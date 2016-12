'Buffy, Cazavampiros' confunde a Boy George con George Michael

CIUDAD DE MÉXICO.

La protagonista de la serie de televisión Buffy, Cazavampiros, Sarah Michelle Gellar, cometió anoche la pifia de su vida al ofrecer en las redes sociales sus condolencias por la muerte de Boy George, a quien confundió con el fallecido George Michael.

"¿De verdad quieres herirme? Creo que 2016 lo hace. Descanse en paz Boy George. Era una de tus mayores fans", tuiteó la actriz neoyorquina.

Tras reconocer su error, la rubia de 39 años de inmediato pidió perdón y explicó que sí sabía la diferencia entre el desaparecido cantante del dueto Wham! y el aún vivo vocalista del grupo Culture Club.

"Gracias a todos por corregirme. Es igual de triste. Sé perfectamente cuál es la diferencia entre Boy George y George Michael. Lo escuché mal. Mis intenciones eran buenas", escribió.

"Es por esto por lo que normalmente no suelo comentar temas públicos. Lección aprendida", precisó.

Just as sad when you get the correct information- #ripGeorgeMichael thank you to everyone who corrected me- it's still so sad — Sarah Michelle (@SarahMGellar) 25 de diciembre de 2016

And for the record yes I completely know the difference between Boy George and George Michael- I heard incorrectly. My intentions were good — Sarah Michelle (@SarahMGellar) 26 de diciembre de 2016

This is usually why I don't comment on public matters, but it all seemed so sad on Christmas. Lesson learned. — Sarah Michelle (@SarahMGellar) 26 de diciembre de 2016

cmd