Muere Ricky Harris, actor de 'CSI:NY', 'CSI' y 'CSI: Miami'

El actor y comediante estadunidense Ricky Harris, quien participó en filmes como Fuego contra fuego y Rescate explosivo, falleció a los 45 años de edad.

La noticia fue confirmada por Cindy Ambers, representante del actor, al portal The Hollywood Reporter, el cual agregó que la causa del deceso, ocurrido este lunes 26 de diciembre, fue a consecuencia de un ataque al corazón.

Además de su trabajo en cine, Harris también intervino en diversas series de televisión como CSI: NY, CSI y CSI: Miami, Urgencias y Bones; una de sus producciones más conocidas fue Todo el mundo odia a Chris, en la que compartió créditos con Chris Rock y Terry Crews.

Su última participación en el Séptimo Arte fue en Dope, una sitcom filmada en 2015, escrita y dirigida por Rick Famuyiwa, y protagonizada por Shameik Moore, Tony Revolori, Kiersey Clemons, Blake Anderson, Zoë Kravitz, A$AP Rocky y Chanel Iman; la producción estuvo a cargo de Forest Whitaker.

Harris también colaboró con Snoop Dogg en sus álbumes de rap como productor. El cantante, así como Ice Cube y Chuck D, entre muchos otros, manifestaron su consternación por el fallecimiento y ofrecieron sus condolencias mediante las redes sociales.

Watch: A very emotional Snoop Dogg reacts to the death of Ricky Harris. pic.twitter.com/eBlLYbgXti

— Hardys® (@HardysMedia) 27 de diciembre de 2016