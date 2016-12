George Michael, el ídolo pop de los escándalos

CIUDAD DE MÉXICO.

El escándalo marcó la agitada vida de la estrella pop británica George Michael, quien ha vendido más de 120 millones de copias en el mundo, pero la fama le ha cobrado su estabilidad emocional, primero al desvelar su homosexualidad y en los últimos años a varios problemas de salud, debido a su relación con las drogas.

Georgios Kyriacos Panayiotou, conocido artísticamente como George Michael, que hoy falleció en su país a los 53 años, saltó a la fama con el dúo Wham!, junto con su amigo de la infancia Andrew Ridgeley.

Gracias a su segundo álbum Make It Big de 1984 que incluía los hits, la bailable Wake Me Up Before You Go-Go y la balada Careless Whisper.

Erigido como sex symbol lanzó como solitsa en 1987 con disco Faith, cuyo primer single I Want Your Sex y el tema homónimo lo emcumbraron como el macho alfa de finales de los ochentas: gafas oscuras, chaqueta de motociclista, botas vaqueras, ajustados jeans, una arracada y barba de tres días.

Un eficiente y mercadológico look que, tres años después, él mismo se encargaría de destruir en el clip Freedom! '90, donde literalmente explota todo su outfit de deseado rock star mientras (Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington y Cindy Crawford, entre otras) las top models de la época cantaban la melodía que es una clara alusión a su inminente salida del clóset.

Su status de galán se vendría también abajo, gracias al propio cantante, cuando en abril de 1998 en un baño público de Beverly Hills fue detenido por un agente de la policía, acusado de "actos lascivos", después de que este tratara de mantener relaciones sexuales con él -según relató Michael, simplemente jugaron a un juego que consistía en "yo te enseño el mío y tú me enseñas el tuyo"-.

El escándalo supuso también la revelación de su secreta homosexualidad, mientras que fue condenado a 80 horas de servicios a la comunidad. En la primera de muchas sentencias que acumularía en 53 años de vida.

El escándalo sería inspiración para la temática su videoclip Outside, en una apología a su ya sabida condición gay.

Previamentre en 1992 fue parte de del conciertoTributo a Freddie Mercury, el 20 de abril de 1992 en el Estadio Wembley de Londres y desde entonces particiapría en causas benéficas para el combate del virus del sida.

El Siglo XXI lo empezaría con publicitados escándalos por posesión de drogas, desde naturales hasta procesadas en laboratorio, con sus respectivas detenciones y condenas.

