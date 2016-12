Novio de George Michael dice que lo encontró muerto en la cama

CIUDAD DE MÉXICO.

La pareja sentimental de George Michael, Fadi Fawaz, dijo que "nunca olvidará" el desgarrador momento en que descubrió el cuerpo sin vida del cantante británico en su residencia de Oxfordshire, Londres.

El novio desde hace cinco años del ex integrante del dueto Wham! reveló vía Twitter el instante en que descubrió muerto al músico de 53 años.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx

— Fadi Fawaz (@fadifawaz) 26 de diciembre de 2016