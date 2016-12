Efemérides: El payaso Bozo habría cumplido 86 años

CIUDAD DE MÉXICO.

Un 21 de diciembre nacieron José Manuel Vargas Martínez, mejor conocido como el payaso Bozo, los actores Irma Dorantes, Jane Fonda, Samuel L. Jackson y Kiefer Sutherland, el compositor Frank Zappa, el guitarrista Paco de Lucía, el músico Manolo Tena y el cantante Johnny Lozada; murieron el cantante Federico Moura, así como la actriz y directora Stella Adler.

1930.- Nace José Manuel Vargas Martínez, el payaso "Bozo", en la Ciudad de México. Trabaja en teatro de revista y de comedia, así como en cine y televisión. Actúa en películas como "Piernas de oro", "Arriba las manos" y "Una calle entre tú y yo". Muere el 19 de octubre de 2001 a causa de una tromboembolia masiva pulmonar.

1933.- Nace el director de cine estadunidense Bob Rafelson. En la década de los años 80 realiza los filmes "El cartero siempre llama dos veces", "El caso de la viuda negra", "Las montañas de la luna" y "Ella nunca se niega", entre otros.

1934.- Nace la actriz y cantante mexicana Irma Dorantes, quien es reconocida por películas como "También de dolor se canta", "Vagabunda", "Mamá nos quita los novios", "Pepe el Toro" y "Pablo y Carolina", entre otras. Es la tercera esposa del cantante y actor mexicano Pedro Infante, con quien tiene una hija, Irma Infante.

1935.- Nace en Estados Unidos el director de cine John G. Avildsen. Ganador del Oscar a la Mejor Dirección en 1976 por "Rocky". Además de "8 seconds" (1994) "Van Damme's inferno" (1999).

1937.- Nace la actriz estadunidense Jane Fonda. Es hija del actor de cine Henry Fonda y hermana de Peter Fonda. Se da a conocer en el Séptimo Arte con "Barbarella", "El pasado me condena" y "Regreso sin gloria", por la que obtiene un Oscar. Entre sus películas más recientes figuran "Los años dorados", "A la mañana siguiente" y "Gringo viejo".

1937.- Se estrena en Los Ángeles, California (Estados Unidos), el primer largometraje a color de dibujos animados "Blanca Nieves y los siete enanitos", realizado por Walt Disney, pionero en la creación de este género. A este filme le siguen innumerables producciones.

1940.- Nace el cantautor estadunidense Frank Zappa, quien escandaliza a la conservadora sociedad de su país con el primer disco de su grupo The Mothers of Invention, "Freak out", por lo provocativo de sus textos sobre sexo, política y drogas. Muere en California el 4 de diciembre de 1993, víctima de cáncer de próstata.

1942.- Nace la cantante estadunidense Carla Thomas. Fue apodada como "Queen of Memphis Soul". Era hija del cantante de soul y blues Rufus Thomas. Desde el lanzamiento de su primer sencillo se sitúa en las listas 22 veces, convirtiéndose en una de las estrellas de la compañía.

1946.- Nace el cantante Carl Wilson en California. Junto a sus hermanos Wilson, Dennis y Brian, su primo Mike Love y un amigo llamado Al Jardine forma en 1961 el grupo Beach Boys. Muere de cáncer en el pulmón el 6 de febrero de 1998 en Los Ángeles, suceso que acaba por desmembrar a la agrupación.

1947.- Nace el guitarrista español Paco de Lucía. Es considerado el más universal de todos los flancos. Aprende a tocar guitarra a los siete años, y cuenta con múltiples discos como "Zyryab", "12 canciones de García Lorca" y "Luzia", entre otros. Fallece el 25 de febrero de 2014 a consecuencia de un paro cardiaco.

1948.- Nace el actor estadunidense Samuel L. Jackson. Participa en películas como "Pulp fiction", "Fiebre salvaje", "Star wars. Episodio II: El ataque de los clones", "Al límite de la verdad", "Kill Bill", "Sin motivo aparente" y "Parque Jurásico".

1950.- Nace el animador y productor estadunidense Jeffrey Katzenberg, conocido por fundar Dreamworks, junto con Steven Spielberg y David Geffen, empresa en la que desempeña el cargo de director ejecutivo. Desde entonces se han producido "Shrek", "Shark Tale", "Madagascar", "Vecinos invasores", "Bee movie", "Kung Fu Panda" y "Monsters vs. Aliens".

1951.- Nace el cantante español Manolo Tena, quien se inicia en la música en los grupos de la Movida Madrileña: Cucharada y Alarma!!!, después se lanza como solista, en 1998, con el disco "Tan raro", tras lo cual se dedica a componer para intérpretes como Miguel Ríos, Luz Casal o Ana Belén.

1953.- Nace en Estados Unidos Betty Wright. La reconocida cantante de soul se erige como un icono del R&B desde que empieza a coleccionar éxitos a principios de los 70. Es redescubierta por unos jóvenes seguidores atraídos por colaboraciones con The Roots, Erykah Badu y la joven Joss Stone.

1955.- Nace la actriz estadunidense Jane Kaczmarek, quien destaca por su papel de "Lois" en la serie "Malcolm el de en medio". Ha tenido muchos éxitos en Broadway como "Lost in Yonkers", y ocasionalmente es invitada a "Los Simpson" para interpretar la voz de "Lisa Simpson". Está casada con el actor Bradley Whitford.

1957.- Nace el actor estadunidense Ray Romano. Trabaja en la serie de televisión "Everybody loves Raymond", por la que gana el premio al Mejor Actor de Comedia de 2003.

1960.- Nace el cantante español José María Sanz Beltrán, alias "Loquillo". Intérprete de rockabilly y rock and roll. Hasta mediados de 2007 lo acompañaron los llamados Trogloditas, y después Igor Paskual o Jaime Stinus.

1966.- Nace el actor Kiefer Sutherland, en Londres, Reino Unido. Es hijo del actor canadiense Donald Sutherland. Trabaja en películas como "Rescate de un soldado", "Visiones extrañas" y "Coartada criminal", entre otras; además, obtuvo el Emmy a Mejor Actor de Serie Dramática por su actuación en la serie "24".

1966.- Nace la actriz estadunidense Karri Turner. Interpreta el papel de la teniente "Harriet Sims Roberts" en la serie "JAG" (1997-2005). También ha tenido papeles recurrentes en la serie "The X-Files", y ha prestado su voz en la serie de animación "South Park".

1967.- Nace Johnny Lozada, en Caguas, Puerto Rico. El actor y cantante forma parte de Menudo desde 1980 hasta 1984. Separado del grupo, adopta a un bebé y se convierte en integrante de Proyecto M. Incursiona en varias telenovelas y en 1988 realiza con los ex Menudo la gira de conciertos llamada “El reencuentro".

1968.- Nace la actriz mexicana Lumi Cavazos. Debuta en el cine con "El secreto de Romelia". Ha actuado en filmes mexicanos y series de televisión. Su papel de "Tita" en "Como agua para chocolate" le vale la fama internacional. Está casada con Joselo, de Café Tacvba. En 2011 regresa al teatro con la obra "La larga cena de Navidad".

1969.- Nace la actriz, cantante, directora y guionista francesa Julie Delpy. Trabaja tanto en Europa como en Estados Unidos y fue nominada al Oscar como Mejor Guión Adaptado de 2004, por la película "Antes del atardecer". En 2007 presenta en el Festival Internacional de Cine de Berlín "2 días en París".

1971.- Nace el músico estadunidense Brett Scallions. Fue el vocalista de la banda Fuel desde 1989 hasta 2006, y ahora toca el bajo para una banda llamada The X'S, y además está colaborando en el nuevo disco de la banda Circus Diablo.

1973.- Nace la cantante y compositora eslovena Karmen Stavec. Ha participado cuatro veces en EMA, festival musical para la selección de la canción eslovena para el Festival de la Canción de Eurovisión.

1981.- Nace la cantante mexicana de rock Lynda Aguirre Thomas, mejor conocida como "Lynda". Es intérprete de temas como "Gira, que gira" y "El amor no tiene edad", entre otros. En 2006 escribe algunas canciones para la banda de música pop RBD.

1985.- Nace la actriz y cantante ecuatoriana María Elisa Camargo. Su debut en televisión fue durante la primera temporada del "reality show" "El factor X". Ha participado en "Hasta que el dinero nos separe", "Llena de amor", "Cuando el amor manda", entre otras.

1987.- Nace el músico mexicano Julio Ramírez Eguia. Guitarrista del trío Reik, conformado también por Jesús Navarro y Bibi Marín.

1988.- Muere Federico Moura, vocalista y líder del grupo argentino Virus, en su casa del barrio porteño de San Telmo a causa de una insuficiencia cardiorrespiratoria. Nace el 23 de octubre de 1951 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina.

1992.- Muere Stella Adler, en Los Ángeles, California, actriz y directora de teatro estadunidense. Es la maestra más famosa de actuación en aplicar el método creado por el ruso Constantin Stanislavsky. A partir de 1949 adquiere su propia escuela, por la que pasan Marlon Brando, Robert de Niro, Warren Beatty y Harvey Keitel. Nace el 10 de febrero de 1901 en Nueva York.

1992.- Muere el productor, director y guionista de cine español José María González-Sinde. Escribe guiones para José Luis Garci, como "Asignatura pendiente" y "Solos en la madrugada". En la década de los 80 funda la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Nace el 12 de octubre de 1941.

1997.- Muere el cineasta, iluminador y director de fotografía español Teo Escamillas. Empieza trabajando como reportero gráfico y fotógrafo para revistas como "Sábado gráfico", "Cine en siete días", "El caso" y el desaparecido diario "Madrid". Después trabaja como iluminador para Televisión Española. Nace en 1940.

2003.- David Bowie rechaza la condecoración de la reina Isabel II como comandante de la Orden del Imperio Británico, ya que encuentra el acto "retrógrado y clasista".

2006.- Sale al mercado un álbum doble con temas inéditos del fallecido cantante Pedro Infante, con el que se inicia la conmemoración por el 50 aniversario de su muerte.

2007.- Muere el actor brasileño Norton Nascimento. Destaca en la miniserie "Agosto" y en la novela "Fera Ferida"; después en las telenovelas "A próxima vítima" (1995) y "A Padroeira" (2001), entre otros. Nace el 4 de enero de 1962.

2009.- Muere el humorista colombiano Jaime "El Flaco" Agudelo Vidal. Es considerado el comediante con más edad en la televisión de ese país. Durante su carrera se le conoce como "El Flaco" debido a su físico. Nace el 10 de noviembre de 1926.

2010.- Muere la actriz argentina Catalina Speroni. Su debut en las tablas es en el Teatro Cervantes, en 1961. Gana diversos premios por sus actuaciones en televisión, cine y teatro. Nace el 29 de noviembre de 1938.

2012.- Logra mil millones de visitas el video del tema "Gangnam style", del cantante coreano PSY, lo cual lo convierte en el primero del portal YouTube.

2013.- Muere el actor y director peruano Aristóteles Picho Martínez, quien interpreta a "El Boa" en la película "La ciudad y los perros", adaptación del libro de Mario Vargas Llosa, y en "Pantaleón y las visitadores", como "El Sinchi". Nace en 1957.

2014.- Banda Los Recoditos vuelve a sorprender a sus seguidores con el reciente tema “Me sobrabas tú”, el cual, a tan solo una semana de haberlo dado a conocer, ya superó el millón de reproducciones en el canal de videos Vevo.

2015.- El director de cine Quentin Tarantino recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la cual se ubica frente al legendario teatro Chino. En el acto estuvo acompañado de los actores de la cinta “The Hateful Eight”, entre ellos el mexicano Demian Bichir.

