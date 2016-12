Efemérides: Los Bee Gees caídos tendrían 67 años

CIUDAD DE MÉXICO.

Un 22 de diciembre nacen el cineasta José Antonio Nieves, el guitarrista Rick Nielsen (Cheap Trick), los mellizos Maurice y Robin Gibb, del grupo Bee Gees, así como los actores María Antonieta de las Nieves La Chilindrina, Ralph Fiennes, Juan Manuel Bernal y Vanessa Paradis, y mueren los músicos Joe Strummer (The Clash) y Joe Cocker.

1905.- Nace el actor, director y autor francés Pierre Brasseur, pseudónimo de Pierre-Albert Espinasse. Debuta en teatro en 1924 y en cine bajo la dirección de Jean Renoir. Estuvo casado con la actriz Odette Joyeux, la pianista Lina Magrini y la cantante Catherine Sauvage. Muere de un infarto el 16 de agosto de 1972.

1907.- Nace la actriz británica Peggy Ashcroft. Debuta en 1927, hace apariciones desde 1932 con la compañía teatral Old Vic y gana cierto reconocimiento con la obra "Romeo y Julieta", en 1935. Es miembro del grupo de fundadores de la Royal Shakespeare Company. Ganadora un Oscar. Muere el 14 de junio de 1991.

1909.- Nace la actriz británica Patricia Lawlor Hayes. Figura en muchos espectáculos de humor y en el cine entre 1940 y 1996, con títulos, entre los que se incluyen "Hancock's Half Hour", "The Arthur Askey show", "The Benny Hill show", "La historia interminable" y "A Fish Called Wanda", entre otros. Muere el 19 de septiembre de 1998.

1915.- Nace en Segovia, España, el director de cine y guionista José Antonio Nieves Conde, quien dirige películas como "Los peces rojos", "Surcos", "El inquilino", "Historia de una traición" y "Balarrasa". Muere el 14 de septiembre de 2006 en Madrid.

1936.- Nace en Nueva York el actor de ascendencia puertorriqueña Héctor Elizondo, quien trabaja en las películas "Mujer bonita", "The fan", "The flamingo kid", "Necessary roughness" y "En el diario de una princesa I y II", entre otros.

1941.- Muere en Panamá el músico Santos Jorge Amatriain. Entre sus composiciones destacan "Panamá", "Banda departamental" y "Recuerdo del 28 de noviembre". Nace en España el 1 de enero de 1870.

1942.- Nace el cantante británico Dick Parry, saxofonista, tenor y barítono. Es amigo de los miembros de la banda Pink Floyd, graba para ellos canciones como "Money", "Shine on you crazy diamond", además de actuar con la banda en directo.

1944.- Muere en Los Ángeles el actor de cine mudo Harry Langdon. Con su actuación pone en peligro el liderazgo de Charles Chaplin, al ser catalogado uno de los mejores cómicos del siglo XX. Actúa en "Un día de playa", "Sonría, por favor" y "Maniquíes de cera", entre otros. Nace el 15 de junio de 1884 en Estados Unidos.

1946.- Nace en Illinois el guitarrista estadunidense Rick Nielsen, quien forma parte del grupo Cheap Trick, que incursiona como telonero de grupos como Kiss y Queen, entre otros. Posteriormente, forma parte de Live at Budokan.

1949.- Nacen los gemelos británicos Maurice y Robin Gibb, integrantes del grupo The Bee Gees, del cual también forma parte su hermano mayor Barry. La banda forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. Maurice muere el 12 de enero de 2003 en Florida. En tanto, Robin Gibb continuó su carrera en solitario y muere en 2012.

1950.- Nace la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, reconocida por interpretar al personaje de “La Chilindrina" en "El Chavo del Ocho". Además presta su voz a "Batichica" en la serie "Batman"; "Eddie Munster", en "Los Munsters"; "Tabatha", en "Hechizada"; "Merlina Addams", en "Los locos Addams"; y "Dorothy", en "El mago de Oz", entre otros.

1955.- Nace el actor argentino Miguel Ángel Amed, conocido como Mitch. Además de ser licenciado en psicología y conductor de radio y televisión. Afirma haber tenido un amorío con el cantante puertorriqueño Ricky Martin en 1995 durante un viaje a Nueva York. Muere el 5 de noviembre de 2010.

1960.- Nace en Florida, Estados Unidos, el intérprete Luther Campbell, llamado "El Padrino del Rap de Miami". Salta a la fama con "It's your birthday". Además, hace pequeñas actuaciones en los filmes "Ride", "The players club" y "Hittin' It", también aparece en la serie televisiva "The peep show".

1962.- Nace el actor británico Ralph Fiennes. Por su actuación del comandante nazi "Amon Göth", en la película "La lista de Schindler", es nominado al Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto; en 1996 vuelve a ser postulado por su papel en la película "El paciente inglés", dirigida por Anthony Minghella.

1965.- Nace el actor español Sergi López I Ayats. Incursiona en el cine junto a Javier Bardem y Victoria Abril con "Entre las piernas", y en "Lisboa", junto con Carmen Maura, además de la multipremiada "El laberinto del fauno", de Guillermo del Toro, en la cual su interpretación del villano "Vidal" lo hace acreedor a diversos premios.

1966.- Nace la actriz española María Pujalte. Conocida por sus interpretaciones en cine, televisión y teatro. En 2005 es pregonera de las fiestas de María Pita de su ciudad natal, La Coruña. En 2009 regresa a la televisión para protagonizar la serie de misterio "Los misterios de Laura".

1967.- Nace en la Ciudad de México el actor de cine, teatro y televisión Juan Manuel Bernal, quien logra éxito por su participación en "Cilantro y perejil" y "El callejón de los milagros". En 1997 es premiado como Revelación Masculina por la obra "La flor amenazada", y dos años después le otorgan el galardón como Mejor Actor de Comedia.

1967.- Nace el músico gales Richey James Edwards, guitarrista y letrista de la banda galesa de rock Manic Street Preachers, desaparecido desde 1995. El 23 de noviembre de 2008, a efectos legales, la justicia británica lo declara "presunto muerto".

1968.- Nace la actriz estadunidense Dina Meyer. Realiza variados papeles en la televisión y cine, se le recuerda por ser "Barbara Gordon" en la serie "Birds of prey" y su álter ego "Oracle" y también por ser la intrépida detective "Allison Kerry" en la saga de terror "Saw".

1972.- Nace en Francia la actriz y cantante Vanessa Paradis, conocida a nivel mundial por la canción "Joe le taxi". Es pareja del actor Johnny Depp. Figura como representante de una prestigiada marca de perfume y recibe en 1990 el César a la Mejor Revelación Femenina del cine francés.

1978.- Nace en Pennsylvania la modelo y actriz estadunidense Mia Tyler, media hermana de la famosa actriz Liv Tyler. Actúa en películas como "A little bit of lipstik", "People are dead" y en el "reality show" "Celebrity fit club".

1979.- Muere en California el director y productor estadunidense de cine Darryl F. Zanuck, quien trabaja en películas como "Eva al desnudo", "¡Qué verde era mi valle!", "El séptimo cielo", "La barrera invisible" y "Confidencias de mujeres". Nace el 5 de septiembre de 1902 en Nebraska.

1980.- Nace el actor y modelo estadunidense Chris Carmack. Debuta en la serie de televisión "The O.C"., en la cual interpreta a "Luke ward", además aparece en "Dawson's Creek", así como en "Love Wrecked" y "Just My Luck".

1983.- Nace la australiana Jennifer Hawkins. Es reina de belleza, modelo y presentadora de televisión, así como recientemente imagen de una tienda departamental.

1984.- Nace el músico sueco Jonas Erik Altberg, de nombre artístico Basshunter. Además de cantante, compositor, productor y DJ de música electrónica, en una amplia acepción que incluye subgéneros como el eurodance, hard dance, euro-trance, dance y hardstyle.

1985.- Nace la cantante, actriz y presentadora española Edurne. En 2005 es concursante de la cuarta edición de "Operación triunfo". En 2006 lanza su primer álbum homónimo, con el cual alcanza el número tres en las listas de ventas españolas en su primera semana y vende un total de 40 mil copias en España.

1987.- Muere Luca Prodan, líder y voz de la mítica banda argentina Sumo. Es encontrado muerto en Argentina en una casa comunitaria del barrio porteño de San Telmo. Su deceso se atribuye a una cirrosis hepática. Nace en Roma el 17 de mayo de 1953.

1989.- Nace la cantante estadunidense Jordin Sparks. Intérprete y compositora de pop y R&B, además de actriz. Salta a la fama como la ganadora de la sexta temporada de "American Idol". Gana un American Music Award en 2008 y recibe su primer nominación al Grammy en 2009.

1990.- Nace el actor francés Jean-Baptiste Maunier. Gana fama en "Los coristas", producción nominada a Mejor Película Extrajera en los premios Oscar, en 1994.

1990.- El grupo Soda Stereo reúne a más de 41 mil personas en el Estadio de Vélez, en el cierre oficial de la parte argentina del "Animal tour".

1993.- Nace la actriz, modelo y cantante estadunidense Aliana Dee "Ali" Lohan, hermana menor de la actriz Lindsay Lohan. Inicia en el mundo del espectáculo como una niña modelo para revistas de publicidad y anuncios de televisión.

1993.- Muere el director de cine estadunidense de origen escocés Alexander Mackendrick. Entre su filmografía destaca "No hagan olas", "Viento en las velas" y "Sammy (Huida hacía el sur)", entre otras. Nace el 8 de septiembre de 1912.

1995.- Muere la actriz estadunidense Thelma "Butterfly" McQueen. También destaca como bailarina; a la edad de 28 años hace el papel de "Prissy", la doncella de Scarlett O'Hara en el filme de 1939 "Lo que el viento se llevó". Nace el 7 de enero de 1911.

1996.- Muere en Córdoba, España, el músico, letrista e intérprete Juan Antonio Canta, famoso por el tema "Un limón y medio limón", que se posiciona en forma rápida en los primeros lugares de las estaciones musicales. Nace en 1966.

2000.- La cantante estadunidense Madonna se casa con el escritor, productor y director de cine británico Guy Ritchie, con quien procrea a su hijo Rocco. Se separan en 2008.

2001.- Se suicida en la Isla de Elba, a los 74 años, el buzo francés Jacques Mayol, quien logra el primer récord mundial de buceo. Es conocido como "El Rey de las profundidades" y "El Hombre Delfín". En 1988, el cineasta Luc Besson lleva a la pantalla su vida en la película "El gran azul". Nace en Shanghai el 1 de abril de 1927.

2002.- Muere en Reino Unido el músico Joe Strummer, ex miembro del grupo The Clash, precursor del movimiento punk. La banda surge a mediados de los 70 y es considerada junto con los Sex Pistols como la más importante de ese género en Reino Unido. Nace el 21 de agosto de 1952 en Ankara, Turquía.

2002.- El ex Beatle Paul McCartney recibe su propio escudo de armas. En 1997 obtiene el título de Caballero por su contribución a la música y a la sociedad británica. Usa el emblema para rendir tributo a su carrera musical y a su lugar de nacimiento, Liverpool.

2003.- La cantante española Isabel Pantoja retorna a los escenarios, después de tres años de no actuar en Madrid. Su regreso está marcado por la polémica, ya que a los cinco minutos de iniciar su espectáculo en el Palacio Vistalegre se ve obligada a abandonar el foro, pues el ruido del público se escucha más que su voz.

2006.- La cantante Mel B, ex integrante del grupo británico Spice Girls, contrata a un reconocido abogado para que demuestre que el actor estadunidense Eddie Murphy es el padre del hijo que espera.

2006.- La presentadora de televisión Rosie O'Donnell y Donald Trump se enfrentan en forma verbal debido a la decisión del magnate de darle una segunda oportunidad a Miss Estados Unidos y dejar que conserve su corona, pese a su mal comportamiento.

2007.- El cantautor colombiano Juanes inaugura un parque que lleva su nombre y que beneficiará a un populoso sector de la noroccidental ciudad de Medellín, acto que aprovecha para interpretar canciones infantiles y jugar tenis.

2008.- Una casa de subastas pone a la venta una grabación hasta ahora inédita de John Lennon, en la que el ex Beatle canta totalmente borracho. La puja comienza con 21 mil euros.

2009.- La estrella dedicada al músico y uno de los integrantes del grupo The Beatles, John Lennon, desaparece del famoso Paseo de la Fama y en su lugar es puesto un plástico que cubre esta área.

2010.- La actriz estadunidense Uma Thurman denuncia haber sido perseguida de nueva cuenta por un viejo acosador, por lo que Jack Jordan, de 39 años, enfrenta los cargos correspondientes.

2010.- La película de James Cameron, "Avatar", logra desbancar a "Titanic", del mismo realizador, y se coloca como la más taquillera de todos los tiempos, así como con más copias ilegales.

2011.- El Oscar que obtuvieron Orson Welles y Herman J. Mankiewicz por el guión de “Ciudadano Kane”, es subastado por 841 mil 542 dólares en la casa Nate D. Sanders de Los Ángeles.

2012.- La película chilena “No”, en la cual participa Gael García Bernal, se encuentra entre las nueve películas preseleccionadas para competir por el Oscar como Mejor Cinta de Habla no Inglesa.

2013.- Muere el cantautor colombiano Diomedes Dionisio Díaz Maestre, conocido con el apodo de “El Cacique de la junta” y considerado uno de los máximos exponentes del vallenato. Nació el 26 de mayo de 1957.

2014.- Muere a los 70 años víctima de cáncer de pulmón el músico británico de rock y blues Joe Cocker, ganador del Grammy en 1983 por su dúo con Jennifer Warnes con el tema “Up where we belong”. Nace el 20 de mayo de 1944.

