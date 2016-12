Ashley Greene y Paul Khoury se comprometen

MADRID.

El último viaje de la actriz Ashley Greene y su novio, Paul Khoury, a Nueva Zelanda no lo olvidarán nunca. Entre otras cosas porque fue el momento que la pareja de la protagonista de Crepúsculo aprovechó para pedirle matrimonio.

Este es el momento más hermoso que podría haber esperado. Me has convertido con éxito en la mujer más feliz y afortunada. No puedo esperar para mostrarle mi inagotable amor inconmensurable para el resto de nuestras vidas", escribió Ashley junto al video de la pedida de mano compartida en Instagram.