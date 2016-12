El legado de Carrie Fisher, la eterna princesa

CIUDAD DE MÉXICO.

Son pocos los actores que logran salir de un personaje que marcó a una trilogía completa y a una generación, y también son pocos aquellos que disfrutan de este legado y continúan abrazándolo como si fuera la primera vez que lo interpretan, Carrie Fisher, la eterna princesa Leia, fue una de ellas y que hoy falleció a los 60 años.

Nació en California en 1956, y por su sangre ya corría el mundo del espectáculo al ser hija del cantante Eddie Fisher y la actriz Debbie Reynolds. En 1973 comenzó a formarse como actriz en la Escuela de Londres de Drama y Monologo, después pasó por el Sarah Lawrence College, pero la fama de 'Star Wars' ya había llegado a su vida.

Su primer trabajo fue en la comedia ‘Shampo’ en 1975 y en 1977 llegaría el papel que la lanzó a la fama internacional, la princesa Leia en la cinta de ciencia ficción de George Lucas, 'Star Wars'.

En 1980 regresaría como Leia para ‘El Imperio Contraataca’ y una vez más en 1983 en ‘El Regreso de Jedi’, para cerrar así su participación en la primera trilogía. Durante estos seis años Fisher se convirtió en un referente para el universo de Star Wars y un ícono para los personajes femeninos en el cine, ya que mostraba una figura fuerte, decidida, rebelde y de liderazgo.

Aunque siempre se le conoció como la princesa Leia, Carrie tuvo una gran carrera en el cine y la televisión, donde apareció en el especial de Ringo Starr en 1978, en la cinta de Woody Allen ‘Hannah and her Sisters’, en ‘The Blues Brothers’, en ‘When Harry Met Sally’, con Tom Hanks en ‘The Burbs’, interpretó a una terapeuta en ‘Asutin Powers: International Man of Mistery’ e incluso realizó un cameo en ‘Scream 3’. También apareció en la producción de Broadway ‘Agenes of God’.

Aunque es conocida por su trabajo frente a las cámaras, Carrie Fisher se convirtió en una de las guionistas de Hollywood más importantes. Primero adaptó su libro ‘Postcards from the Edge’ a una cinta protagonizada por Meryl Streep y trabajó en el guión de cintas como 'Arma Mortal 3', 'The Weeding Singer', la serie de televisión ‘Las crónicas del joven Indiana Jones’, en las precuelas de Star Wars, 'Hook' con Robin Williams, 'Coyote Ugly', 'Kate & Leopold' y 'Sr. y Sra. Smith', por mencionar algunas.

Durante su vida escribió varios libros, en su mayoría autobiográficos, como ‘Postcards from the Edge’, ‘The Best Awful There Is’, ‘Wishful Drinking’ y ‘The Princess Diarist’, donde confesó su amorío con Harrison Ford durante la primera cinta de Star Wars.

En 2013 Fisher confesó que le gustaría regresar como la princesa Leia, un papel del cual nunca renegó.

Afortunadamente en 2014, la actriz confesó que sería parte de la próxima cinta de Star Wars, la cual se estrenó en 2015 bajo el título ‘The Force Awakens’.

Su vida personal estuvo llena de escándalos, donde el abuso de drogas y alcohol se encontraban en los titulares de los medios comúnmente.

En los 80 se casó con el cantante Paul Simon y después mantuvo una relación con Bryan Lourd, con quien tuvo a su hija Billie Lourd, que apareció junto a ella en el Episodio VII de Star Wars.

La muerte de Fisher es desafortunada, ya que no sólo le dio vida a uno de los personajes más conocidos de la historia del cine y que se ha convertido en un ícono para tantas generaciones; también fue una importante figura detrás de cámaras, ayudando a encontrar talento, siendo productora de diferentes proyectos y una de las guionistas que ayudó a moldear grandes películas.

fbp