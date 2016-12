'Sale el Sol' comparte buenos deseos para 2017

CIUDAD DE MÉXICO.

El año se acaba, ya agoniza 2016 y los últimos minutos sir­vieron para que los conduc­tores de la revista matutina Sale el Sol, Luz María Zeti­na, Mauricio Barcelata, Car­los Arenas y Paulina Mercado encontraran un espacio para la reflexión, donde el agrade­cimiento ocupó un lugar muy importante.

Durante estos días que tenemos tiempo de desace­lerarnos es importante hacer recuentos de las cosas her­mosas que nos pasaron. Estas reflexiones de agradecimien­to son nuestro balance de bendiciones. Creo que entre más estemos en la vibración de agradecimiento, mejor nos va. El mejor ritual que pode­mos hacer cada día es agra­decer que estamos vivos, que respiramos y si estás de mal humor decirlo, observarlo y vivirlo, permitirnos ser”, dijo convencida a Excélsior Luz María Zetina.

Cada uno de los conducto­res tienen motivos para agra­decer en este año que está por culminar; sin embargo, todos coincidieron en uno, perte­necer a una nueva familia la­boral y hacer historia en la televisión mexicana.

2016 fue maravilloso y de las cosas que más disfruté, fue formar parte de este gran pro­yecto que es Sale el Sol. Perte­necer al capítulo uno de esta historia, abrir un nuevo canal es increíble y no le pasa a mu­chos. Independientemente de todas estas bendiciones, tener la hermandad que hemos lo­grado aquí, es algo que no en­cuentras tan fácilmente, esas son sólo algunas de las mu­chas cosas que le tengo que agradecer a este año que ter­mina”, expresó Paulina Mer­cado con una enorme sonrisa.

Por supuesto que en esta época donde afloran los bue­nos sentimientos no podían faltar los parabienes que los conductores tienen para su público que cada mañana los sintoniza en la señal de Imagen Televisión y para quienes ya son parte de la familia.

“Les deseo que ten­gan la oportunidad de abrir sus corazones, de ser lo que realmente quieren ser. De re­pente vivimos de una forma que nuestros padres nos im­pusieron y a veces no nos per­mitieron ser nosotros mismos.

Hasta que crecemos nos damos cuenta que quizá te­níamos otras necesidades y otro camino diferente, por eso hoy les deseo que sean uste­des mismos, que se permitan labrar su destino, que nada se les imponga, que sean ho­nestos y reales. Hagan lo que quieran hacer, lo que real­mente desean y les haga feliz”, explicó Mauricio Barcelata.

Lo más importante es que disfruten a la familia, la cena, que tengan claro que son mo­mentos que no regresan, que los aprovechen al máximo”, intervino Carlos Arenas.

Vivir el hoy y el aquí es la fórmula que Zetina compar­te con sus seguidores y les da un consejo invaluable en este tiempo de prisas.

“Descansen, es lo primor­dial. Estemos en el presente. Es decir, si se trata de estar co­cinando que lo disfrutemos, si estamos dando un abrazo darlo con toda la emoción. Gozar los momentos que te­nemos porque pasan dema­siado rápido. Tomen fuerzas para lo que viene en 2017 y es muy importante meditar.”

RITUALES DE BUENA VIBRA

Unos en mayor o menor me­dida, pero los cuatro con­ductores tienen sus rituales o cábalas para arrancar un nuevo año con las mejores vi­bras y las comparten con su público.

“A mí si me dicen que me embarre mostaza en el pelo ¡lo hago! Creo en lo que me conviene. Si me dicen que co­rrer con la maleta alrededor del parque sirve para viajar, pues adelante. Eso sí el cal­zoncito rojo ese nunca me fal­ta. Estreno pijama o cualquier otra cosa, uso algo amarillo para el dinero, en fin, no hago mucho”, compartió diverti­da Paulina Mercado quien demuestra que disfruta cada momento de esta época.

“Encendemos algunas ve­las. En lo particular, si tengo la oportunidad de estar en la playa, tomo lenteja y arroz como símbolo de abundancia y lo tiro al mar, se lo ofrezco para que me regrese lo mis­mo y pido eso, abundancia de sonrisas, de salud, de di­nero, en cosas buenas que sean beneficiosas para mí y mi familia.

Lo platico mucho con mi Dios o ese algo que existe su­perior a nosotros y es como parte de mis rituales de fin de año, pero sólo cuando estoy en la playa, si no es así nor­malmente no hago nada”, co­mentó Barcelata.

“Creo que lo más impor­tante es agradecer todo lo que se nos ha dado, lo que hemos gozado y también lo que he­mos llorado, porque todo, absolutamente todo es apren­dizaje y crecimiento y eso no tiene precio”, expresó Luz Ma­ría Zetina.

Mientras que con toda la honestidad del momento Are­nas dijo que él no tiene ningún ritual y que su único objetivo es comer de todo lo que se ofrece en esta época.

