Amistad inquebrantable

CIUDAD DE MÉXICO.

El matrimonio y la paternidad pueden cambiar la vida de quien sea, pero en el caso del doctor Watson la llegada del amor y una familia no han podido alterar la relación con el excéntrico detective Sherlock Holmes.

Así lo cree el actor Martin Freeman, quien interpreta a Watson en esta producción de la BBC, que luego de tres años presenta una nueva temporada, aunque como preámbulo a la misma surgió el especial Sherlock: The Abominable Bride, el cual se llevó un premio Emmy.

“El hecho de que ahora John esté con Mary e instalado en su nueva vida alejado de Baker Street no ha producido ningún cambio en su relación con Sherlock. Creo que no habría mucho show si hiciéramos algo que alterara demasiado su vida y sólo lo viéramos en casa alimentando bebés y cambiando pañales y Sherlock combatiera al crimen por su cuenta.

“En esencia debe ser el mismo programa. Obviamente al casarte y tener hijos, en la vida real todo cambia, más no en el programa porque la amistad de estos dos son el eje central de la historia. Pero la realidad es que John ha seguido adelante como lo hizo en los libros de Conan Doyle, se mudó y tuvo su propia vida un poco lejos de eso”, dijo el actor.

La cuarta temporada de la serie que también protagoniza Benedict Cumberbatch se estrenará el 1 de enero de 2017 por BBC Entertainment a las 22:00 horas. Con tres episodios de esta entrega (The Six Thatchers, The Lying Detective y The Final Problem), la emisión promete la misma acción de temporadas anteriores.

“John está muy feliz de tener una relación, de ser padre y esposo, pero estoy seguro que si su vida se centrara sólo en eso, extrañaría las aventuras con Sherlock como loco. Hay una razón subconsciente por la que cayó con un tipo loco que va por ahí buscando asesinos y por la que terminó siendo su compañero de piso y no compañero de habitación de un bibliotecario. En mi caso, amo estar en casa, pero extrañaría terriblemente actuar si estuviera inactivo por más de un mes, pienso que John se sentiría del mismo modo si no combatiera al crimen”, afirmó el actor.

La actriz Amanda Abbington es la encargada de interpretar a Mary Watson, una antigua asesina de la CIA, quien trabajaba como enfermera en la misma clínica que John Watson, a quien conoció poco tiempo después de la falsa muerte de Sherlock Holmes.

“La relación sigue creciendo, porque eso pasa en las relaciones. Mary parece estar bien y sigue siendo una adición muy fresca para el programa, aunque ya tiene un tiempo con nosotros. Esa relación debe evolucionar sin alejar el tema central que es la amistad entre John y Sherlock.

“John y Mary están muy felices juntos, son una gran pareja y por todo lo que han vivido juntos, se han hecho una pareja muy fuerte”, señaló.

Empezaron un romance y se enamoraron. Se casó, adoptando el apellido de John, y actualmente esperan una hija, por lo cual la pareja está encantada, según adelantó el actor.

“Ellos están emocionados por su futura paternidad y los nuevos retos que vienen en su vida juntos. Están casados ahora y esperan formar una familia, que es lo que normalmente la gente hace. Están en un buen momento, están enamorados y eso es emocionante”, añadió.

El tener a un bebé en el set de grabaciones trajo a Freeman algunos recuerdos de su propia experiencia como padre, lo cual también ayudó a su interpretación.

“Creo que recordé ciertas cosas que ya había olvidado, como el hecho de estar a cargo de un bebé. Siento que mi mente lo tenía guardado en algún lugar, porque aunque hice muchas cosas por un tiempo que me pareció eterno, lo cierto es que no fue tanto y sucedió hace muchos años.

“Recordé lo que es hacer una siesta, cambiar pañales, alimentar a un pequeño, así que puedo decir que este rodaje fue muy divertido”, afirmó.

Otro de los cambios que vienen con esta temporada, si bien es mínimo, es la desaparición del bigote de Watson y un nuevo estilo en el peinado.

“La gente cambia su cabello en la vida real y en el programa genera como un balance entre el respeto que le guardamos a la evolución que han tenido los personajes y a lo que ya se ha hecho. Si bien con el cabello de Ben (Cumberbatch) no se puede hacer nada, con Watson hay más libertad”, concluyó.

¿DÓNDE VERLO?

Estreno: 1 de enero de 2017.

BBC Entertainment (Canal 206 de Izzi, 203 de Sky y 935 de Dish).

22:00 horas

DE LA SERIE