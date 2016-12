Pitbull encabezará celebración de fin de año en Miami

MIAMI.

La ciudad de Miami trata de competir cada vez más con Nueva York en sus festejos de fin de año, y para celebrar la llegada del 2017 ha preparado un espectáculo denominado La Revolución de Año Nuevo de Pitbull.

El rapero cubano, autor de temas como Rain Over Me y Timber, encabeza por tercer año consecutivo la celebración en el Bayfront Park del centro de esta urbe, la cual será también amenizada por los reyes del hip hop Snoop Dogg y Queen Latifah.

El evento será transmitido a nivel nacional en vivo por la cadena FOX, mientras que la tradicional fiesta de Nueva York en Times Square, amenizada por María Carey y Gloria Estefan, que se realiza en su edición número 112, será transmitida por la cadena ABC.

Lo prometido es deuda y Pitbull y Bayfront Park (sede del evento) “continúan haciendo la tradición en el centro de Miami por tercer año consecutivo”, comentó el comisionado Frank Carollo, presidente del Consejo de Administración del Bayfront Park.

Llévalo de la Gran Manzana (Nueva York) a la piña (de Miami) y haz de Miami la meca”, señaló el creador de “I Know You Want Me” y “Feel this Moment”.