Sofía Sisniega; el teatro la llama

CIUDAD DE MÉXICO.

La joven trayectoria de Sofía Sisniega estuvo enmarcada en series de televisión y cine. Sin embargo, los escenarios la llamaron para interpretar a uno de los personajes emblemáticos de la literatura en lengua española: Doña Inés.

Tras siete años de ausencia en los escenarios cuando formó parte de una obra de Shakespeare en Nueva York, la actriz mexicana protagoniza en el Teatro Helénico la obra Don Juan, una versión del texto de José Zorrilla Don Juan Tenorio, adaptada y dirigida por Juan José Tagle e inspirada en la estética cinematográfica del italiano Federico Fellini (1920-1993), así como en la década de 1960.

No hice casting. Me hablaron para ofrecerme el papel y eso te da mucha satisfacción porque quiere decir que a la gente le gusta tu trabajo, creen en ti y en que puedes llevar a cabo un personaje como Doña Inés. Todos empezamos desde abajo, picando piedra, llevando un balance entre lo comercial y lo que realmente nos apasiona.

Si no tienes ese equilibrio, es decir, si no haces televisión o cine, la gente no va a verte al teatro. Es un balance complicado, porque hay que elegir los proyectos con mucho cuidado. Así que siempre trato de elegir cosas que me apasionen, como este proyecto o alguna serie de televisión, porque me ayudan a tener más proyección y así puedo hacer después lo que más me gusta”, afirmó Sisniega en entrevista con Excélsior.