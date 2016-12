Brindan por el sueño imposible

CIUDAD DE MÉXICO.

El panorama para 2017 luce sombrío. Sin embargo, los protagonistas del musical El hombre de La Mancha, tal cual lo dice la canción princi­pal de esta historia, creen que puede soñarse lo imposible hacia un mundo mejor.

Benny Ibarra, Ana Bren­da Contreras y Carlos Corona brindaron en el Teatro de los Insurgentes por la llegada de un nuevo año y por el cierre de un ciclo que les dejó un grato sabor de boca.

Uno de los motivos fue el teatro: la representación, du­rante esta temporada decem­brina y desde hace más de 100 funciones, de este musical inspirado en un momento de incertidumbre del escritor Mi­guel de Cervantes Saavedra.

En el encierro en prisión en España, el autor decidió re­crear para los presos, vacíos de esperanza, a Don Quijote de La Mancha, el incansable soñador.

Es así como embona esta historia en el cotidiano del mexicano, con un mensaje de esperanza, tal y como lo cita Sueño imposible, tema musi­cal principal de esta produc­ción: “Será este mundo mejor si hubo quien, despreciando el dolor, combatió hasta el úl­timo aliento”.

“2016 fue el año más inte­resante que he tenido por la cantidad de trabajo tan disí­mil y retador para mí, que me sacó de mi zona de confort como ser parte de una aven­tura del tamaño de El hombre de La Mancha, con una histo­ria fantástica, para meterme en la piel de Cervantes defen­diendo al Quijote, así como a su vida, su obra y su trabajo.

“Es una historia con mu­chas capas, rica en imágenes, sentimientos y emociones. Tiene la capacidad de conec­tar con diferentes realidades o fantasías del ser humano. Por eso es muy importante en estas épocas, cuando hay tanta confusión en muchas circunstancias y sentidos y nuestra capacidad de aceptar a los demás, de ver el bien en vez del mal y de soñar juntos como sociedad jamás se ha­bía visto tan retado como en los últimos años.

Es una obra no sólo para pasarla bien, sino para limpiar emocionalmen­te nuestro cora­zón, alma, espíritu y mente para pelear contra los dragones de esta complicada realidad”, expresó Benny Ibarra minu­tos antes de salir a escena.

Efectivamente, 2016 fue un año en el que no sólo encabe­zó este musical, sino también se estrenó como uno de los protagonistas de la película Un padre no tan padre, junto a Héctor Bonilla, finalizó una de las giras musicales más exitosas, la de Sasha, Ben­ny Erik, e hizo doblaje para la cinta animada Sing: !Ven y canta!

El siguiente año no será menor, pues tiene a su cargo la producción del disco de El hombre de La Man­cha, que incluirá los números musicales que cada noche lle­va a escena junto a la compañía.

Hice todo lo posible para que me soltaran el pro­yecto a mí y le pon­dré todo el corazón. Será la tarea del próximo año y eso me llevará un mes. Luego me pondré a componer y estaré en esta obra, espero, durante mucho tiempo”, señaló el ac­tor antes de brindar.