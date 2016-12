El perro de Carrie Fisher 'se despide' de su dueña

CIUDAD DE MÉXICO.

Eran inseparables, Carrie Fisher llevaba a Gary, su bulldog francés, a todos lados consigo: los rodajes, las premieres, las entrevistas y a todo evento relacionado con la franquicia Star Wars, donde ella representó el papel de la princesa Leia, y hoy su insepable mascota se despidió de su dueña con una conmovedora fotografía acompañada de un mensaje en su propia cuenta de Twitter.

"El tuit más triste de escribir. Mamá se ha ido. Te amo @carrieffisher", se publicó en la red social del can.

Saddest tweets to tweet. Mommy is gone. I love you @carrieffisher

— Carrie Fisher's Dog (@Gary_TheDog) 27 de diciembre de 2016