Efemérides: El actor y cantante Jared Leto cumple 45 años

CIUDAD DE MÉXICO.

1906.- Se estrena en Melbourne, Australia, el primer largometraje de más de una hora de duración, "The story of the Kelly Gang".

1910.- Nace la actriz, cantante y bailarina hispano-argentina Magdalena Nile del Río, más conocida en el mundo de la canción por su nombre artístico, Imperio Argentina. Protagoniza dos películas junto a Carlos Gardel y fue de las cuatro actrices que cantaron a dúo con él. Muere el 22 de agosto de 2003.

1914.- Nace el actor estadunidense Richard Widmark, quien debuta en el cine negro con "El beso de la muerte" y por cuya interpretación obtiene una nominación al Oscar como Mejor Actor Secundario. Su etapa más prolífica transcurre entre finales de los años 40 y los 50. Muere el 24 de marzo de 2008.

1921.- Nace en Nueva York el jazzista Steve Allen, quien escribe más de siete mil 400 canciones y logra su propio programa de televisión. Muere el 30 de octubre de 2000 en Encino, California.

1922.- Nace el actor español José María Rodero. En 1947 se casa con la también actriz Elvira Quintillá y forman su propio grupo. Destaca en el teatro y es menos significativa, aunque abundante, su actuación en cine, género para el que realiza su última aparición en "La noche de los bastones blancos". Muere el 14 de mayo de 1991.

1939.- Nace en Nueva York el productor de música Phil Spector. A fines de los años 50 se integra al grupo The Teddy Bears, y más tarde salta a la fama como productor musical. Trabaja con Elvis Presley, The Beatles, Ike and Tina Turner, The Ramones, John Lennon y George Harrison. En 1989 ingresa al Salón de la Fama del Rock And Roll.

1946.- Muere el compositor guatemalteco Rafael Álvarez Ovalle, autor de más de 200 obras, entre ellas el Himno Nacional de Guatemala. La primera vez que se interpreta es el 14 de marzo de 1897 en el Teatro Colón. Nace el 24 de octubre de 1858.

1953.- Nace el cantautor cubano Amaury Pérez. En 1973 graba sus primeras canciones para discos colectivos de la Nueva Trova. Es autor de más de 500 temas, de los cuales más de 130 han sido grabados por artistas como Nacha Guevara, Ana Belén y Guadalupe Pineda.

1955.- Nace el actor español Sergi Mateu. Se inicia en el teatro a mediados de los años 70 y debuta en el cine en 1985. Luego alterna su carrera cinematográfica con trabajos en televisión, en series como "Hospital central", donde interpreta al "Dr. Santiago".

1963.- Nace en Gentofte, Dinamarca, Lars Ulrich, quien en 1981 es miembro fundador y baterista de la banda Metallica, una de las más representativas del hard rock.

1967.- "Magical mystery tour", la película dirigida por The Beatles, se estrena en la BBC. Incluye las mejores canciones del cuarteto, como "Strawberry fields forever", "Penny lane" y "All you need is love".

1968.- La banda de rock Led Zeppelin, fundada en 1968 por el guitarrista Jimmy Page, que en los años 70 lleva el hard rock a la cumbre de popularidad, ofrece su primera actuación en Boston.

1971.- Nace el actor y músico estadunidense Jared Leto. Es vocalista y guitarrista de la banda 30 Seconds to Mars, que en 2010 gana los MTV VMA, los MTV EMA, como actor se ha hecho acreedor al Oscar, el Globo de Oro, el SAG, entre otros premios; participa en "La delgada línea roja" y "La habitación del pánico". En 2016 se estrenará el filme "Suicide squad".

1975.- Nace el actor, bailarín y cantante español Pablo Puyol Ledesma. Participa en el "Rent"; después de varios papeles en series y cortos, forma parte del elenco de "Un paso adelante", además es integrante del grupo musical derivado de dicho programa llamado UPA Dance. También trabaja en la última temporada de "Los Serrano".

1977.- Muere el director de cine estadunidense Howard Hawks. Entre las películas que dirige se encuentran "La fiera de mi niña", "Luna nueva", "El sueño eterno", "Río rojo", "El camino de la gloria" y "La escuadrilla del amanecer". Nace el 30 de mayo de 1896.

1979.- Nace el músico estadunidense Chris Daughtry. Su primera gran aparición en los medios es en el programa televisivo "American idol". Ha grabado un disco solista titulado "Daughtry", en el que cuenta con colaboraciones de Chris Joannou y de Slash. Lo invitan a formar parte de la banda Fuel.

1985.- Mueren en un atentado terrorista aéreo la hermana y la madre del comediante mexicano Jorge Ortiz de Pinedo. Su madre, la actriz Lupita Pallás, y su hermana Laila realizaban un viaje de placer de Atenas a El Cairo, cuando su avión fue secuestrado y desviado a la isla de Malta. Ambas fallecen en medio de un tiroteo cuando un comando egipcio trata de rescatar a los pasajeros.

1988.- Muere el compositor español Pablo Sorozábal. Entre sus trabajos orquestales destacan "Capricho español", "Victoriana", "La isla de las perlas" y "Adiós a la bohemia". Nace el 18 de septiembre de 1897.

1994.- Muere la actriz croata-italiana Sylva Koscina, destacada por su participación en películas como "Deadlier than the male", "A lovely way to die", "Lisa and the devil" y "House of exorcism". Nace en Zagreb, Croacia, el 22 de agosto de 1933.

2000.- Muere el actor estadunidense Jason Robards, famoso por películas como "Brotes de pasión", "Suave es la noche", "Heidi", "Baseball", "Mi enemigo íntimo" y "Vuelta a casa". Nace el 26 de julio de 1922 en Chicago, Illinois.

2002.- Muere a los 50 años el fotógrafo Herb Ritts, icono de la cultura pop estadunidense. Sus imágenes del Dalai Lama, Madonna y Tina Turner, así como de todas las súper modelos de los últimos 20 años marcan la pauta que se convierte en estándar de publicidad y apariencia en las dos décadas pasadas. Nace en Southern, California, el 13 de agosto de 1952.

2005.- Los Príncipes de Asturias, Felipe y Letizia, junto con su hija, la infanta Leonor, llegan a Lanzarote, en las islas Canarias, frente a África, para pasar sus vacaciones navideñas en la residencia real "La Mareta".

2006.- La banda Foo Fighters presenta su nuevo álbum "Skin and bones", grabado en vivo desde el Teatro Pantages en Los Ángeles, California.

2007.- La hija de Letizia y Felipe de España, la infanta Leonor, resulta ser la más encantadora de los niños reales a nivel mundial, según da a conocer recientemente una publicación alemana.

2008.- El extinto líder y vocalista de The Beatles, John Lennon, aparece en un anuncio televisivo para apoyar una campaña "Una laptop por niño", a fin de enviar computadoras portátiles a los infantes más pobres del mundo.

2009.- El actor estadunidense Nicolas Cage enfrenta una nueva demanda de una inmobiliaria, que argumenta le debe una cantidad de millones de dólares por diversas causas, entre ellas haber ocultado algunos problemas financieros para avalar un préstamo.

2010.- El cantante colombiano Juanes descarta abandonar la música algún día para incursionar en política, toda vez que teme perder la libertad para decir lo que siente sobre la situación que vive su país natal.

2010.- El fundador de la revista "Playboy", Hugh Hefner celebra la Navidad con un nuevo regalo, mismo que comparte al anunciar su compromiso matrimonial con su novia, la ex modelo Crystal Harris, 60 años menor que él.

2011.- El actor Mel Gibson firma de forma oficial su divorcio con Robyn Moore en una corte de Los Ángeles, que tuvo un costo de 450 millones dólares.

2012.- La cantante Jessica Simpson confirma su segundo embarazo, el cual engendra con su esposo Eric Johnson.

2013.- Muere el "Doctor Tangalanga", Juan Victorio de Rissio, humorista argentino conocido por sus grabaciones de bromas telefónicas a personas desconocidas. De 1989 a 2013 vende más de 250 mil copias.

2014.- La polémica película de "The interview" (La entrevista), comedia que narra un complot para asesinar al líder norcoreano Kim Jong-un, recauda más de un millón de dólares en su día de estreno.

2015.- La banda de punk más icónica de la historia del rock en México, Masacre 68, anuncia su regreso a los escenarios y el lanzamiento de un disco, gracias a que el vocalista Aknez decidió reunir a sus integrantes tras años de haberse separado.

