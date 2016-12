Charlie Sheen pide a Dios que Trump 'sea el próximo'

CIUDAD DE MÉXICO.

Es un hecho que el 2016 se ha llevado a grandes figuras de la música, el deporte, el cine y la política, y con las recientes muertes de Carrie Fisher y Debbie Reynolds en un día, muchos desean que este año termine de una vez.

Ahora el actor Charlie Sheen publicó un mensaje en Twitter, donde dio a entender que a él no le importaría que el próximo en morir fuera el presidente electo, Donald Trump.

‘Querido Dios, que Trump sea el próximo, ¡por favor!’, se lee en el tweet que se encuentra fijo en la parte superior de su cuenta.

Dear God;

— Charlie Sheen (@charliesheen) December 29, 2016