Fallece Allan Williams, primer manager de The Beatles

LOS ÁNGELES.

El primer manager del grupo The Beatles, Allan Williams, murió a los 86 años por causas hasta hoy desconocidas, informó el Club de Música Jacaranda, de Liverpool, Inglaterra.

De 1960 a 1961, Allan Williams fue representante de la afamada agrupación y responsable de organizar conciertos en el Reino Unido, así como en Hamburgo, Alemania.

Nació el 17 de marzo de 1930 en Bootle, Liverpool. Fue en 1957 cuando inauguró la cafetería Jacaranda, que con el tiempo se convirtió en lugar de reunión de jóvenes músicos, entre ellos Paul McCartney y John Lennon.

En 1960, Los Beatles recibieron la oportunidad de tocar en el lugar luego de decorarlo con murales.

Williams logró que la banda firmara su primer contrato en Hamburgo, donde ofreció más de 280 conciertos. Al año siguiente, los integrantes firmaron contrato de cinco años con Brian Epstein, quien los lanzó a la fama.

Williams publicó un libro de memorias titulado: "Allan Williams, el hombre que dejó ir a los Beatles". En 2010 expresó sentirse orgulloso por haber sido una pequeña pieza en la rueda del grupo más famoso del mundo.

Muchas personas me han dicho que les habría encantado estar allí y fue muy divertido, pero no sabíamos que estábamos haciendo historia. Fue una época tan buena que no tengo remordimientos. Fueron días emocionantes, pero nadie sabía que los Beatles iban a lograr lo que consiguieron", destacó en aquel entonces.