Música para el alma

CIUDAD DE MÉXICO.

Como el amor —para los más románticos— la música cruza fronteras, pero también une naciones. En un mundo con violencia, guerras y proble­mas sociales, la música tiene el gran poder de hacer olvidar las penas por un tiempo de quien la escucha y llenar sus corazones de alegría o por lo menos, dice el director de or­questa holandés, André Rieu, es lo que intenta hacer en cada presentación que ofrece.

Famoso en todo el plane­ta por los recitales que dirige en lugares tan sorprendentes como la Plaza Roja de Moscú, el también violinista y com­positor asegura que la músi­ca en vivo une a las personas porque es atemporal, “evoca amor y se disfruta en lo pro­fundo del corazón y el alma. Algo que hace mucha falta en la actualidad”.

Aclamado por millones que lo ven alrededor del mun­do, ya sea a través de shows en vivo o de los DVD que se ven­den como pan caliente, Rieu visitará nuestro país el si­guiente año, a cuyo público lo definen como grandioso.

Tienen mucha energía y una calidez única en el mun­do. Siempre escucharlos can­tar con la orquesta y mirar sus sonrisas desde el escenario me hace muy feliz”, comparte en entrevista.

Con una presentación en Monterrey, otra en Guadala­jara y dos más en la Ciudad de México, el músico prefiere no adelantar mucho sobre lo que verá el público, pues quie­re que se sorprenda, aunque asegura que habrá grandes momentos llenos de magia y emociones.

El abanico musical que el holandés ofrece en sus recita­les con su Johann Strauss Or­chestra, es tan variado como géneros existen. Lo mismo abarca valses europeos, mú­sica clásica, popular, folk, tea­tro musical y hasta mariachi.

Pero una de las vertientes que más agradan al público y también a él, son los villanci­cos, ya que la Navidad, subra­ya, es la época más romántica del año.

“Es maravilloso tener tan­tas canciones. Probablemente no hay ninguna otra celebra­ción en el mundo con tan­ta música y con maravillosas composiciones. Acostumbro a interpretar villancicos en el escenario y la atmósfera en el público es maravillosa.

Aunque eso sí, nunca tra­bajaría en Navidad. Rieu re­gresará este sábado de una gira por Reino Unido y ten­drá una celebración con toda la orquesta y su staff en el estudio, y después todos irán a casa para estar con sus fami­lias y disfrutar de dos semanas de vacaciones.

Siempre paso la Navidad en casa. Varias personas me han ofrecido millones (de dó­lares) por dar un concierto ese día, pero siempre he dicho que no, Navidad es para mi familia. Mi familia es lo más importante en mi vida. Sin mi esposa estaría en el hoyo”, comenta.