Gigi Hadid, la vida en rosa con taquicardia incluida

CIUDAD DE MÉXICO.

La modelo californiana Gigi Hadid lució su espectacular anatomía con un bikini rosa con taquicardia incluida para un hipnótico video navideño para la revista británica Love.

La recientemente designada Modelo del Año en los Fashion Awards, realizados en el Royal Albert Hall de Londres, posó con un traje de baño de dos piezas de Agent Provocateur.

Rechaza casarse con Zayn Malik

También trascendió que Hadid rechazó la propuesta de matrimonio de us novio, el ex One Direction, Zayn Malik, pues, según fuentes cercanas a ella, aún no está preparada.

"Para ella es ir demasiado rápido. No se sentía lista. Solo tiene 21 años y no se siente preparada para atar el nudo, por lo que le rechazó.

"Ha visto a su madre atravesar dos divorcios desordenados, por lo que Gigi quiere estar cien por cien segura de que Zayn y ella se comprometen de por vida", destacó el informante.

