entrevistas en internet de madres que lograron tener la fuerza para hacer algo con su dolor, pero la mayoría de las personas a las que les sucede esto se derrumban. Eso le pasa a este personaje, la rebasa la situación y el enojo que le da la impotencia. Es una herida siempre abierta. Es un texto inteligente que no busca culpables, porque quizá hay una manera correcta de pasar un duelo, pero no cuando hay un desaparecido”, expresó Owen.

LA CHUNGA, OTRA VISIÓN

La Chunga, protagonizada por Dolores Heredia, Roberto Sosa, Jorge Zárate, Alfonso Cárcamo, Edgar Parra y Estephany Hernández, bajo la dirección de Antonio Castro en el Teatro Orientación, se desarrolla en 1945 en un bar manejado por la mujer que lleva el apodo del título de la obra. Uno de los cuatro jugadores del bar pierde una gran cantidad de dinero y ofrece a Meche, una joven que lo ama, a cambio de billetes. La Chunga la recibe y jamás vuelve a saberse de ella. Tiempo después cada uno hace sus conjeturas de lo que pudo pasarle a la joven: ¿escapó, murió, fue sometida a la trata de blancas, se casó?

“Hablamos de la delicadeza que debíamos tener para tocar este tema. Es necesario hablar de esta Chunga, que es parte de estas mujeres que viven violencia y que en estas diferentes visiones, ella también la ejerce. Se ven los diferentes ángulos de un mismo hecho y se trata de no querer escapar a un tema tan doloroso y tan presente.

“En la obra, la desaparición de Meche se habla como si fuera cualquier cosa. Es un retrato de una sociedad que aunque vemos lo que pasa, seguimos en nuestra cotidianidad. La obra no muestra la verdad, sino las versiones. No existe un final de Mario Vargas Llosa”, señaló Dolores Heredia, quien besa a la joven en una de las escenas, como una posibilidad de amor entre ambas mujeres.

Para el director Antonio Castro, el personaje de Meche es claramente una mujer desaparecida: “Es de las miles que desaparecen y es imposible para nosotros en este momento ver la obra de otra manera. Con la puesta en escena hacemos un puente entre la historia de Mario Vargas Llosa y nuestra trágica realidad contemporánea, a pesar de que fue escrita hace 30 años. En el fondo en esta historia no sabemos qué pasó y ese trasfondo es terrible”.

Las compañías, con actuaciones dispuestas a desgarrarse y contagiar de sus emociones al espectador, coinciden: cada una de estas historias exponen el tema de las desapariciones, forzadas o no, como el reflejo de una realidad que supera a la ficción; ambas tramas, escritas en momentos tan distintos, embonan con la sociedad actual.

Las cifras consignadas por Excélsior lo afirman. Hasta septiembre de 2015, en Mé- xico se contabilizaron 26 mil 798 personas no localizadas o desaparecidas, de acuerdo a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Un incremento considerable respecto a 2014, al registrar 22 mil 322.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), a agosto de 2016, contaba 24 mil 288 casos de personas cuyas denuncias por su desaparición o no localización formaban parte de averiguaciones iniciadas en el fuero común y 794 casos en el fuero federal.

