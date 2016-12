La nostalgia en la música, vuelven los 90

CIUDAD DE MÉXICO.

Gracias a Ari Borovoy, los 90 están de regreso. Su empre­sa Bobo Producciones, fun­dada hace 11 años junto a su hermano Jack, hizo posible el reencuentro de Kabah y una exitosa gira en conjunto con OV7, revivieron la magia de JNS, el ritmo de Caló, le dieron la oportunidad a los chicos de Lemongrass, triunfaron con Edith Márquez y sumaron a sus filas a Pandora, Kalimba, Ana Bárbara y recientemente a Matute.

“Cuidamos mucho a los artistas porque yo sé que es un campo de oportunida­des el respaldarlos al 100%, creo que una ventaja que te­nemos es que conozco en su totalidad las entrañas de esta industria y sigo siendo artis­ta, sé qué significa subirte a un escenario porque lo hago con OV7 y gracias a Dios nos ha ido bien.

Es muy importante cui­dar esos detalles, porque si a un artista lo descuidas, no tie­nes idea hasta dónde puede llegar. Sí es una ventaja estar en los zapatos de todos ellos, porque uno sabe lo que no se tiene qué hacer, los límites y la motivación que se nece­sita para salir al escenario y dar todo al público que paga un boleto por un buen show, y todo eso se logra trabajando en conjunto, con gente exper­ta y joven con nuevas ideas”, dijo Ari vía telefónica.

Son 92 personas las que trabajan junto a los hermanos Borovoy, todos con la filosofía de laborar en equipo. Sólo las pocas personas que han de­jado de estar en la compañía, han renunciado por no acep­tar ese modo de trabajo.

El cantante agregó que sus compañeros de OV7 le die­ron toda la confianza de ma­nejar las riendas del grupo en una de las etapas más exitosas de su carrera y, a partir de ahí, impulsaron la vuelta de otros iconos de la década.

“Esto arrancó hace tiempo con nosotros, los OV7, porque realmente trajimos de vuelta a los Sentidos Opuestos con el concierto del aniversario 23 en el Palacio de los Deportes, después ellos hicieron sus co­sas. Fue en el 25 aniversario cuando fuimos los primeros mexicanos en llenar a la Are­na Ciudad de México, que es cuando Bobo Producciones toma las riendas de la banda.

Es ahí cuando invitamos a Kabah a aparecer de una ma­nera sorpresiva, pero previo a eso, me tocó la linda labor de ir a platicar con cada uno de ellos para convencerlos de que regresaran a los escena­rios. Ahí ya tenía planificada la gira junto a Kabah, que co­menzó en 2015 y este año ha sido nombrada como una de las 100 giras más importantes a nivel mundial por la revista PollStar”, agregó.

Ari aceptó que una de las claves para que su fórmula de revivir esa década funcione a la perfección, es por aquello de la remembranza, de hacer que las personas se acuerden de su adolescencia, de su ju­ventud, de revivir viejas expe­riencias y locuras que hicieron con la música de sus artistas favoritos.

La nostalgia siempre ven­de y más en momentos de cri­sis mundial, donde estamos parados en este momento, lo que más nos gusta es decir ‘¿te acuerdas de aquel entonces?’, traer eso a la mesa con una di­ferencia, la calidad que a mí me gusta ofrecer, la lana que me gusta invertir para obtener y dar un show de primer mun­do”, expresó.

Su concentración ahora está en el 90’s pop Tour que realizará el 31 de marzo de 2017 en la Arena Ciudad de México, un show que reunirá a su grupo, Aleks Syntek, JNS, Erik Rubín, Caló, The Sacados y Litzy, y al que le ha invertido casi un año de planeación.

Fórmula que será replica­da por OCESA y Apio Quijano, integrante de Kabah, quie­nes planearon un show con Moenia, Sentidos Opuestos, Magneto y Mercurio, quienes también arrancarán en mar­zo. Borovoy respeta la com­petencia, pero dio su opinión al respecto.

“Difícilmente vamos a ver un concierto similar, aunque pongas a quien pongas por­que llevo nueve meses de planeación, de fabricación de gran arte del escenario, vi­suales, todo con manos 100% mexicanas. Las cosas que se hacen al vapor, a eso saben; las cosas que se hacen con tiempo tienen mucho menos margen de error.

Sin embargo, hablando particularmente del otro con­cepto, el sol sale para todos y estoy seguro que nos irá bien a los dos y el público es el que tendrá el dedo de juzgar y de­cir qué le gustó más”, apuntó.

Uno de los logros más re­cientes de la compañía es la inclusión de la banda Matute, liderada por Jorge D’Alessio.

“Cuando platiqué con Jor­ge D’Alessio nos hablamos de artista a artista y se supo inmediatamente qué hay, qué no hay; lo que se puede y no; lo que se promete y no se cumple. Matute empezó como una banda para diver­tirse, después para divertir a más gente y en todos lados se escuchaba que tocaban en fiestas privadas y tanto fue su éxito que llegaron al Auditorio Nacional y lo retaca.

Cuando veo su inercia de trabajo, de inmediato me identifiqué con ellos porque son chavos incansables, com­prometidos con su pasión, por lo que viven. Viene algo muy interesante con un nuevo dis­co donde encuentran man­cuernas para hacer duetos y que sale de lo que la gente co­noce. Así llegó el momento de firmar y potencializar su ta­lento”, dijo.

hch