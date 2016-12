Efemérides: Charles Chaplin, a 39 años del fin del genial 'charlot'

CIUDAD DE MÉXICO.

Un 25 de diciembre nacieron los actores Humphrey Bogart, Armando Calvo, Guillermo Rivas El Borras, Sissy Spacek y Ana Silvia Garza, los músicos Enrique Jorrín y Rockdrigo, las cantantes Annie Lennox y Dido, y la modelo Helena Christensen; murieron los actores Charles Chaplin, Dean Martin y el padrino del soul, James Brown.

1899.- Nace el actor estadunidense Humphrey Bogart, quien destaca en películas como "Casablanca" y "La reina de África". Gana tres premios Oscar como Mejor Actor, y se dice que el cine negro no sería lo mismo sin Bogart. Inicia en filmes de gángsters estelarizados por James Cagney y Edward G. Robinson. Muere el 14 de enero de 1957.

1905.- Nace el director británico Lewis Allen. Dirige episodios de las series de televisión "Misión imposible", "El fugitivo" y "Bonanza", así como las películas "Los hijos de los mosqueteros", "Jaque mate" y "El fugitivo". Muere el 3 de mayo de 2000.

1913.- Nace el actor estadunidense Tony Martin, reconocido por más de 30 películas, entre las que destacan "Let's be happy", "Hit the deck", "Clash by night", "The big store" y "Sally, Irene y Mary". Fallece el 27 de julio de 2012.

1919.- Nace el actor Armando Calvo, en San Juan, Puerto Rico. Aparece en las telenovelas "Marimar", "Carrusel", "Rosa salvaje", "Cicatrices del alma", "Principessa", "El hogar que yo robé" y "Colorina". Muere el 6 de julio de 1996 en la Ciudad de México.

1926.- Nace en Cuba el creador del ritmo Cha-cha-chá, Enrique Jorrín. Es compositor, director de orquesta y violinista, y entre sus creaciones están: "El usurero del amor", "Dame tu cariño", "Chango", "Dónde está mi negra", "Osiris", "Me lo dijo Adela" y "México te cantaré". Muere el 12 de diciembre de 1987.

1927.- Nace el actor Guillermo Rivas "El Borras", en la Ciudad de México, quien adquiere gran popularidad con la serie de televisión "Qué familia tan cotorra", así como por su extensa participación en cine y televisión. Su última aparición en la pantalla chica es en la telenovela "¡Vivan los niños!". Muere el 19 de marzo de 2004.

1930.- Nace en Madrid, España, la actriz Mercedes Pascual, recordada por su papel de "Adela" en la película "Cilantro y perejil". Participa en las telenovelas "Cuna de lobos", "Teresa", "Simplemente María" y "Los Sánchez", entre otras.

1935.- Nace la actriz y cantante argentina Susana Rinaldi. Aparece en series de televisión como "Romeo y Julieta" y "Usted se casa conmigo", además de las películas "El ABC del amor", "Funes, un gran amor" y "Las procesadas", entre otras.

1942.- Nace Enrique Morente, uno de los grandes renovadores del flamenco. Al principio de su carrera es conocido como "El Granaíno". Es el primer cantaor que se presenta en el Ateneo de Madrid, España. Muere el 13 de diciembre de 2010, a raíz de un coma por un infarto cerebral, tras ser operado de cáncer de esófago.

1943.- Nace la actriz alemana de origen polaco Hanna Schygulla. Es musa durante muchos años del director de cine Rainer Werner Fassbinder, con quien rueda "El matrimonio de María Braun", "Las amargas lágrimas de Petra von Kant" y "Lili Marleen". Gana el Premio a la Interpretación del Festival de Cannes con la película "Historia de Piera".

1945.- Nace el cantante estadunidense Noel Redding, quien es bajista de Jimi Hendrix entre 1966 y 1969, hasta que continúa en solitario como guitarrista. Crea su propia banda Noel Redding Band. Es hallado muerto en su casa de County Cork, Irlanda, el 11 de mayo de 2003.

1946.- Nace el cantante y compositor estadunidense Jimmy Buffett, reconocido por una extensa discografía, en la que figuran "You had to be there", "Vocano", "Far side of the word", "License to chill" y "Now yer squawkin".

1949.- Nace en Texas la actriz Sissy Spacek. Cinco nominaciones al Oscar y una estatuilla son su mejor carta de presentación. Su primer gran éxito llega con una película de terror que se convierte en filme de culto: "Carrie", de Brian de Palma.

1950.- Nace en Tampico, Tamaulipas, el músico Rockdrigo. Rodrigo González Guzmán es reconocido por su canción "Metro Balderas". Inicia su carrera con su guitarra y su armónica en las calles de la ciudad. Después empieza a cantar en un sitio cerrado. Muere el 19 de septiembre de 1985, durante los sismos que sacuden la Ciudad de México.

1951.- Nace la actriz Ana Silvia Garza, en Monterrey, Nuevo León. En la pantalla chica inicia en la serie infantil "Plaza Sésamo", después le siguen telenovelas como "Marionetas", "Ángeles blancos", "Alcanzar una estrella" y "Al norte del corazón". Es madre de la ex Timbiriche Mariana Garza.

1952.- Nace la cantante francesa Claudie Fritsch-Mentrop, conocida en el ámbito artístico como Desireless. Entre 1986 y 1988 su gran éxito "Voyage Voyage" se convierte en número uno en muchos países de Europa y Asia, vende más de cinco millones de copias.

1954.- Nace en Aberdeen, Escocia, la cantante y compositora Annie Lennox, vocalista del grupo Eurythmics, reconocida por el exitoso tema "Sweet dreams", "Into the west", "Little bird", "Money can't buy it" y "Love song for a vampire", entre otras.

1954.- Muere el cantautor, pianista y organista de urban blues, soul y R&B, Johnny Ace, en el backstage de un auditorio de la ciudad de Houston, después de jugar a la ruleta rusa. Nace en Memphis, Estados Unidos, el 9 de junio de 1929.

1968.- Nace en Dinamarca la actriz y modelo Helena Christensen. Desde los nueve años comienza su carrera en ese ámbito. Su peculiar belleza y su fotogenia la llevan a lo más alto de las pasarelas.

1968.- Nace Lino Nava, guitarrista del grupo La Lupita. Su primera grabación es con el grupo Raxas, llamada "Presencia" (1988). Luego forma parte de Kenny y Los Eléctricos. En 1991 funda La Lupita; además, musicaliza varios filmes como "Necrofilia", "Seis días en la oscuridad" y "KM 31". En 2007 lanza un proyecto de metal.

1971.- Nace la cantante británica Dido, quien a los seis años ingresa en la escuela de música Guildhall, donde aprende a tocar piano y violín. Forma parte del grupo Faithless, y posteriormente se lanza con su álbum en solitario que es todo un éxito, "Dido".

1971.- Nace el músico irlandés Noel Hogan. Guitarrista y co-escritor de las canciones del grupo The Cranberries. Realiza un álbum en solitario bajo el seudónimo de Mono Band, lanzado en 2005; además, colabora como productor con distintos cantantes como Richard Walters, Alexandra Hamnede y Kate Kobro.

1972.- Nace el rockero estadunidense Josh Freese, quien forma parte de la banda A Perfect Circle. Además, colabora con artistas y bandas como The Offspring, con la que participa en el tema "Splinter"; Evanescence, con "Fallen", y Avril Lavinge, en "Under my skin".

1972.- Muere el actor Yerye Beirute, quien radica en México a principios de los 50. Debuta en teatro y poco después lo hace en cine con "El chismoso de la ventana" (1955). A mediados de los 60 trabaja en la televisión. Nace el 28 de agosto de 1928 en San José, Costa Rica.

1976.- Nace en los Países Bajos, Armin van Buuren, reconocido DJ y productor de música trance. Actualmente, es considerado como el mejor DJ del mundo, votado por amantes de la música electrónica mediante el prestigioso "ranking", elaborado por DJ Magazine.

1976.- Nace el compositor y teclista finlandés Tuomas Holopainen, líder y también escritor de las letras de la banda Nightwish. Antes había formado parte de los grupos Darkwoods My Betrothed. En 2002 se une al grupo de metal For My Pain y en 2006 colabora con Trio Niskalaukaus como teclista en su disco y gira.

1977.- Muere el actor británico Charles Spencer Chaplin, en Ginebra, Suiza, es un personaje mítico del cine silente que lleva la comedia a niveles nunca imaginados. Es productor de filmes clásicos como "El gran dictador", "Luces de la ciudad" y "Charlot". Dirige más de 100 películas. Nace el 16 de abril de 1889.

1980.- Nace la modelo y actriz japonesa Reika Hashimoto. Trabaja en el modelaje desde los 10 años. Su debut actoral es en la película "Hakuchi" (1999). En televisión, participa en "Profile" y actúa en varias telenovelas chinas.

1984.- Nacen en Australia las gemelas Lisa Marie y Jessica Louise Origliasso. Forman el dúo de pop rock The Verónicas, inspirado en el personaje de Verónica Del Valle, de las tiras cómicas de "Archie".

1995.- Muere el actor y cantante Dean Martin. Dino Paul Crocetti (nombre real), junto con Jerry Lewis, logra éxito en radio y en 1949 firman con Paramount para protagonizar su primera película juntos: "Mi amiga Irma", a la que le siguen "Vaya par de marinos", "Qué par de golfantes" y "Viviendo su vida". Nace el 7 de junio de 1917.

1999.- Muere la actriz argentina Zully Moreno, quien aparece en películas como "En la luz de una estrella", "De México llegó el amor", "Orquesta de señoritas" y "Cándida". Nace el 17 de octubre 1920.

2005.- La película "E.T. El extraterrestre" (1982), de Steven Spielberg, que habla sobre la amistad de este ser y un niño, es el mejor filme familiar de todos los tiempos, de acuerdo con una encuesta nacional sobre 100 filmes realizada por Channel 4 de Londres, Reino Unido.

2006.- Muere el cantante estadunidense de soul y funk James Brown. Es conocido como "Soul Brother Number One", "Mr. Dynamite", "Minister of The New Super-Heavy Funk" y "Universal James", pero su sobrenombre más famoso es "the Godfather of Soul" (El Padrino del Soul), entre otros. Nace el 3 de mayo de 1933.

2007.- Oprah Winfrey, J.K Rowling, Martha Stewart, Madonna, Céline Dion, Mariah Carey, Janet Jackson, Julia Roberts, Jennifer Aniston y Jennifer López, quienes empiezan su carrera sin un centavo, son consideradas las mujeres más ricas del espectáculo.

2007.- El cantante Jorge Celedón es el Personaje del Año 2007, según los balances de diferentes medios de comunicación de Colombia, debido a su exitosa carrera y por ganar el premio Grammy por su álbum "Son para el mundo".

2008.- Muere a los 81 años la cantante y actriz estadunidense Eartha Kitt, a causa de cáncer de colon. Es conocida como la primera "Catwoman" negra, al participar durante la década de los 60 en la serie de televisión "Batman y Robin". Se hace acreedora a varios galardones, como dos premios Emmy.

2008.- Es baleado por un policía mientras tenía como rehén a su hijo, el ex actor infantil Manuel Benítez, mejor conocido como Mark Everett, quien era buscado por el asesinato de su novia en 2004.

2009.- Se suicida el cantante estadunidense Vic Chesnutt. Se le considera uno de los exponentes más importantes del sonido contemporáneo estadunidense. Su primer álbum, "Little", es lanzado en 1990, pero su gran éxito comercial llega en 1996. Nace el 12 de noviembre de 1964.

2009.- El vocalista de la banda estadunidense Kiss, Gene Simmons, es demandado por un presunto ataque a una pareja, que pide más de 25 mil dólares.

2010.- El cantante Kalimba es buscado por la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo por presunto abuso sexual en contra de una menor de edad.

2011.- El protagonista del documental "Presunto culpable", Antonio Zúñiga, anuncia que próximamente incursionará en el terreno musical.

2012.- El director Spike Lee critica de manera muy dura la película del cineasta Quentin Tarantino "Django unchained", la cual considera irrespetuosa con sus ancestros.

2013.- Los restos del conductor de televisión León Michel, uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Locutores de México (ANLM), son cremados luego de que familiares y amigos cercanos dieran su último adiós.

2014.- Tras haber concluido el proyecto coral "México bárbaro", el cineasta Jorge Michel Grau se alista para iniciar el año entrante los trabajos del filme "Terremoto", en el cual plasmará los lamentables hechos ocurridos en esta ciudad en 1985, a causa de un sismo de gran intensidad.

2015.- Muere el productor argentino de cine y televisión Carlos Gaustein, quien fue presidente de Canal 9 en su país natal, durante la transición de Daniel Hadad y Carlos Lorefice Lynch. Destaca su gestión como interventor de Canal 13 en el gobierno de Raúl Alfonsín.

2015.- Fallece George Clayton Johnson, famoso por escribir el primer episodio de la serie “Star Trek”, que salió en 1966, también fue autor de historias clásicas de la televisión como “The Twhilight Zone”, y coator de la novela futurista “Logan's Run”. Nace en 1929.

cmd