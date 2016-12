Cuando Frank Sinatra aconsejó a George Michael

CIUDAD DE MÉXICO.

Hace 26 años cuando el británico George Michael tenía 27 años era presa de la fama y de los escándalos por su disipada vida, y en una entrevista con la revista Calendar de Los Angeles Times relató su lucha personal contra los reflectores y las primeras planas en los tabloides.

La publicación llegó fortuitamente a manos de Frank Sinatra, el mítico crooner que entonces contaba con 70 años quien ya sabía cómo manejar las visicitudes de ser famoso: salir a toda costa del anonimato, ser idolatrado por las masas, luego luchar contra las modas desde un segundo plano y finalmente regresar al pináculo de su carrera.

"Vamos, George, relájate. Swing, hombre", escribió Sinatra y agregó casi una declaración de principios "el talento no se debe desperdiciar", en aquella misiva escrita a máquina el 9 de septiembre de 1990.

"Cuando vi la portada de Calendar de hoy acerca de George Michael, 'la estrella pop reacia', mi primera reacción fue que debes agradecer al buen Señor todas las mañanas cuando te despiertas por tener todo lo que tienes. Y eso hará que dos de nosotros agradezcamos a Dios todas las mañanas por todo lo que tenemos.

"No entiendo a un tipo que vive 'con la esperanza de reducir la tensión de su estatus de celebridad'. (...)Y ahora eres un exitoso compositor de 27 años que quiere dejar de hacer algo por lo que montones de jóvenes talentosos en todo el mundo dispararían a su abuela con tal tener una oportunidad en eso de lo que tú te quejas. (...) La tragedia de la fama es cuando nadie aparece y tú estás cantando con la señora de la limpieza en algún lugar vacío. (...)

"Y tú no estás cerca de eso; eres el mejor perro en el peldaño en una escalera alta llamada Estrellato, que en latín significa gracias a los fans que estaban allí cuando estaba solo.

"El talento no debe ser desperdiciado. Aquellos que lo tienen –y obviamente tú lo tienes, de otra manera el artículo de la portada de Calendar de hoy habría sido sobre Rudy Vallee (popular músico y actor estadunidense). Aquellos que tienen talento deben abrazarlo, aprovecharlo, nutrirlo y compartirlo para que no les sea quitado tan rápido como les fue prestado. (...) 'Confía en mí. He estado allí'", escribió Sinatra, quien murió de un ataque al corazón en 1998 a los 82 años.

