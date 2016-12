Efemérides: 'Don Francisco' celebra sus 76 años

CIUDAD DE MÉXICO.

Un 28 de diciembre nacieron el conductor Mario Luis Kreutzberger, Don Francisco, los actores Begoña Palacios, Édgar Vivar, Yolanda Andrade, Denzel Washington y Sienna Miller, así como el pianista Richard Clayderman y los cantantes Ana Torroja y John Legend; murieron el director Sam Peckinpah y los actores Kitty de Hoyos y José Cibrián.

1905.- Nace el actor y comediante estadunidense Clifford Arquette, famoso por su papel de "Charley Weaver". Es el patriarca de la familia de actores Arquette: padre de Lewis Arquette y abuelo de Patricia, Rosanna, Alexis, Richmond y David Arquette. Muere el 23 de septiembre de 1974.

1908.- Nace el actor estadunidense Lew Ayres. Empieza su carrera con pequeños papeles en 1927. Es descubierto cuando toca el banjo en la orquesta de Henry Halstead, la cual graba un corto cinematográfico para Vitaphone titulado "Carnival Night in Paris". Muere el 30 de diciembre de 1996.

1914.- Nace el músico estadunidense Pop Staples, quien es guitarrista y patriarca del grupo gospel The Staples Singers. Logra fama con el tema "I'll take you there". Su verdadero nombre es Roebuck Staples. Muere el 19 de diciembre de 2000, a los 84 años.

1925.- Nace la actriz, cantante y escritora alemana Hildegard Knef. En 1950 causa un escándalo su desnudo en la película "La pecadora". En Broadway trabaja en "Silk stockings", de Cole Porter. Se casa con Kurt Hirsch (1947-52), David Cameron (1962-1976) y Paul Freiher (1977-2002). Muere el 1 de febrero de 2002.

1933.- Nace la actriz estadunidense Nichelle Nichols. Es conocida por su personaje de la serie de televisión "Star Trek", la teniente "Uhura". Se inicia como cantante con Duke Ellington y Lionel Hampton. Actúa posteriormente en cine y televisión.

1934.- Nace la actriz de cine, teatro y televisión británica Maggie Smith. En 1969 gana el Oscar a la Mejor Actriz por su papel en "Los mejores años de Miss Brodie". También obtiene el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por su papel en "California suite" (1976). Actúa en la saga de "Harry Potter" como la profesora "Minerva McGonagall". Actualmente participa en la serie "Downton Abbey".

1938.- Nace el músico estadunidense Charles Neville, quien es saxofonista y miembro fundador del grupo The Neville Brothers junto a sus hermanos Aaron, Art y Cyril.

1940.- Nace el conductor de televisión chileno Mario Kreutzberger, mejor conocido como "Don Francisco". Inicia en 1962 el programa "Sábado gigante" en su tierra natal. En 1985 es requerido para que esta exitosa emisión se produzca en Miami con el mismo nombre; concluye transmisiones en 2015. En octubre de 2016 estrenó en Telemundo la emisión "Don Francisco te invita".

1941.- Nace la actriz mexicana Begoña Palacios. Actúa en filmes del famoso luchador "El Santo", entre las que se encuentran: "Santo contra el estrangulador", "Santo contra el rey del crimen", "El vampiro sangriento" y "Sangre en el ring". Se casa con el director de cine Sam Peckinpah. Muere el 1 de marzo de 2000.

1944.- Nace el actor mexicano Édgar Vivar. Es egresado del Centro Universitario de Teatro. En 1970 lo llama Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" para actuar en "El Chavo del Ocho"; desempeña personajes como "Señor Barriga", "Noño" y "El Botija".

1950.- Nace el cantautor y guitarrista estadunidense Alex Chilton. Se desempeña como vocalista de The Box Tops y luego tiene una larga carrera en solitario, que combina con colaboraciones con otros artistas, como el caso de los Panther Burns, de Tav Falco. Fallece el 17 de marzo de 2010.

1950.- Nace el músico estadunidense Hugh McDonald. Bajista de la banda Bon Jovi desde 1994; sustituye a Alec John Such. A pesar de llevar tantos años con el grupo, no se le considera un miembro oficial. Colabora en los álbumes solistas de Richie Sambora y Jon Bon Jovi, así como con músicos como Alice Cooper o Ringo Starr.

1953.- Nace el pianista francés Richard Clayderman, cuyo nombre verdadero es Philippe Pages. Acompaña en el piano a Michel Sardou, Thierry LeLuron y Johnny Halliday, entre otros. Es a partir de 1978 cuando tiene éxito a nivel internacional; graba alrededor de 800 títulos, por los cuales recibe 63 Discos de Platino y 263 de Oro. Trabaja con Bryan Adams y Elton John.

1954.- Nace el actor estadunidense Denzel Washington. Entre las películas en las que ha participado se encuentran: "Grita libertad", "Tiempos de gloria", "Malcom X", "Huracán Carter", "El informe pelícano", "El coleccionista de huesos", "Philadelphia", "Marea roja", "La mujer del predicador" y "Estado de sitio". En 2016 protagoniza el filme "Los siete magníficos".

1958.- Nace el actor español de cine, televisión y teatro César Saratxu. Es conocido por sus papeles dramáticos en obras de teatro. En 2002 protagoniza el cortometraje "Möte med ondskan"; en ocasiones ha intervenido en producciones españolas como el cortometraje "Expreso nocturno" (2003). También presta su voz al buitre "Diógenes" en la película "El lince perdido".

1959.- Nace la cantante española Ana Torroja, integrante del grupo Mecano, formado además con los hermanos José María y Nacho Cano, con quienes logra éxito a nivel mundial. Sin embargo, decide separarse de la formación para lanzarse como solista en 1999. En 2015 saca a la venta el álbum "Conexión".

1970.- Nace la actriz y conductora mexicana Yolanda Andrade, quien ha trabajado en telenovelas como "Yo no creo en los hombres". En 2000, junto con Monserrat Oliver, inicia el programa "Las hijas de la madre Tierra". Participa además en el "reality" "Big Brother VIP". Actualmente conduce el programa "Mojoe" y "Netas divinas".

1974.- Nace la argentina María Fernanda Aldana. Es artista del movimiento rock alternativo y punk en su país, bajista y vocalista de El Otro Yo. Realiza álbumes y conciertos como solista.

1978.- Nace el cantante de R&B y neo soul, compositor musical y pianista John Legend. Destaca su álbum debut "Get Lifted", lanzado en 2004 y con colaboraciones de Kanye West y Snoop Dogg. Gana el Premio de la Academia a la Mejor Canción Original en 2015 por "Glory", de la película "Selma".

1980.- Nace la actriz Vanessa Ferlito. Debuta en 2002 en cine con el drama psicológico-sexual "On line"; ha aparecido en diversas series de televisión, como "24", "CSI: Nueva York" y "Los Soprano".

1981.- Nace en Estados Unidos la actriz y modelo Sienna Miller, quien trabaja en películas como "The ride", "Joy Rider", "High speed" y "Alfie". Es hija del banquero estadunidense Ed Miller.

1983.- Muere el baterista estadunidense Dennis Wilson, integrante de la banda californiana The Beach Boys. Es el polémico miembro del grupo, quien estuvo a punto de formar parte de la familia Manson, antes de que asesinara a la actriz Sharon Tate. Nace el 4 de diciembre de 1944.

1984.- Muere el director de cine Sam Peckinpah, a los 59 años. Entre las películas que dirige se encuentran "Duelo en la alta sierra", "La balada de Cable Hogue", "Perros de paja", "Convoy", "La huida", "La cruz de hierro", "Clave: Omega" y "Grupo salvaje", entre otras. Nace el 21 de febrero de 1925.

1985.- Muere el cineasta italiano Renato Castellani, quien se lanza a la fama con filmes como "Sotto il sole di Roma" (1948) y "Due soldi di speranza" (1952), esta última es una de sus películas más premiadas en el Festival de Cannes, Francia. Nace en 1913.

1987.- Nace el actor de televisión y también músico Tomas Alexander Dekker. Lanza dos álbumes e interpreta a "John Connor" en la serie "Terminator: The Sarah Connor chronicles". Aparece en un capítulo de "Dr. House" como un paciente con alucinaciones.

1990.- Nace el cantante y compositor estadunidense David Archuleta. En 2007 audiciona para "American idol" y en 2008 es el ganador. Un año después lanza "Crush", el primer sencillo de su álbum debut, el cual alcanza el sitio dos del "Billboard 200". En 2009 gana el premio Alma al Mejor Cantante Masculino del Año.

1999.- Muere a causa de cáncer la actriz mexicana Kitty de Hoyos, quien trabaja en más de 70 películas y 40 obras de teatro, entre otros géneros. Nace el 8 de febrero de 1941.

2001.- Nace la actriz estadunidense Madison "Maddie" de la Garza Hart. Es media hermana de la cantante y actriz Demi Lovato. Famosa por su personaje "Juanita Solís" en la quinta temporada de "Esposas desesperadas". También aparece en "Jonas Brothers: Living the Dream" en el episodio "Rock Star in training".

2002.- Muere el actor argentino José "Pepe" Cibrián. Comienza su carrera en España en la década de los 30, pero se refugia en México al inicio de la Guerra Civil Española. De regreso en su país trabaja en cine. Se casa con la actriz española Ana María Camboy, con quien forma una de las parejas más populares de la televisión argentina. Nace el 25 de febrero de 1916 en Buenos Aires.

2002.- Se crea en Estados Unidos el primer museo de la cadena "Hard Rock". Muestra al público parte de su colección de artículos relacionados con la historia del rock and roll.

2002.- El cantautor argentino Charly García es arrestado luego de abandonar de forma repentina el escenario cuando toca la segunda canción en un concierto en Quito, Ecuador. Tras golpear el equipo de sonido, protagoniza una riña en su camerino.

2002.- El grupo de rock mexicano Café Tacvba ofrece un exitoso recital ante 30 mil personas, en el marco de los Carnavales Culturales que organiza el gobierno chileno, en un escenario montado en una de las principales calles de Valparaíso.

2004.- Muere el actor estadunidense Jerome Orbach. Interpreta al detective "Lennie Briscoe" en la serie "La ley y el orden". También protagoniza las películas "Dirty dancing" y "Last exit to Brooklyn". Nace el 20 de octubre de 1935.

2006.- El cantautor y ministro de Turismo de Panamá, Rubén Blades, es condecorado por el gobierno chileno con la Orden al Mérito Artístico y Cultural "Pablo Neruda", en una ceremonia encabezada por la presidenta Michelle Bachelet.

2006.- Subastan un disco de The Beatles, con la firma de sus cuatro famosos integrantes, que fue regalado a la hermana de George Harrison; es rematado en 115 mil dólares, informa por internet la empresa ItsOnlyRockNRoll.com.

2009.- Muere debido a intoxicación de varios fármacos, el músico estadunidense James Owen Sullivan. Es conocido por su nombre artístico The Rev. Es baterista y forma parte de Avenged Sevenfold. Además posee un proyecto paralelo al de A7X junto con el guitarrista Synyster Gates, así como con miembros del surf-punk band Ballistico, llamada Pinkly Smooth, en el cual él canta en lugar de tocar la batería. Nace el 9 de febrero de 1981.

2010.- El cantautor británico Elton John y su esposo, el productor David Furnish, anuncian que ya son padres de un niño gestado en un vientre de alquiler.

2014.- Muere Leopoldo Federico, una de las máximas figuras del tango. Director de orquesta, compositor y bandoneonista, fue presidente de la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI). Autor de las obras “Que me juzgue Dios”, “Cabulero” y “Al galope”. Nace el 12 de enero de 1927.

2015.- Tras anunciar una pausa temporal con el grupo de rock Pxndx, Pepe Madero da rienda suelta a su faceta como escritor, a través de un segundo libro, en el que plasmará lo que no le gusta del mundo y los humanos.

