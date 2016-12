Efemérides: Joan Manuel Serrat, 73 años de música y poesía

CIUDAD DE MÉXICO.

Un 27 de diciembre nacieron los actores Leonardo García, Gérard Depardieu y Marlene Dietrich, el cineasta Eliseo Subiela, el intérprete Joan Manuel Serrat, el conductor Marco Antonio Regil; murieron la cantante Concha Michel, el director de cine George Roy Hill y muere Heather O'Rourke, la niña actriz de Poltergeist.

1901.- Nace en Berlín, Alemania, la actriz Marlene Dietrich. El director Josef von Sternberg, su eterno enamorado, la convierte en mito erótico y mujer fatal, en la gran estrella de Hollywood. De su único matrimonio nace su hija María. Tiene varios romances con hombres y mujeres que causan escándalo. En 1978 filma su última película, "Gigolo". Muere el 6 de mayo de 1992.

1906.- Nace el actor y músico estadunidense Oscar Levant, quien destaca en producciones como "Un americano en París", "Melodías de Broadway" y "La reina de Nueva York". Muere el 14 de agosto de 1972.

1916.- Nace el actor español Alfonso Suárez del Real, reconocido por su actuación en películas como "Muertos de risa", "Fuera de juego", "Esto es un atraco" y "Los presuntos". Muere en Mallorca, el 16 de enero de 2002.

1925.- Nace Michel Piccoli, actor, productor y realizador francés. Debuta con "Le Mépris", de Jean-Luc Godard. Se casa con la actriz Juliette Greco, el matrimonio dura 11 años.

1930.- Nace el español Julio Diamante, director de cine galardonado con el premio Val del Omar en el marco de los Premios de Cultura 2003. Entre sus filmes más destacados están "Organillo", "Los que no fuimos a la guerra", "Sex o no sex" y "Tiempo de amor".

1931.- Nace en Gadsden, Tennessee, Scotty Moore, guitarrista de la banda de Elvis Presley. Es una de las leyendas del rock and roll en su estado puro.

1932.- Abre el Radio City Music Hall en Nueva York, considerado uno de los teatros más importantes de Estados Unidos. Desde 1933 se presenta cada año el "Radio City Christmas Spectacular".

1941.- Nace el músico británico Mike Pinder, integrante de la agrupación de rock y R&B, The Moody Blues. En su discografía se encuentran títulos como "Go now!", "Days of future passed", "Every good boy deserves favour", "Octave" y "December", entre otros.

1941.- Nace en Inglaterra Les Maguire, integrante del grupo de rock and roll, Gerry y Los Marcapasos. Entre sus éxitos destacan álbumes como "How do you do it?", "I´m the one", "Walk hand in hand" y "Girl on a swing".

1943.- Nace el cantante y compositor español Joan Manuel Serrat, uno de los máximos exponentes de la canción moderna. Algunos de sus temas son embellecidos por versos de grandes poetas como Rafael Alberti y Antonio Machado. Tiene más de 400 canciones grabadas.

1944.- Nace el director de cine argentino Eliseo Subiela, creador de películas como "Hombre mirando al sudeste", "Últimas imágenes del naufragio", "El lado oscuro del corazón", "No te mueras sin decirme a dónde vas", "Despabílate amor" y "Pequeños milagros". Muere el 25 de diciembre de 2016.

1948.- Nace el actor francés Gérard Depardieu. La película que lo da a conocer a nivel mundial es "Cyrano de Bergerac". Entre sus innumerables filmes se encuentran "1942, la conquista del paraíso", "El hombre de la máscara de hierro", "Novecento" y "102 dálmatas", entre otras. Dirige "Tartufe" y "Volver a vivir".

1949.- Nace el músico de jazz Thelonious Monk Jr. (T.S. Monk), en Nueva York, Estados Unidos, quien destaca por su participación en la película "Eastwood después de las horas".

1950.- Nace Terry Bozzio, famoso baterista californiano, intérprete del exitoso álbum "Chamber works", quien además colabora con algunos grupos como Korn, Frank Zappa, Missing Persons y UK.

1952.- Nace el músico escocés David Knopfler, quien en 1977 funda Dire Straits junto con su hermano Mark. En 1983, con la publicación de "Release", comienza su carrera en solitario.

1960.- El grupo The Beatles regresa a Liverpool tras su estadía más larga en Hamburgo. La banda británica toca a su regreso en casa "Welcome home". El grupo visita otras tres veces Hamburgo.

1963.- Nace el director de cine argentino Gaspar Noé. Radica en Francia, donde realiza la mayoría de sus largometrajes. En 2002 entra por la puerta grande al mundo del cine con su presentación en el Festival de Cannes con "Irreversible", película en la que es protagonista. Es hijo del pintor argentino Luis Felipe Noé.

1969.- Nace en Tijuana, Baja California, el conductor Marco Antonio Regil. Lleva más de 20 años dedicado a la radio y la televisión en México y Estados Unidos. Es titular de programas como "Atínale al precio", "100 mexicanos dijeron" y "Hazme reír y serás millonario". Está próximo a lanzar un libro espiritual.

1970.- Nace la actriz y luchadora estadunidense Joan Marie "Joanie" Laurer. Conocida por su carrera con la WWF entre 1997 y 2001, como "Chyna".

1971.- Nace el actor, escenógrafo y director ruso Sergéi Bodrov, hijo del director Sergéi Bodrov. Debuta en la televisión rusa en 1997 y en cine con la película "El prisionero de las montañas", nominada al Oscar a la Mejor Película Extranjera de 1996. Muere el 20 de septiembre de 2002.

1972.- Nace Leonardo García, hijo del también actor Andrés García. La mayor parte de su carrera en la pantalla chica la desarrolla en Televisión Azteca. En cine actúa en "One mans war", "Perros de presa" y "La tumba del Atlántico", entre otros.

1975.- Nace Heather O'Rourke, actriz estadunidense protagonista de "Poltergeist". Gracias a esta película tiene la oportunidad de trabajar en varias series de televisión. Muere el 1 de febrero de 1988, después de padecer la enfermedad de Crohn.

1976.- Nace el actor estadunidense Aaron A. Stanford. Conocido por su participación en la segunda y tercera entregas de la trilogía "X-Men". Su carrera evoluciona más en el cine independiente, aunque destaca en "The Hills Have Eyes". En 2010 consigue el papel del informático "Birkhoff" en la serie "Nikita".

1978.- Muere Bob Luman, músico e intérprete de éxitos como "Bring along your lovin" y "Blue days black nights". En 1959 graba temas como "Class of 59", "My baby walks all over me" y "Let´s think about love". En 1968 se convierte en cantante de country. Nace el 15 de abril de 1937, en Nacogdochea, Texas.

1981.- Nace Lise Darly, cantante francesa, elegida para representar el Principado de Mónaco en el Festival de la Canción de Eurovisión 2005 en Kiev, Ucrania.

1981.- Nace la cantante británica Javine Hylton, más conocida como Javine. Tiene varios éxitos en las listas de ventas de su país. Gana el Eurovisión: Making Your Mind Up, la preselección británica para elegir a su representantes en el Festival de la Canción de Eurovisión.

1981.- Muere el actor estadunidense Hoagy Carmichael, famoso por su participación en películas como "Aquí viene el novio", "Los mejores años de nuestra vida", "Mi corazón te guía" y "Tierra generosa". Nace el 22 de noviembre de 1899.

1988.- Nace el músico estadunidense Hayley Willams. Vocalista y pianista de la banda de rock alternativo, Paramore. En 2010 recibe el premio MTV a Mejor Grupo. También trabaja en solitario, con la canción "Teenagers", que se encuentra en la banda sonora de la película "Jennifer's body", protagonizada por Megan Fox.

1988.- Muere el cineasta estadunidense Hal Ashby. Ganador de un Oscar por su filme "El regreso", con Jane Fonda y Jon Voight, es nominado en otras tres ocasiones. Nace el 2 de septiembre de 1929.

1990.- Muere Concepción Michel, mejor conocida como Concha Michel. Es cantante, musicóloga, activista política mexicana y una de las defensoras más tenaces del voto para las mujeres. Su primera actuación es frente al magnate Rockefeller. Nace en 1899.

1999.- Muere el actor y director de cine francés Pierre Clémenti, una gran figura del cine francés de la década 1960-1970. Actúa en filmes dirigidos por Luis Buñuel, Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini y Luchino Visconti. Nace el 28 de septiembre de 1942.

2002.- Muere el director de cine estadunidense George Roy Hill. Entre las películas que dirige se encuentran "El golpe", "Dos hombres y un destino", "Millie una chica moderna", "Hawaii" y "El carnaval de las águilas". Nace el 20 de diciembre de 1922.

2002.- Muere la actriz mexicana María Luisa Zea. Incursiona en la pantalla grande con la película "Su última canción". Es pionera del cine sonoro nacional, género en el que estelariza cerca de 40 filmes. Nace el 5 de febrero de 1913.

2003.- Muere el actor británico Alan Bates. En 1960, junto con Finney y Hemmings, se convierte en uno de los rostros más conocidos del Free Cinema. Su popularidad se dispara con el estreno de la película "Zorba el griego" (1965), en la que da vida a un novelista tímido. Nace el 17 de febrero de 1934.

2004.- Muere a los 74 años Hank "Sugarfoot" Garland, prodigioso guitarrista estadunidense pionero del jazz y del rock, quien trabaja muchos años con Elvis Presley, con quien graba temas como "Little sister" y "Big hunk of love". También toca con los Everly Brothers, Roy Orbison, Marty Robbyns y Patsy Cline.

2005.- Los intérpretes Jenni Rivera y Lupillo Rivera, así como los fallecidos Valentín Elizalde y Adán "Chalino" Sánchez quedan inmortalizados en un mural pintado en un reconocido centro de espectáculos de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

2006.- Celebran los actores estadunidenses Angelina Jolie y Brad Pitt la Navidad con refugiados en Costa Rica, a quienes reparten regalos, confirma la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).

2009.- Reportan delicada, pero estable, la salud de Blanca Sánchez. La actriz permanece internada en terapia intensiva desde hace varias semanas, en un hospital de la Ciudad de México.

2010.- La actriz Pamela Anderson confiesa que al principio de la carrera es muy tímida para posar desnuda; sin embargo, su madre le ayuda a tener la confianza necesaria para hacerlo.

2011.- La cantante Madonna estrena su nuevo gimnasio Hard Candy Fitness Center en Rusia, además de que presenta su nueva fragancia "Truth or dare", la cual refleja el aroma de la intérprete.

2012.- La cantante Lady Gaga anuncia que prepara un documental sobre cada detalle de su vida y del trabajo que realizará en el marco de la preparación de su próximo disco "Artpop".

2014.- Muere a los 64 años el compositor y productor mexicano Francisco Curiel Defosse, creador de éxitos como "Un bolero" y "Se diga lo que se diga", entre otros. Nace el 13 de febrero de 1950.

2015.- Fallece Cruz Lizárraga Jr., hijo del creador de la banda El Recodo, Cruz Lizárraga y hermano del líder de Estrellas de Sinaloa, Germán Lizárraga, víctima de cáncer de pulmón. Aunque no se dedicaba a la música siempre estuvo ligado a reconocida banda de su familia.

2015.- A los 78 años muere el cantante boliviano y primera voz del grupo folklórico tarijeño Los Cantores del Valle Alejandro, “Choncana” Cortez Gutiérrez, debido a una cirrosis hepática. Fue socio honorario del Centro Folklórico Eustaquio Moto Méndez y fundador de la Academia de Folklore de Tarija.

2015.- El boricua Christian Ramos, conocido en el género urbano como Syko “El Terror”, muere por apnea del sueño a los 33 años. Fue compositor de canciones de Don Omar, Daddy Yankee.

2015.- Muere el director de fotografía estadounidense Haskell Wexler, innovador en su campo y ganador de dos Oscar por sus trabajos en “¿Quién teme a Virginia Woolf? De Mike Nichols y “Esta tierra es mi tierra” de Hal Ashby, y tuvo tres nominaciones más. Centró sus esfuerzos en sus últimos años de vida en luchar por mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales del cine. Nace en febrero de 1922.

