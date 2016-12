Doctor Who salvará la Navidad

CIUDAD DE MÉXICO.

Como un tributo de la producción comandada por Steven Moffat a sus seguidores en Estados Unidos y el resto del mundo, Doctor llega a Nueva York para salvar la Navidad y a la humanidad de una invasión alienígena.

En este especial, denominado El regreso del Doctor Misterio, Doctor Who (Peter Capaldi) unirá fuerzas con Grant, un superhéroe de historietas originario de Nueva York, interpretado por Justin Chatwin y, un periodista de investigación, a quien da vida Charity Wakefield, con el fin de salvar a esa ciudad de una inminente invasión alienígena.

“El doctor es un superhéroe en Nueva York y en este caso tendrán muchas aventuras. Creo que es uno de los mejores que hemos hecho. Es un episodio fantástico, es un tributo a los fans, nuestra manera de decir gracias”, compartió Moffat durante la pasada Comic Con de Nueva York.

El especial que será transmitido hoy a través de Syfy a las 22:00 horas, fue filmado en Cardiff, en los estudios Wales Roath Lock de la BBC, con un guión del propio Moffat y la producción ejecutiva de Brian Minchin y Peter Bennett, bajo la dirección de Ed Bazalgette (Poldark).

“Siempre me han gustado los superhéroes y este Doctor de Navidad estará inmerso en ese mundo. Mi superhéroe favorito es Clark Kent. No es Superman, es Clark Kent, por eso uno de los ayudantes del doctor es un periodista.

“Es un privilegio trabajar en el programa y acercarnos a gente de todo el mundo que convive con nosotros, aunque debamos regresar a la fábrica para seguir haciendo este sueño. La gente busca un gran show y eso es lo que tratamos de ofrecer. Estamos muy emocionados por el especial de Navidad, porque fue algo espectacular”, añadió el productor Moffat.

Para Peter Capaldi, quien da vida al Doctor, señaló que precisamente por la devoción de los fans, siempre hay presión para ellos, ya que quieren corresponder al sentimiento con el mejor producto que sean capaces de realizar.

“Cuando hicimos el programa, lo hicimos en nueve meses, hicimos magia y a veces se nos olvida que la gente lo va a ver en el mundo y eso es mágico. Siempre hay presión y no cambia en nada lo que tenemos que hacer. Personalmente siento que tenemos que ser muy fuertes y generar un impacto para que la gente no te olvide. Creo que eso lo hacemos muy bien”, dijo Capaldi.

De acuerdo con el actor, la magia de Dr. Who no tiene fin, al menos no de momento.

“Está el elemento de que parece ser una gran película cada semana. No sé mucho de la tecnología usada, pero sé que a la gente le encanta esto de los disfraces y las cosas locas que hacemos. Dr. Who es un programa lleno de color”, comentó,

En ese sentido, Steven Moffat señaló que también la gente está atraída por el balance que generan en la historia, ya que no es drama o 100% comedia, sino un híbrido entre

ambos géneros.

“La gente no se queja, pero tratamos de crear un balance entre el drama y la comedia. Entre el pasado y el futuro, entre un episodio más costoso que otro. Siempre nos sorprende lo emocionales que son estas historias, tomando en cuenta que es un programa de ciencia ficción”, añadió.

LISTOS PARA EL FUTURO

La temporada 10 de Dr. Who se estrenará el próximo año y con ella vienen algunos cambios, ya que Jenna Coleman no estará presente como la acompañante del Doctor. En su lugar, estará Pearl Mackie, quien dará vida a Bill, una mujer que no tiene idea alguna sobre la existencia de los Daleks y la amenaza que representan.

“Cada final de temporada hay que reintroducir al doctor, volverlo a presentar porque sus circunstancias cambian. De alguna forma él escoge a sus acompañantes, aunque esté metido en la Tardis, porque quiere relacionarse con algún tipo de existencia.

“Las capas del doctor son principalmente lo que el show cuenta. Cada acompañante saca algo nuevo de él, siempre hay una pregunta qué responder. Este año en particular con una nueva acompañante en camino, claro que apostamos por otra audiencia. El Doctor tiene que volver a explicar quién es y por eso será como un nuevo comienzo”, finalizó Capaldi.

