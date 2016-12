Homenaje familiar

TOLUCA.

Juanes, David Bisbal, Andrea Bocelli, Yuri y Fernando de la Mora serán algunos de los invitados especiales que estarán presentes en Eternamente Juan Gabriel, homenaje que realizará la familia del fallecido cantautor michoacano, encabezada por su hijo Iván Aguilera, en el Foro Pegaso el 18 de febrero.

Además de confirmar otros nombres como el de Aída Cuevas, Shaila Durcal, Natalia Lafourcade y Jesse & Joy, el productor comentó que el día del homenaje Juan Gabriel estará presente en el lugar gracias a una sorpresa que se tiene preparada.

A Gustavo Farías se le preguntó si se valdrán del uso de la tecnología para, de manera digital, poner a Juan Gabriel sobre el escenario, algo que ya sucedió en 2012 con un holograma del rapero Tupac Shakur en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, o en 2014, con el del cantante estadunidense Michael Jackson durante la ceremonia de los Billboard Music Awards.

El diseño del escenario es algo que no se ha visto en México, es una cosa espectacular. Sí, vamos a proyectar las imágenes de Juan Gabriel durante los duetos, pero hay una sorpresa… Estamos usando tecnologías con las empresas más importantes que se dedican a esto. No quiero decir qué es… ¿Traerlo en realidad virtual? Te voy a decir lo que dijo Juan Gabriel: ‘Lo que se ve no se pregunta’”, expresó el productor sin decir más.