Efemérides: Diego Luna celebra sus 37 galácticos años

CIUDAD DE MÉXICO.

Un 29 de diciembre nacieron los actores Mary Tyler Moore, Jon Voight, Ted Danson, Jude Law y Diego Luna, los cantantes Marianne Faithfull, Yvonne Elliman y Marco Antonio Solís El Buki; y murieron la actriz Lita Grey y el imitador Enrique Cuenca El Polivoz.

1876.- Nace el violonchelista, director y compositor catalán Pablo Casals, considerado uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Su nombre real era Pau Carles Salvador Casals i Defilló. Destacan su oratorio “El Pessebre”, el “Himno a las Naciones Unidas” y “El canto de los pájaros”. Por su trabajo y apoyo a obras benéficas, en 1971 la ONU le otorga la Medalla de la Paz. Muere el 22 de octubre de 1973 en Puerto Rico.

1924.- Nace el autor teatral, director de escena, narrador, profesor, dramaturgo y dibujante español Francisco Morales Nieva. Su producción teatral le ha valido que reciba el Premio Nacional de Teatro en 1980 y 1992, año en el que también le otorgaron el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Muere el 10 de noviembre de 2016.

1934.- Nace el actor estadunidense Edward Paul Flanders, conocido como Ed Flanders. Destaca por su rol como el "Dr. Donald Westphall" en el drama médico "St. Elsewhere", también participa en casi 30 películas, teatro y varias series de televisión. Ganador de tres premios Emmy y un Tony, muere el 22 de febrero de 1995.

1936.- Nace en Nueva York la actriz Mary Tyler Moore. En comedia destaca en el "Show de Dick Van Dyke" y en su propio programa de televisión. En 1980 es nominada al Oscar como mejor actriz por “Gente corriente”. Crea la productora de televisión MTM Enterprises y es ganadora de premios Tony y Emmy. También defensora de los animales y promotora de la investigación de la diabetes juvenil.

1938.- Nace el actor estadunidense Jon Voight. Es papá de la también actriz Angelina Jolie. Entre los filmes en su haber están “Campeón”, “Alí” por el que es nominado a un Oscar, "Cowboy de media noche", "Enemigo público", "Tomb Raider" y “Animales fantásticos y dónde encontrarlos”.

1942.- Nace el compositor, músico y cantante canadiense Richard Clare "Rick" Danko, conocido por su trabajo con The Band. Durante los años 80 y 90 graba demos y aparece álbumes de otros artistas. En 1997 publica "Rick Danko in concert" y dos años después "Live on Breeze Hill". Muere el 10 de diciembre de 1999.

1945.- Se estrena en Madrid, España, la película "Los últimos de Filipinas", dirigida por Antonio Román, cuya temática trata sobre la resistencia de las tropas españolas en las islas filipinas y es considerada de interés nacional.

1946.- Nace la cantante y actriz británica Marianne Faithfull. Inicia su carrera en 1964 interpretando "As tears go by", canción escrita por Keith Richards y Mick Jagger, con quien tiene un romance durante casi cuatro años. Participa en películas como “Geporgina”, “Hamlet y “La chica de la motocicleta”, además de grabar 29 álbumes.

1947.- Nace Cozy Powell, baterista de agrupaciones como Jeff Beck Group, Black Sabbath, Whitesnake y Rainbow. El músico, cuyo verdadero nombre es Colin Flooks, participó en la grabación de al menos 66 álbumes, además de colaborar con un sinfín de artistas. Muere el 5 de abril de 1988 en un accidente automovilístico.

1947.- Nace el actor estadunidense Ted Danson. Su nombre real es Edward Bridge Danson III. Algunas de las películas en las que ha participado son "Cuerpos ardientes", "El festín del terror", "Tres hombres y un bebé", "Hecho en América", "Un toque de infidelidad", "Fuego en el cuerpo" y "Mi padre".

1950.- Nace el actor estadunidense Jon Polito. Es conocido por su trabajo junto a los hermanos Coen. Participa en más de 100 filmes, entre ellas “Big eyes” y “El gran Lebowski”, y en decenas de programas de televisión como “Modern family”, “Homicide: Life on the Street” y “Crime story”. Muere el 1 de septiembre de 2016.

1951.- Nace en Hawaii Yvonne Elliman, actriz y cantante favorita de los compositores Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. Interpreta el papel de María Magdalena en las versiones de teatro y cine de "Jesucristo superestrella”. El tema “If I can't have you” es uno de sus mayores éxitos y forma parte de la banda sonora del filme "Fiebre del sábado por la noche".

1954.- Nace en Sacramento, California, Roger Voudouris, cantautor y guitarrista pop que logra en 1979 su único hit, "Get used to it". Muere el 3 de agosto de 2003 por un problema hepático.

1956.- Se estrena en París, Francia, la película estadunidense "Baby doll" del director Elia Kazan, polémica adaptación de la obra de Tennessee Williams sobre un hombre que se casa con una joven tras prometer a su padre que no consumaría el matrimonio hasta que la esposa cumpla 20 años.

1959.- Nace la actriz estadunidense Patricia Clarkson. Debuta en "Los intocables" en 1987. Desde entonces ha participado en numerosas películas y series de televisión. Gana dos premios Emmy, en 2002 y en 2006, por su papel en la serie "Six feet under".

1959.- Nace el cantante, arreglista, músico, productor y compositor mexicano Marco Antonio Solís, fundador del grupo Los Bukis con el que graba 15 discos. Después realiza carrera como solista y así lanza 17 álbumes. Ha grabado más de 300 canciones con éxitos como "¿A dónde vamos a parar?".

1960.- Nace el actor español Joseba Apaolaza. Participa en más de 30 largometrajes como "El portero", de Gonzalo Suárez; "La voz de su amo", de Emilio Martínez Lázaro, y "Silencio roto", de Montxo Armendáriz, entre otros. También tiene importante actividad en el teatro.

1965.- Nace el músico de rock estadunidense Dexter Holland, su nombre real es Bryan Keith Holland. Vocalista, guitarrista, líder y fundador de la banda The Offspring, que crea el “happy punk” como una forma divertida de la libertad de expresión encarnada en el punk original. Se licencia en biología molecular.

1968.- Nace el actor, director de orquesta y pianista Carlo Ponti Jr., hijo de la actriz italiana Sofía Loren y el productor cinematográfico Carlo Ponti.

1972.- Nace el actor inglés Jude Law, cuyo nombre verdadero es David Jude Law. Entre las películas en las que ha participado se encuentran "Inteligencia artificial", "Camino a la perdición", "Gattaca", "El talentoso Dr. Ripley", "Enemigo al acecho", "Alfie" y “El editor de libros”. Funda con otros tres actores la productora Natural Nylon.

1973.- Nace el rapero estadunidense Pimp C, cuyo verdadero nombre es Chad Butler. Forma parte del dúo de rap sureño Underground Kingz (UGK) con Bun B (Bernard Freeman), que tuvo éxito a finales de los años 90 y principios de la siguiente década. Muere el 4 de diciembre de 2007.

1977.- Nace la actriz estadunidense Katherine Moennig. Salta a la fama por su participación en la serie "The L word". En 2009 se estrena "Three rivers", en la cual interpreta a "Miranda Foster", una doctora que tendrá que luchar para estar a la altura de su padre fallecido, un reconocido cirujano.

1979.- Nace el actor, productor y director mexicano Diego Luna, quien inicia a los seis años su carrera artística en la puesta en escena "De película" y luego en televisión con la telenovela "El abuelo y yo", al lado de Gael García Bernal, con quien crea Producciones Canana. Actúa en México, España y Estados Unidos. Su más reciente trabajo es en la película Rogue One de la saga Star Wars.

1981.- Nace la cantante y compositora española Natalia Jiménez. Comienza como vocalista del grupo La Quinta Estación, del que se separa para presentarse en solitario desde 2011 y así ha lanzado tres álbumes.

1981.- El grupo terrorista ETA (Euskadi Ta Askatasuna, en vasco) secuestra en Madrid, España, al padre del cantante Julio Iglesias, el doctor Julio Iglesias Puga, quien permanece plagiado durante 19 días.

1986.- Muere el director de cine, actor y escritor ruso Andrei Tarkovski. Se le reconoce como uno de los más importantes e influyentes autores del cine soviético y uno de los más grandes de la historia del cine. Ganador del León de Oro en Venecia y el Premio Especial en Cannes. Nace el 4 de abril de 1932.

1993.- Muere en Austria el director de cine, teatro y televisión austriaco Axel Corti, quien dirige en 1990 el filme "La puta del rey", con el actor Timothy Dalton. También destaca su “Trilogía de Viena”. Nace el 7 de mayo de 1933.

1995.- Nace el actor, cantante, bailarín y músico estadunidense Ross Lynch. Funda la banda R5 con sus hermanos Riker, Rocky y Rydel, ací como el baterista Ellington Ratliff. Conocido por su papel de "Austin Moon" en la serie “Austin & Ally”. En 2013 actuó como “Brady” la película “Teen Beach Movie”.

1995.- Muere la actriz Lita Grey. Recordada como la segunda esposa de Charles Chaplin, quien tenía 35 años cuando se casa con ella, de 16 años, y tiene dos hijos: Charles y Sidney Earle. En 1927 Lita Grey pide el divorcio acusando públicamente al actor de seductor y perverso.

2000.- Muere el imitador y cómico mexicano Enrique Cuenca. En los años 70 se une a Eduardo Manzano, con quien forma “Los Polivoces”, programa de televisión que estuvo 15 años al aire. Nace el 2 de octubre de 1940.

2002.- Se incendia en la Ciudad de México la sala de conciertos del centro de espectáculos Premier a causa de un corto circuito. El lugar tenía una capacidad para mil 800 espectadores. En los años 80 fue uno de los espacios más importantes para la actuación.

2002.- El cantante argentino Charly García es detenido por protagonizar un escándalo durante un concierto de rock en Quito, Ecuador. Sale libre tras cumplir la pena de prisión a la que fue condenado por un juez de instrucción.

2008.- En Cannes muere por leucemia el modisto francés Ted Lapidus, reconocido por sus diseños de elegancia. Nace el 23 de junio de 1929.

2012.- La viuda de John Lennon, Yoko Ono, culpó a Paul McCartney de la disolución de The Beatles, y dijo de que los integrantes de la banda sentían que ésta se convertía en propiedad del músico.

2013.- Muere la actriz mexicana de cine, teatro, televisión y doblaje Eugenia Avendaño. Dio voz a personajes como “Betty Mármol” de la caricatura “Los Picapiedra”, además de actuar en telenovelas como “La dueña” y programas como “La familia Peluche” con el papel de “la maestra Abelarda”. Nace el 4 de octubre de 1930.

2015.- En Estados Unidos arrestan al actor Mark Salling, de la serie de televisión “Glee” y protagonista de “Gods and secrets”, acusado de recibir y alnacenar pornografía infantil.

