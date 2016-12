Elton John, en profunda conmoción, por George Michael

CIUDAD DE MÉXICO.

Sir Elton John se conmociona por la perdida George Michael, después de la muerte de la superestrella del pop a sus 53 años.

El ex Wham! Cantante convertido en hitmaker global murió en su casa en Oxfordshire, y su paso ha enviado ondas de sorpresa y tristeza en todo el mundo del entretenimiento, en la que siguió siendo tan querido y respetado, a pesar de ser relativamente solitario en los últimos años.

El músico británico publicó su pesar a través de redes sociales:

Estoy en profunda conmoción. He perdido a un amigo amado - el alma más bondadosa y generosa y un artista brillante. Mi corazón se dirige a su familia, amigos y todos sus fans. @GeorgeMichael Sir Elton John, Cantautor

I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family, friends and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Una foto publicada por Elton John (@eltonjohn) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 3:24 PST

Otras figuras de alto perfil del mundo del entretenimiento también han compartido su tristeza y han rendido homenaje a la superestrella, incluyendo a las bandas como Duran Duran y Spandau Ballet que hicieron su nombre durante la misma época que Wham!



2016 - loss of another talented soul. All our love and sympathy to @GeorgeMichael's family. pic.twitter.com/3h4xqEDXR9 — Duran Duran (@duranduran) 25 de diciembre de 2016

"La pérdida de otra alma talentosa. Todo nuestro amor y simpatía a la familia de George Michael".

We are incredibly sad at the passing of our dear friend George Michael. A brilliant artist & great songwriter. Spandau Ballet / Steve Dagger — Spandau Ballet (@SpandauBallet) 25 de diciembre de 2016

George ? George Michael ? No ... it cannot be. Beyond sad. #RIPGeorgeMichael Bri — Dr. Brian May (@DrBrianMay) 25 de diciembre de 2016