Band Aid, cuando el espíritu navideño se apoderó del rock

CIUDAD DE MÉXICO.

El 29 de noviembre de 1984, a sólo cinco días de haberse grabado, se lanzó Do They Know It's Christmas?, una canción navideña interpretada por un dream team musical, el combo británico-irlandés llamado Band Aid, convocado y liderado por Bob Geldof, del grupo new wave dublinés The Boomtown Rats, para reunir fondos contra la hambruna en Etiopía.

A finales del 84 el mundo vivió, en el plano musical, una Navidad diferente, gracias a una filantrópica canción con un toque de villancicos pero con la potencia del rock, grabada con la buena voluntad de los rock stars ochenteros que aceptaron guardar, al menos por un rato, sus egos y ser parte de una buena causa, desde Bono (de U2), Sting (entonces aún con The Police), Phil Collins (Genesis), Boy George (Culture Club), George Michael (Wham!) y Duran Duran, hasta integrantes de Spandau Ballet, Bananarama, Ultravox, Status Quo y, obviamente, el creador de todo el concepto discográfico Band Aid, Bob Geldof.

¿SABRÁN ELLOS QUE ES NAVIDAD?

La canción, titulada Do They Know It's Christmas Time? (¿Sabrán ellos que es Navidad?), fue lanzada como tema principal del álbum Band Aid, hace 32 años, con el único propósito de reunir fondos para la hambruna en Etiopía, luego de que Geldof, en la comodidad de su hogar, viera en la televisión un documental de la BBC de Londres sobre los decesos de niños, ante la impotencia de misioneros y voluntarios, en una nación africana azotada por una cruenta sequía que dejó a la población indefensa, sin alimentos, agua ni atención médica, y un saldo de más de un millón de muertes por inanición.

El moderno y confortable mundo Occidental volteba hacia el África Negra, hundida en la pobreza y los conflictos armados, en plena época de buenos deseos con una pegajosa canción, entonada por las voces del momento, como un regalo con una letra que era prácticamente una declaración de principios.

Y en nuestro mundo de abundancia/ ¡Podemos desplegar una sonrisa de alegría!/ Abre tus brazos al mundo/ En Navidad... / Da de comer al mundo/Hazles saber que es Navidad".

En su primera semana el sencillo vendió un millón de copias tan sólo en el Reino Unido, con lo que se convirtió en el single más vendido de todos los tiempos en ese país y a la postre propició que se mantuviera cinco semanas en la cima de los charts británicos y sumara tres millones de copias vendidas, más otro millón de unidades en Estados Unidos.

El tema fue lanzado justo antes de Navidad con el objetivo de recaudar fondos para el alivio de la hambruna etíope. La esperanza cautelosa de Geldof era juntar 70 mil libras esterlinas. En última instancia, sin embargo, la canción vendió muchos millones de libras y se erigió como el sencillo de mayor venta en la Gran Bretaña, únicamente superado por el tributo de Elton John a la princesa Diana de Gales, Candle In The Wind (Goodbye England's Rose).

EL ROCK SE TOCA EL CORAZÓN

La canción, acompañada de un videoclip, redundó en que al año siguiente, también por iniciativa de Geldof, el 13 de julio de 1985, se realizara de manera simultánea un concierto en el Estadio Wembley de Londres y el JFK de Filadelfia para reunir fondos para Etiopía y Somalia, con un cartel que incluía a muchas de las estrellas que participaron en la grabación británica y en el futuro proyecto estadunidense USA For Africa.

La recaudación del masivo superó los 100 millones de dólares y fue retransmitido en directo vía satélite en más de 72 países y fue uno de los eventos musicales más vistos en todo el mundo.

Posteriormente se lanzó a nivel mundial USA For Africa, otro exitoso concepto discográfico altruista, ahora de este lado del Atlántico, con estrellas de la música estadunidense del calibre de Michael Jackson, Ray Charles, Bob Dylan, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Billie Joel, Cyndi Lauper, Diana Ross, Tina Turner, Kim Carnes y Paul Simon cantando al unísono We Are The World.

NUEVAS VERSIONES DE 1989, 2004 Y 2014

En 1989 otro combo de artistas ingleses grabaría un cóver de Do They Know It's Christmas Time?, bajo el nombre de Band Aid 2, con artistas como Kylie Minogue, Cliff Richard, Wet Wet Wet, Lisa Stansfield y las Bananarama, entre otros.

En 2004 se haría una nueva versión, esta vez como Band Aid 20 y con la participación de destacadas figuras de la escena británica como Robbie Williams, Chris Martin (Coldplay), Thom Yorke (Radiohead), Dido, Joss Stone, Tom Chaplin (Keane), Fran Healy (Travis), Justin Hawkins (The Darkness) y Snow Patrol, así como Bono, George Michael y Paul McCartney.

Una década después apareció Band Aid 30, también como las demás versiones con fines humanitarios hacia África, aunque en esta ocasión con la variente de ayudar en la lucha contra el virus del ébola en el oste de ese continente y con la participación de One Direction, Sam Smith, Ed Sheeran, Emeli Sandé, Ellie Goulding, Rita Ora, Bastille y Guy Garvey (Elbow), así como los incondicionales Chris Martin y Bono.

